【MMA】以力量壓制一切　顛覆了早期寢技策略的地面打擊

地面打擊 Ground and Pound (簡稱GnP) 是綜合格鬥技中早期就已經出現的「戰術」稱謂,意思是指把對手摔倒並壓制在地上(Ground)後再不斷以拳或肘重擊對手(Pound)。這個名詞最早在UFC 14由擅用這個打法的Mark Coleman所說,之後就變成了專有名詞。但在這二十多年間,從「Ground and Pound教父」Mark Coleman到「冰之皇帝」Fedor Emelianenko,再從Georges St-Pierre到Khabib Nurmagomedov,Ground and Pound的打法也一直在進化。

在MMA賽事中常見的Ground and Pound攻勢。圖片來源:Getty Images

Ground and Pound某程度可以說是MMA綜合格鬥特有的一種技術。很少武術會像在綜合格鬥賽那樣特別去研究如何去打一個好的Ground and Pound。以最簡單的方法去解釋,Ground and Pound就是摔倒對方後再從上方拳如雨下般攻擊對手。這個聽起來好像是任何選手都會做的事情,但實際上這卻是改變了整個MMA格鬥系統的一個重要技術。

讓降服技專家受罪的Ground and Pound

在早期的MMA綜合格鬥賽事中,因為很多參賽者都對降服技認識不深,讓擅長降服技術的巴西柔術選手或是降服式摔跤選手成為大贏家。而就算是像出色的摔跤選手如Dan Severn等,在初期的賽事中就算成功把對手摔倒,結果還是被擅長降服技的對手降服。當時不論是北美的UFC還是日本的Pancrase都是類似的情況。

降服技在MMA中一直是最重要的技術之一。圖片來源:Getty Images

但隨著MMA賽事持續發展,選手開始懂得防禦降服技,而在上方發動打擊的Ground and Pound打法,更對下方嘗試使用降服技的選手構成極大威脅。就算下方選手最終能夠降服對手,他也可能受到不少的傷害,更壞的結果當然是降服不了對手,自己卻被KO或是TKO。

早期在MMA比賽中有一個說法,就是即是你是巴西柔術黑帶,被打中兩拳之後技術就會下降為藍帶,再打幾下就腦袋一片空白,變成白帶了。當然,這是一個誇張了的說法。但確實,人始終是血肉之軀,在沉重的打擊下繼續有效地使用降服技術是非常困難的。

就算降服技如何優秀,這也是個需要盡量避免的下方位置。圖片來源:Getty Images

「Ground and Pound教父」 Mark Coleman

最初出現的Ground and Pound是指MMA中的一種特定戰術:將對手摔倒在地上,成功後就用壓住對手再以短拳或手肘來重擊他。若要簡單地描述,任何把對手壓在地上後再從上方發動打擊的打法,都可以歸類為Ground and Pound。

這個方法看似簡單,但實際卻並不容易,至少在Mark Coleman之前,很少人能夠把這個戰術發揮得淋漓盡致。亦因為這樣,Mark Coleman被業界稱之為「Ground and Pound教父」(The Godfather of Ground and Pound) 。

Mark Coleman。圖片來源:Mark Coleman Twitter - https://twitter.com/hammerhousemma

在Mark Coleman的世代,降服技是很神秘的招式。就算選手在立技中取得優勢,或是把對手摔倒,最後還是會被突如其來的降服技鎖住。雖然大家後來都開始認識和練習降服技,但短時間內是還是不可能追上像Gracie家族選手般的程度。這時曾出戰1992年奧運自由式摔跤的Mark Coleman就決定不以降服技進行較量,直接去以力量取勝。

在Mark Coleman之前,UFC選手Dan Severn也是美國奧運摔跤隊的候補成員,但Dan Severn在地戰上還是以控制對手為主,雖然做到了Ground,但卻沒有怎麼的Pound,多以降服技擊敗對手。相反,Mark Coleman在打擊上的輸出率就毫不吝嗇,明確地把Ground and Pound成為了自己的風格。而Ground and Pound也是Coleman在1997年 的UFC 14賽前訪問中首次提到,之後就成為該打法的專有名詞。

+ 3 + 2

Mark Coleman於1996年的UFC 10上首次出戰MMA,以Ground and Pound的打法TKO了包括Gary Goodridge和Don Frye在內的三位對手。之後Mark Coleman在UFC 11繼續使用這個策略擊敗另外兩個對手,成為UFC 11的大會冠軍。隨後,Mark Coleman在UFC 12中擊敗Dan Severn成為首位UFC重量級冠軍,名正言順成為當時最強的選手。

原始版的Ground and Pound

除了為Ground and Pound命名外,Mark Coleman對MMA 最大的貢獻,在於他把Ground and Pound變成一個具破壞力和具連貫性的系統。在綜合格鬥還是以「流派」作區別的時候,Mark Coleman 可說是「Ground and Pound流」的開山祖師。利用摔跤的壓制技巧配合在地面上的凶猛打擊,Mark Coleman的這個打法讓當時很多依靠降服技的選手聞風喪膽。

在理論上,Mark Coleman的Ground and Pound並不「複雜」,就是運用他練習了多年的摔跤技巧去摔倒對手後施展壓制,用上半身把對手壓在地上並待機攻擊。在Royce Gracie的影響下,當年任何選手被摔倒後都會立即採用巴西柔術中Guard的防衛法,即用雙腿夾住對方。但這個防守方式在Mark Coleman面前形同虛設。

Coleman會把身體重量壓向對手,把對手背部完全「釘」在地面,然後向對手頭部出拳甚至用頭鎚撞擊。這個方法有點像Ken Shamrock在UFC 5中對Royce Gracie的策略,但當時Ken Shamrock的輸出率並不高,只是間中以頭撞擊Royce Gracie,相對地Coleman更具侵略性。

+ 2

Mark Coleman最經典的一戰是在2000年5月的Pride Grand Prix 2000 Finals中擊敗「北方最終兵器」Igor Vovchanchyn,成爲PRIDE首位的Grand Prix冠軍。比賽過程基本上就是Coleman整整23分鐘間都壓着Igor Vovchanchyn來打。

在比賽開始時Coleman輕鬆地將雙腿抱摔倒Igor,雖然Igor立即用腳夾實進入guard 的狀態,但Coleman照舊把重心前傾壓住Igor。跟UFC不一樣,PRIDE因為圍繩擂台,Coleman不能把對手壓在籠邊,所以就唯有把Igor推到繩角。雖然沒有籠邊那樣方便,但結果也是一樣,Igor還是動彈不得。假如沒有繩角頂着的時候,Coleman就會用一隻手把Igor的頭壓在地上,另一隻手發動攻擊,打向身體和頭部。這就是經典的「Mark Coleman式」Ground and Pound。

+ 4 + 3 + 2

除此之外,Coleman在比賽末段在Igor倒地後以猛烈的膝撞打擊Igor的頭部讓比賽完結也成為了Mark Coleman的另一個經典畫面,也算是Ground and Pound的另一種比較罕見的使用方式。

「Mark Coleman式」Ground and Pound的缺點

Mark Coleman的打法在當時令人畏懼,而Coleman所屬的格鬥隊伍Hammer House中,其隊友Mark Kerr和Kevin Randleman也是當中的高手,懂得運用自己出色技術,並配合強力的地面打擊技。在當時Hammer House也借此而聲明大噪。

不過「Mark Coleman式」Ground and Pound也有其缺點。「Mark Coleman式」的壓制通常發生在對手的Guard當中,然後為了壓住對手而讓自己重心過分前傾而臀部向上離地。這個姿勢使對手有機可乘,能以雙腿勾住施襲者的大腿内側或是直接撐住去增加雙方距離。這樣的話,在上方的選手就需要運用更大力量去壓制對手。過程除了消耗更多體力外,假如對手Guard的防守較出色的話,對手能夠借勢反擊的機會就更大。

+ 2

在Mark Coleman離開UFC前的三場比賽中就正是因爲嘗試Ground and Pound期間被對手完全防住,導致未能做到有效的打擊,結果因耗盡體力而在三場比賽全敗。

而且你有攻擊方法,人家就會研究出反擊方法。隨著選手技術的進步,加上對Ground and Pound 的認知愈來愈多,Coleman主動進入對手的Guard中發動攻擊就像邀請對方降服他一樣。這亦是他敗給Fedor Emelianenko和Antonio Rodrigo Nogueira的原因。

但亦因爲技術在不斷進步,不同於「Mark Coleman式」的各種Ground and Pound打法也開始陸續出現,而這個技術上的進化我們就留待下一篇再介紹。

延伸閲讀:

【UFC】Ken Shamrock - 衝擊日本和北美綜合格鬥界的先驅

【UFC】Royce Gracie - 以巴西柔術顛覆格鬥界

【UFC】傳奇拳手Kevin Randleman入選名人堂暴摔Fedor印象深刻

【MMA Upkick】三種躺在地上的基本踢擊 到底跟站立踢有何分別

【Vale Tudo】巴西「所有都可行」的格鬥 如何啟發 MMA運動興盛