UFC 264｜Poirier McGregor三番戰拳手預測　Khabib GSP各有所好

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-07-07 21:11

【UFC 264】四日後，萬眾期待的「McGregor Poirier三番戰」即將上演！到底一眾拳壇好手看好哪一位呢？曾經先後擊敗兩者的Khabib及傳奇拳手GSP便分享了他們的看法。

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年初UFC首場大賽UFC 257 以Poirier 擊倒McGregor 告終！那個從不令人失望的巨星McGregor終於首次被擊倒終結！Poirier 成功一報6年之仇，成為首位TKO Conor 的拳手！

武備志當時便曾撰文解構「二番戰」中的技術重點：

UFC 257｜Poirier擊敗McGregor 最強左拳神話終告幻滅

Poirier擊敗McGregor的關鍵技術：小腿低掃 為何傷害效果極顯著

鑽石寫下擊敗McGregor方程式 現在才是愛爾蘭拳王「見真章」時刻

至於二人基本打法的技術分析，則可參看「二番戰」的賽前分析文章《UFC 257｜McGregor對陣Poirier賽前分析 最強左拳的破解攻略法》。稍後，武編會撰寫關於今場Conor Dustin的賽前預測文章。

McGregor經歷上次的「滑鐵盧」後，相信必定會作出針對性改變，正如他跟Nate Diaz的二番戰般，令三番戰勝負變得更難以估計。

面對這場大戰，拳壇中一眾好手到底看好哪一位呢？

▍賠率五五開 拳壇好手預測成七三開

「McGregor Poirier三番戰」目前賠率相當接近。（圖片擷取自：oddsshark.com）

據oddsshark.com的資料顯示，目前三番戰的賠率比二番戰更為接近。Conor McGregor 的賽前賠率為（+105），而Dustin Poirier 為（-125）。即是假如你買McGregor 贏的話，只要押上 $100美元便贏到$105美元。相反，假如你買Porier 贏的話，你要押上 $125美元才可贏到$100美元。

單從賽前賠率可見，大眾估計今場戰況相當緊湊，McGregor跟Poirier 不相上下。額外一提，這是Conor McGregor繼UFC 229首度成為「Underdog」後，職業生涯中第二次成為「Underdog」。

那麼一眾UFC職業拳手方面，他們又認為誰會取勝呢？

綜合各大MMA媒體資料，認為「McGregor會取勝」及認為「Poirier會取勝」的比例接近「七三開」。

認為McGregor會取勝的拳手： Dan Hardy, GSP, Alex Volkanovski, Sean O’Malley, Artem Lobov, Stephen Thompson, Julian Marquez, Phil Hawes, Juan Archuleta, Randy Brown, Natan Levy, Michael Chandler, Valentina Shevchenko, Tyson Fury, Darren Stewart, Leon Edwards, Kelvin Gastelum, Karl Roberson, Ricardo Ramos, Ciryl Gane, Collin Anglin, Darren Stewart, Christos Giagos, Sean Woodson, Brian Kelleher, Gregor Gillespie, Tanner Boser, etc.

認為Poirier會取勝的拳手： Mike Perry, Javier Mendez, Marvin Vettori, Chael Sonnen, Dan Hooker, Paulie Malignaggi, Brad Diddell, Bas Rutten, Ben Askren, Katlyn Chookagian, Kyle Daukaus, Kuke Sanders, Mike Trizano, Colby Covington, Robbert Whittaker, Paul Craig, Anthony Smith, Neil Magny, Dwight Grant, Gerald Meerschaert, Krzysztof Jotko, Merab Dvalishvili, Parker Porter, TJ Brown, Bryce Mitchell, Ian Heinisch, Josh Parisian, Max Griffin, Rob Font, Drew Dober, Aleksa Camur, Frank Camacho, Jerome Rivera, Khaos Wililiams, Jan Blachowicz, Ode Osbourne, Matthew Semelsberger, Puna Soriano, Terrance McKinney, Tim Johnson, Tristan Connelly, Thiago Moises, Jeremy Stephens, Adrian Yanez, Ashley Yoder, Charles Rosa, Claudio Puelles, Dhiego Lima, Jason Witt, Jack Hermansson, Cory Sandhagen, Brendan Allen, Jamahal Hill, Jared Gordon, Julian Erosa, Matt Frevola, Montana De La Rosa, Ricky Glenn, Chase Hooper, Jairzinho Rozenstruik, Lauren Murphy, Steven Peterson, Yancy Medeiros, etc.

McGregor支持者普遍認為他會從上次落敗中獲取教訓，並且作出相應調整。「神奇小子」Stephen Thompson 更指出，如果McGregor 能夠捨棄拳擊架式，回復昔日「側身寬架」的遊走拳腳打法，McGregor 將能贏得比賽。

Poirier支持者則認為「McGregor早已不是昔日求勝若渴的McGregor，今日的他仍是好拳手，但更加大部份是生意人」。另一方面，他們認為Poirier一直保持活躍出賽，更加應該得到挑戰冠軍的機會。

▍昔日對手Khabib、名人堂GSP各有所好

Khabib Nurmagomedov曾經稱霸輕量級，並先後擊敗McGregor及Dustin，對二人打法瞭如指掌。早前，他便對「McGregor Poirier三番戰」作出預測：

再一次，跟他們上兩場對決一樣。 假如Conor能把握首回合，便能取勝。否則，Dustin Poirier 就會獲勝。 Khabib Nurmagomedov

但是，UFC名人堂成員、傳奇拳手Georges St-Pierre則有不同的看法：

我認為McGregor在復賽中表現非常出色，我認為他會取得勝利。他可能在第二回合取勝。 Georges St-Pierre

事隔六個月，到底McGregor能否重振雄風，重奪昔日王者風範？還是鑽石再下一城，正式把Conor拉下神壇？今次你又支持哪一位呢？

想知武編有何想法？萬勿錯過緊接推出的「賽前分析」了。

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