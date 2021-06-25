防身術迷思｜武術習者不要學練奪刀術　五個原因說明真相｜張君豪

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-06-25 00:01

在網絡世界中，大家不時都會看到各式各樣的防身術教學，當中不乏一些針對刀具的「奪刀術」展示，徒手以技術化解持刀襲擊。然而，現實上徒手對刀情況卻是「九死一生」。台大八步螳螂拳社的張君豪教練便以個人經驗出發，撰文道明「奪刀術」的殘酷真相。 文／台大八步螳螂拳社 教練張君豪 （文章獲作者授權轉載，文章標題、圖片由編輯擬定。）

會寫這個比較冷僻的問題，是我在去年社團授課時，有新生社員問我：「我家住在○○區，哪裡經常有8+9出沒，教練我想要練拳防身，你可以給我建議要怎麼練才能打贏8+9嗎？」我想大概不少教授武術的教練都被問過類似問題，基於小弟上班和當地警界混的頗熟，我花了半個小時跟他解釋該區域的幫派、堂口和分布特色，這些公司營生管道和訓練小弟的方式，我眨眨眼反問他「這樣你知道遇到他們該怎麼辦」「教練！聽起來很危險、跑就對了」對的，不要起衝突，遇到街鬥衝突跑就對了。

但從我高中進入國術社練拳到現在變成中年大叔，還是常常看見有武術團體在教授所謂「奪刀術」甚至是「刀械格鬥（持刀互砍）術」。儘管這些教程理，說法都很有道理，也很強調刀子致命的危險性，處理上要很小心blabla，但小弟打從心裡認為，對於武術愛好者，沒有必要去練習這類九死一生的危險技術。

唯一的例外是，您是從事軍警特勤、黑幫圍事從業人員、或者特定重要人士隨扈人員，如果您非前述職業的武術練習者，您永遠不要碰奪刀術，街鬥亮刀衝突情況，只有上述族群有必要花心思去處理，一般人最好別碰，奪刀術練習最大的問題就是「持刀鬥狠」的環境場域、對峙壓力無法重現，加上練習可以重來；說穿了、你如果沒有打算用自己一條命，或者少根手指斷幾條手筋、臉上身上多幾個洞幾條疤甚至毀容失明的決心，那就別練奪刀術，別練那種娘娘腔、害人害己的溫室家家酒。

▍五個原因說明 為何「武術習者不要學練奪刀術」

第一、對於奪刀術的示範不外多是外行人、學生出刀，老師施用各種角度、身體卡憋、關節勤控甚至帶摔技解決對手或順利奪下刀械，這種訓練無法體現真正攻擊者要你命的決心；有經驗的外勤警察處理持械糾紛會看情況，通常持刀者揮刀大吼，大聲揮舞通常只是逞威示警，如果持刀者持刀悶聲不吭逼近且表情嚴肅或冷靜，後者就是有決心要持刀殺傷對手，兩者處理的方式完全不同。

前者有經驗的喊喊話就可以趁隙下手，後者有經驗的軍警會使用不對稱武力包含辣椒水、泰瑟槍甚至持槍上膛對峙戒備；練過奪刀術的武友們可以思考一下這些讓人毛骨悚然的場域情境，對照你的夥伴拿著塑鋼刀，嘻笑揮舞感覺很帥的課程裡是不是缺了甚麼？

第二、徒手對打如果有一方佔據優勢，不論對手是神力驚人還是身步快如鬼魅，只要一方得意技術得手，後續這類技術壓力就會形成無形的制約，你會發現原本自己身手沒那麼笨的，事後看影片檢討會發現對手每一招都平凡無奇，卻能紮實無情的痛扁你，這種情況在徒手對打很容易發生。

因為對手包含體技和精神力都緊緊咬死你，那會徹底壓垮你鬥志的狀態；如果你和拳伴練奪刀塑鋼刀玩的很溜，可以嘗試一次換上真刀，一把開鋒的西瓜刀、巴西砍刀、中式菜刀甚麼小彈簧刀都好，先讓你知道開封的利刃、再換上個你第一次打照面的對手，對方持刀站好了，對方聲明再三不會砍殺你喔「頂多畫你幾下」你有沒有發現「陌生對手」加上「真兵」這兩個要素就可以把你壓到連動都不大敢動。

冷兵器靠其物理鋒線可以無視身體素質差距，對敵人造成大殺傷力，刀械砍殺在街鬥中奪人性命也時有所聞，把「奪刀術」練習中安全的刀具換成真實，你還願意背負多少傷痕、流血和身心壓力去浸淫一個「沒人有把握」的艱難技術。

第三、「小心最快的刀」街鬥中，最快的刀不是物理速度、或者任何招式、兵器種類型成的刀法，有街鬥經驗的夥伴會知道，街鬥中最快的刀就是「看不到的刀」有經驗的刀具使用者，不會在對峙中亮刀相向，而是會選擇在接觸，被打中、被纏抱，甚至被摔重心對抗的時機才亮刀相向，因為出刀傷人的技術最直截難防的等對方上鉤，被擒抱或者對方雙手被誘導出門戶了，才是亮刀攻擊的最好時機；課程中傻傻的對手，傻傻地持刀，傻傻的不變路線單次攻擊，這種套路練久了你不會擔心自己變成傻傻的？

第四、也不要相信要求你帶刀防身的這類鬼話；常常會聽到有武術教練老師會教你帶刀防身，甚至遇到歹徒持刀反擊稱之「自衛」這類老師99%都在唬爛，1%真的持刀出手防衛自己的應該還蹲在監獄裡；這裡牽扯到一個額外問題，堅持持刀防身者真的有在街鬥中出刀攻擊對手的決心？如果你打算持刀保護自己，遇到行車糾紛亮刀下車了，對方空著手湊上臉來嗆你「來啊，拿刀了不起你砍啊！」你是要英勇揮個袈裟斬給對方齊肩腰來個一眮透，還是被嗆爆臉腫了只能把刀收起來？你還要把EDC刀具當作主要的防身手段嗎？

第五、每個教奪刀術或者持刀街鬥術的老師，都會強調「這是保護自己、保護性命的最後手段」「當你逃無可逃的時候」問題是小弟僅是在大學任教武術性社團，我必須客觀的請學生社員或者校外上班族學員，去認真思索一下：

「你每天遇到幾次街頭衝突？」

「你每天遇到幾次持刀持槍衝突？」

「你遇到衝突逃無可逃的情況有多高？」

「你是否常常感受到外界衝突侵擾要有保護自己活下去的感覺？」

如果把上述問題都當作心理評估的壓力量表，每個問題誠實量化評估，然後你會發現在台灣大多數區域、我們一般的生活工作型態，你要遇到這類唬爛老師講述的超危險情境，機會真的比中威力彩頭獎還難。

而且當這些老師們信誓旦旦這樣講的時候，你可以請他脫下上衣，幫他數數他頭臉手腳身上有多少條刀疤，或者請她說說看他去監獄進修了幾年，如果前面這些資歷都沒有，我實在想不出一般業餘武友和在校社員有甚麼必要練習這些難練難精、街頭實用成功率超級低，喪命風險又高、後患無窮的詭異技術。

▍結語

前海豹部隊成員BRIAN CURL說過：「這世上根本就沒有所謂的專業刀戰專家。」揭櫫刀具格鬥沒有啥必勝或游刃有餘的技術，現實中軍警特戰處理這類持刀攻擊者通論都是以「非對稱武力進行壓制」。現實生活中的刀具格鬥家往往僅存在某些特愛刀具街鬥的地方流氓、資深罪犯、專業特殊任務編制的軍警中。

之前和老衲老師吃飯聊天，衲師聊到一個武林小故事：有個門派宗師門下的傑出學生對自己功夫頗有自信，問老師說：「老師我功夫練到一定程度，要怎麼修煉武德，不然怕練下去出手傷人不好」老師慢條斯理的恍神，眼睛呆滯像是沒聽見，看著武館外圍牆上的流浪貓，手比比喵星人「你功夫有程度？你能殺了牠麼？」好學生驚道：「老師殺貓很殘忍耶！打死我都不幹！」老師回過神來點點頭：「殺個貓都不敢，還講武德咧！」

小弟不敢持刀捅人、也不想街鬥實戰挨刀子、是以贅言批評這類看似英武務實、實則誤人誤己的什勞子把戲，個人言論僅呼籲敝社社員學弟妹們；想清楚動機和決心，務實的理解「自身」練武的組成和動機，也許就可以減少很多武術中二病的徵兆吧。

＃兵擊對練有其安全規範並發揚技術多多益善

＃奪刀短刀格鬥你要拚別人的命還是自己的命

＃江湖越老膽子越小奪刀小弟臉薄講不出口

＃規訓社員非針對任何團體大家見諒

#多年前衝現場看過一次比較厲害的奪刀

原文見於︰台大八步螳螂拳社 NTU Eight Steps Facebook

封面圖片擷取自：Eyal Yanilov Twitter 及YouTube

（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）

武圖App2

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