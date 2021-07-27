東奧柔道｜前伊朗選手為蒙古奪銀牌　曾拒絕伊朗政治任務被指叛國

今日（27日）舉行的奧運柔道男子81公斤級比賽中，Saeid Mollaei為蒙古奪得今屆奧運首面銀牌！在鎂光燈背後，其實Mollaei是前伊朗柔道世界冠軍，卻因為捲入國家紛爭，拒絕執行政治任務而被迫流亡。



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Saeid Mollaei 在32強率先對上哈薩克選手Didar Khamza，進入黃金得分後以「谷落」取得一本勝。其後，他先後擊敗亞塞拜然選手Murad Fatiyev、格魯吉亞選手Tato Grigalashvili，成功殺入四強賽。

四強賽的對手是來自奧地利的Shamil Borchashvili。Mollaei 先在57秒以「肩車」取得半勝，再在2分55秒以「隅落」取得另一個半勝，即「兩半勝合一勝（Waza-ari-awasete-ippon）」，晉身決賽鎖定奧運獎牌。

Mollaei 決賽對陣上屆奧運銅牌得主、東道主日本選手永瀬貴規。兩人在4分鐘時間內展開決鬥，可惜無人得手，比賽進入黃金得分時段。經過5分43秒的苦鬥後，Mollaei被永瀬貴規「足車」摔倒落敗，最終與奧運金牌擦身而過。Mollaei 為蒙古奪得今屆奧運首面銀牌。

▍伊朗官員要脅柔道運動員退賽 避免對陣以色列選手

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Saeid Mollaei是2018年世界柔道錦標賽的「男子81公斤以下級別」（-81kg）冠軍。2019年他就來到了東京，展開自己的衛冕之旅。經過首兩輪賽事後，他將會在下場面對來自俄羅斯的奧運冠軍Khasan Khalmurzaev。

但就在此時，伊朗的副首席體育部長Davar Zani，便打給了Mollaei的教練，希望他們能夠主動退賽。蓋因如果Mollaei繼續晉級，就有機會在決賽碰上以色列名將Sagi Muki。由於伊朗拒絕承認以色列的國際地位，因此一直禁止運動員跟對方選手作賽，Mollaei自然亦不例外。

不過Mollaei未有理會「勸誡」，他順利擊敗了Khalmurzaev，並躋身最後四強。於是乎他又接到了另一通電話，這回輪到伊朗奧林匹克委員Reza Salehi Amiri。他告知Mollaei，其父母已經被伊朗國安局盯上，暗示著如果Mollaei再不懂事，就會令家人遇險。據報Mollaei在收線之後，立即在後台泣不成聲。可能是基於這等壓力，Mollaei在四強敗給了比利時選手Matthias Casse，衛冕失敗。而Sagi Muki則奪得了今屆賽事的冠軍，並取代了Mollaei，成為新科世界第一。

Mollaei賽後表明，他的確很想贏得比賽，但實在別無選擇。雖然伊朗當局准許他回國，但Mollaei始終都為自己及家人的安全感到擔憂。為此他找上國際柔道聯盟（International Judo Federation）幫忙，並公開了事件。國際柔道聯盟也因此事向伊朗判處無限期停賽，伊朗一方為此向瑞士體育法院上訴。

後來即使伊朗當局稱不會傷害Mollaei，歡迎他「回家」，但Mollaei並不買帳，從此未曾返回伊朗，前赴德國尋求庇護後，現今更入籍蒙古，代表蒙古出戰國際賽。伊朗柔道協會主席Arash Miresmaeili透過該國官媒IRNA稱，Mollaei「是個假運動員，害伊朗超過9萬名柔道選手失去比賽機會」，並指他「為個人利益背叛國家」。

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在今年2月，Mollaei代表蒙古，前往他昔日無法踏足的以色列特拉維夫參加柔道大獎賽，在那裏，他重遇兩年前自己被禁止面對的選手——以色列選手Sagi Muki。Sagi隨即邀他合照，並放上Twitter，配上一句意義極大的留言：「歡迎你，兄弟！」同時附上以色列、伊朗和蒙古國旗。

及至4月29日，國際柔道聯盟（IJF）最終對伊朗實施了為期四年的禁令，取消伊朗柔道總會（IRIJF）在IJF的會員資格。

武圖App2

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

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【健康又性感的Daria Bilodid】