克羅地亞中堅向Cro Cop偷師飛肘　捷克前鋒以Diaz慶祝動作回敬

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-06-22 20:12

綠茵場上往往臥虎藏龍。早前歐國盃D組分組賽中，捷克前鋒舒希克硬吃「肘擊」後，流著鼻血主射12碼得手，其慶祝動作原來是向某位MMA拳手致敬。殊不知，使出肘擊的克羅地亞防守球員其實也是向該國一位MMA傳奇偷師。

歐洲國家盃D組分組賽，克羅地亞對陣捷克以1︰1和局收場。賽事當中，首個入球卻原來跟MMA界大有關係。

【洛夫雲右肘擊中舒希克，球證判捷克獲得12碼】

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上半場33分鐘，捷克前鋒舒希克與克羅地亞中堅洛夫雲在禁區內爭頂，洛夫雲的右手手肘擊中身後舒希克的鼻，令到舒希克登時鼻血長流。視像助理裁判覆核，球證到場邊看慢鏡，認為洛夫雲「犯天條」，輸12碼兼罰黃牌。這是洛夫雲第3次在大賽輸12碼。

洛夫雲肘擊功夫了得，可能跟他早前向著名MMA拳手偷師有關。在洛夫雲的Instagram可見，他三月時曾跟大名鼎鼎的「克羅地亞戰警」Mirko Filipović切磋交流。

Mirko曾活躍於日本K-1踢拳和PRIDE綜合格鬥賽事，以強力打擊和固若金湯的防摔技巧見稱，而他的左腳高旋踢更有「右腳送你去醫院，左腳送你入墳場」這個特別美譽。

【舒希克流住鼻血射入12碼，為捷克先開紀錄】

話說回來，仍未完全止住鼻血的舒希克在37分鐘親自操刀，門將利華高域捉錯路，舒希克射入今屆第3個入球。入球後，舒希克衝至角球旗前，向著場邊鏡頭慶祝︰流著鼻血盯著鏡頭，曲起二頭肌，皺起眉頭。

事後，舒希克表示其慶祝動作是啟發自一位美國MMA拳手︰「我想看起來像Nate Diaz，他通常在每次戰鬥後都渾身是血。 我只是在模仿他。」

Nate Diaz 到底是誰？Nate以其囂張態度、高抗打力、「打不死」表現及優異的寢技能力見稱，是八角籠中極具人氣的「壞男孩」。最為人津津樂道的，就是他曾經擊敗MMA巨星Conor McGregor的男人，一下子打破了當時UFC的單賽事PPV（按次收看付費）交易次數，共錄得 1,317,000次。

所以說，無論踢足球還是做其他運動，還是以禮相待、小心為妙，誰知道對方會否是「武林高手」。

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