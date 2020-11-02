拳擊｜井上尚彌「怪物2.0」誕生　7回合KO對手衛冕目指統一量級

跟「菲律賓閃光」Nonito Donaire 苦戰後，不少拳迷對「怪物」井上尚彌的實力產生質疑。但在剛剛對陣Jason Moloney的防衛戰中，井上展示出更進一步的「怪物2.0」表現，再次證明自己那《The Ring》的P4P排名第三的實力。

▍怪物2020首戰 首次登陸美國拳擊「聖地」

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綽號「怪物」的井上尚彌（19-0, 16 KOs）絕對稱得上是當今日本首屈一指的拳擊手。他年僅27歲，在加入職業拳擊短短7年多，他在去年便擊敗菲律賓名將Nonito Donaire，贏得了WBSS（World Boxing Super Series）Bantamweight 冠軍，同時為WBA (Super)、 IBF Bantamweight 世界冠軍。這場比賽極為精彩，很多拳迷，以至《Ring》雜誌都指此戰為「年度最佳」。

井上原本預定在4月對上的是WBO冠軍菲律賓的John Riel Casimero，以一次過統一三條腰帶。但因為疫情關係，此戰最後取消。輾轉之下，最終由澳洲拳手Jason Moloney 成為挑戰者，挑戰井上的118磅WBA及IBF腰帶。

Jason Moloney 亦有參加 WBSS，只是Moloney在第一輪就以分歧判定敗陣給時任IBF冠軍Emmanuel Rodriguez，而井上則一直擊敗對手，得到了冠軍寶座。雖然如此，Moloney 該敗戰後一直取勝，及後四戰都能終結對手，成功回到挑戰者之位。

這是井上尚彌與 Top Rank簽約後的第一場比賽，也是他第一次在美國拳擊「聖地」拉斯維加斯作賽。

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▍井上尚彌7回合KO澳挑戰者 衛冕WBA、IBF金腰帶

雖然Jason Moloney 最近4戰全以「終結」取勝，但在P4P排名第三的「怪物」面前卻完全沒有發揮的空間。在第一回合短短的3分鐘中，井上便逮住了Jason 刺拳的漏洞打出兩記漂亮反擊拳。在頭兩回合完結後，井上便已打出92拳24記命中，命中率達26%；Moloney則只擊中11拳，命中率僅13%。

井上在第三回合以後完全掌握比賽節奏，即使Moloney 面對步步壓逼的井上仍不斷後退還擊，唯未能擊出關鍵傷害扭轉戰局。直至第六回合初段，井上把握住Moloney 二連刺拳的空隙，一面扭頭一面打出左手勾拳，成功把Moloney 擊倒在地。雖然Moloney 在拳證讀秒後重新站起作賽，但這回合餘下的便已是井上猛攻環節了。在Moloney 奮力支撐下，比賽進入第七回合。

Naoya Inoue showed his lightening counter punch.



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在大勢已定的情況下，井上沉著壓逼Moloney。直至第七回合完結前，井上以一記反擊右勾拳KO Moloney，終結了這場賽事，成功衛冕自己的WBA (Super)、 IBF Bantamweight 世界冠軍腰帶。

井上在賽後訪問中透露，他下一場比賽計劃與WBC冠軍Nordine Oubaali 或WBO冠軍Johnriel Casimero 對戰，目標希望能夠一統Bantamweight 量級。

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▍井上尚彌進化成「怪物2.0」 打法更顯成熟

從這場比賽中，明顯看到井上尚彌在打法上作出了調整，或是想在這場比賽中試驗技術。筆者認為這是井上經歷去年跟「菲律賓閃光」Nonito Donaire 的苦戰後的技術性調整，使「怪物」進化成「怪物2.0」。

首先，井上不時在過往比賽中展示出驚人的速度和力量，並藉此輾壓對手來打出KO。可是在對陣Nonito Donaire 的比賽中，當井上的力量無法壓倒對手時，果敢凌厲的猛攻卻成為井上的弱點，在打擊時往往同時承受反擊傷害。

因此井上在這場比賽中一改以往猛攻打法，變成沉著壓逼對手，一步一步地打出傷害，同時刻意加強了打擊時的防守反應，避免出現互擊硬拚。

其次，井上嘗試不過份倚賴自己的爆發性動作打開攻勢，反而注重掌握進攻節奏，利用壓逼打法引誘對方出現失誤，讓對方陷入自己的陷阱當中，再從小動作間發揮自己的優勢。

不過，始終今場的對手實力並未足以威脅井上，所以恐怕再到下一場比賽才能認證「怪物2.0」的真正成效。

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