傳奇拳手Fedor十月回歸賽場 淺談由盛轉衰原因與復出隱憂

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-07-02 16:48

Bellator 早前宣布，傳奇拳手 Fedor Emelianenko（39-6，1 NC）將在 10 月 23 日於莫斯科回歸賽場，不過目前未確定對手是誰，但有傳是JDS或Overeem。這是Fedor 自 2019 年 12 月以來的第一場比賽，當時他在 Bellator 237 擊敗了 Quinton “Rampage” Jackson。不過，傳奇回歸又是否好事？

回歸

Fedor 在2019年12月退役，當時最後5場的戰績為3勝2敗，以一位老將的角度來說已很不錯，但這三場勝仗中，Quinton Jackson狀態一般，Chael Sonnen更長期在中量級作戰，唯一長期於重量級作戰的只有當年40歲的 Frank Mir （Fedor當年42歲）。對著兩位於當時算是較為當打的拳手Matt Mitrione 和 Ryan Bader，則兩場都於第一回合被KO。

而這次並非他第一次「回歸」，他曾於2012年短暫「離開」過，3年後於2015年再踏入賽場。

在2012年，我有一些傷患在身，另我未能表現得最好，我認為當時是時候離開。但現在我預備好，我也知道現時已是我的職業生涯尾聲，所以我想好好利用它 Fedor Emelianenko

按Fedor自己所說，現時他仍有兩場 Bellator比賽的合約在身。

🚨 BREAKING NEWS 🚨

Bellator MMA President @ScottCoker has announced the promotion’s first-ever event in Moscow, Russia on Saturday, October 23rd headlined by the legendary Fedor Emelianenko 🇷🇺 pic.twitter.com/wm8OgcFNk7 — BellatorMMA (@BellatorMMA) June 25, 2021

Fedor的由盛轉衰

Fedor Emelianenko 曾被視為「最強」的代名詞，雖然沒有官方綽號，但就被網民和比賽組織叫作 「60億分之一的男人」、「最後的沙皇」、「Baddest Man on the planet」(也是Mike Tyson綽號)。關於他的技術，可以看以下文章：

【Fedor】曾稱霸PRIDE的最後沙皇 毫不過時的三大技術

勢不可擋的他，在2010年敗給Fabrício Werdum後就連敗兩次，這三連敗使人懷疑，究竟Fedor是敵不過歲月，還是什麼問題出現了。

在此可以簡單說一下。歲月當然在Fedor身上留下痕跡，但有分析指，他最大的問題在於由一位多功能的全面選手，變成了依賴雙拳KO 能力的選手。

過去，Fedor 代表著當時很少見的「全面型拳手」，也就是「立技能打、纏鬥能摔、寢技上位能GnP、下位能降服」。例如，上面連結中說到的俄式勾拳 (Russian Hooks)後接摔，然後拿上位用木村鎖、十字固或以GnP打擊，都是Fedor過去的「基本組合」，但後來就「買少見少」。

Fedor最後一場「非打擊技降服勝」來自2008年，他用RNC 擊敗了Tim Sylvia，而且只用了36秒。但這場比賽大家也有印象，Fedor是以重拳先打開缺口，再以降服贏得比賽。

我們就以這一場比賽作分水嶺，看看差別。這場比賽前Fedor的戰績為28勝1敗，此28勝中，有14場以降服技終結對手，7場TKO/KO對手，其他則為判定；此戰及以後的戰績為11勝5敗，只有1場以降服技終結對手（正是用打擊技開始），8場TKO/KO對手。

過去的降服勝中，Fedor的重拳與GnP都佔有很重的比例，但是Fedor在當時會把打、投與降服技混合使用，結果變化很多，對方也很難防守；反過來，現時Fedor的側重點就全都放在重拳，打Andrei Arlovski 及 Brett Rogers 時都可以看到，就算Fedor能擊敗這兩位選手，在打擊技上Fedor 都顯得吃力。

結果是 Fedor 沒了過去的聰明，現時就是重拳重拳重拳， KO的確愈來愈多，但同時敗績也愈來愈多。因為只要「撐住」然後反擊，Fedor現在也受不了多少重拳，結果就可能反KO到他， Dan Henderson 正是這樣反敗為勝。

當重拳成了唯一的武器，Fedor的威脅就變少了，可說是「成也重拳，敗也重拳」。

如果不改打法，不如不要回歸賽場

看到上文，弄得好像不喜歡Fedor一樣。對於很早就看MMA的編輯來說，Fedor絕對是「神級」人物，是永遠的偶像。但正是如此，才不願看到他再次KO敗陣。

是的，他有可能贏，但以他現時的打法，贏輸就是看誰的重拳先擊中對方，完全是「擲銀仔」。重量級中不乏有KO能力的人，現時可能對手 JDS或Overeem正有這種能力。

有說Fedor 是因為受傷才變得依賴雙拳，或者現時康復後再無此問題，這樣的話當然是好，亦正如他所說，現時正是他生涯尾聲，該好好利用，拳迷亦很期待；但如果回歸賽場後，還只是看到「重拳Fedor」的話，那麼就不如繼續退休吧。

【Fedor當年對上Cro Cop為MMA中的經典】

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