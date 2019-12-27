【柔道合集】武備志分析　受身、手技、腰技、足技、捨身技、寢技

本文羅列【武備志】曾經介紹過的柔道技法。

本文羅列【武備志】曾經介紹過的柔道技法。

受身 手技：背負投、體落、朽木倒 足技：內股、支釣込足、大外刈、大內刈、小內刈、出足払 腰技：掃腰、掃腰連絡技 捨身技：谷落、巴投 寢技：袈裟固與崩袈裟固 其他：柔道形、Ronda Rousey的MMA柔道摔

▍受身：

談到摔，就不得不談到保護自己的方法，雖然柔道或MMA場館的地面多數有蓆或軟墊等保護設施，但如果不懂得安全落地的方法仍可能會受傷，今日武備志將會為大家介紹安全落地方法——受身。

不同的武術的受身方法可能有所差別，不過此文將會從柔道的受身方式講解，柔道的受身可分為四種：後受身、橫受身、前受身、前滾受身，本文將會逐一分析。



詳細內容：《柔道受身的基本分類》

▍手技：

早前藉著2019年柔道世錦賽的機會，跟大家介紹了柔道背負投的種類及變化。今次【武備志】將會分享背負投在比賽中的應用方法。背負投既然是柔道標誌性的招式，所以在柔道比賽中經常出現，不過其實俗稱過肩摔的背負投，在其他搏擊比賽中亦時有出現，本文將會引用實際例子，跟大家分析背負投在柔道和其他搏擊比賽的應用方法。

詳細內容：《【解構】柔道技術：背負投的應用》

武備志過往跟大家介紹過不少投技，今日就跟大家介紹一招使用便捷的招式——體落。體落與之前介紹過的背負投一樣，都是投技中的手技，所以很講求用手控制對方，本文將會引柔道和MMA的比賽例子解釋體落的應用方法。

詳細內容：《柔道技術：體落》

柔道自從2010年起不能抓取對手腰間以下的部位，引致不少柔道招式成為禁招，例如捉腳將對手托在肩上的肩車就不能使用，進而造就出毋須捉腳的肩車變化式。

另外最直接受柔道修例影響的招式，就非雙手刈、朽木倒、踵返等數招直接捉腳，引致對手失平衡的招式莫屬。隨着柔道修例至今接近9年，已經愈來愈少柔道習者會使用此類招式，不過筆者近年開始接觸其他武術，例如巴西柔術、摔跤、MMA等，發現他們使用的Single Leg Takedown 與朽木倒的分別頗大。

本文試着拋磚引玉，希望大家可以一起討論箇中原因。

詳細內容：《柔道朽木倒與 Single Leg Takedown 有何不同？》

▍足技：

今日武備志將會為大家帶來另一招常見的柔道技術——內股；此招轉身掃往對方大腿內側，驟眼看似腰技，但其實屬於足技，關鍵在於把握時機掃取受方大腿內側。使用此招的選手很多，不過想將之練成得意技其實需要大量的練習，另外內股在MMA中亦能使用，只是控制受方的方法需要有些調整。本文將會為大家介紹內股的具體動作，並引用一些實際搏擊比賽例子。

詳細內容：《柔道技術：內股》

繼上次跟大家分享大外刈這種很基本的柔道足技，如果大家多加練習，應當能有效使出其他刈類招式；今次武備志將為大家介紹柔道的另一招足技——支釣込足，此招的使用概念和方法與之前的招式略有不同，本文將會為大家介紹此招式以及其於MMA的變化情況。

詳細內容：《柔道技術：支釣込足／支釣進足》

大外刈是柔道中最基本的足技，不少初學柔道者所學的第一招便是大外刈。大外刈英文可稱作譯音Osoto gari，或Big outer reap，是一招用腳勾掃對方的招式，更是著名柔道家木村政彥的得意技。柔道有四招稱作刈的足技，分別是大外刈、大內刈、小外刈、小內刈，當中的關鍵皆是上半身破勢，再以腳勾取對方重心腳，不同的足技可以靈活轉換組成連絡技。本文將會重點分析大外刈的具體動作及注意要點，大家可以從中了解大外刈的精髓，武備志下次再跟大家分析其他足技的使用方法及其變化。

詳細內容：《柔道技術：大外刈／大外割》

其實繼大外刈之後，另一招同樣為刈類的招式亦是很基本的足技——大內刈（中：大內割，英：Ouchi Gari），不少初學者都會學習這招式，今日武備志就為大家介紹大內刈的動作細節，以及在搏擊運動的應用方法。

詳細內容：《柔道技術：大內刈／大內割》

武備志曾經與大家分享過一系列柔道技術，其中就包括了柔道中的足技——大外刈和大內刈，兩招都是柔道中基本的足技，亦相當常見於柔道比賽和 MMA 之中，而在柔道中，以不同方式勾取對方雙腳是為不同招式，箇中亦有不同的應用要點，今日武備志就跟大家分享小內刈（Kouchi Gari）。

柔道會因應對手的步法、重心而使用不同的技術，與大內刈相比，小內刈的動作較小，在受方前後腳站立的情況下有不少機會可以直接勾取對方前足，因而省去了衝前勾腳的時間，亦可以是其他招式的連絡技。

詳細內容：《柔道技術：小內刈／小內割》

有一些技術，只會在某種武術中較為常見，此與比賽模式和裝束都有所關係。今日武備志將會為大家介紹柔道中較難使用的足技——出足掃，再淺談它在其他搏擊比賽的應用，以及產生變化的原因。

詳細內容：《【柔道技術】出足掃／出足払》

▍腰技：

掃腰（はらいごし／払腰）是柔道投技中的很基本的腰技，英文稱作譯音Harai Goshi或Sweeping hip throw，是一招用腳掃起對方的投技。掃腰雖然是很基礎的柔道腰技，不過它不但使用方便，而且能夠與其他招式配合；加上，掃腰能將受方背部摔於地面，在柔道比賽中有望贏得一本，所以掃腰是不少選手的得意技。另一方面，掃腰在無道袍的MMA比賽中亦不時出現，因為較易成功takedown之餘，更可以維持良好的落地姿勢，有利在上位控制對手。本文將會介紹掃腰的具體動作，並說明幾種常用的變化。

詳細內容：《柔道技術：掃腰》

上回跟大家介紹過掃腰（払腰）的使用方法以及其變化式，又援引了搏擊比賽的例子，相信大家對於掃腰已有一定了解。不過，掃腰除了能單獨使用外，更可配合其他招式作出「連絡技」，本文將會與大家分享幾種掃腰的「連絡技」配搭。

由於在搏擊的時候對手有可能會預測到選手打算使用的招式，而作出適當防備；又或者選手取位不佳，難以直接摔倒對手，所以不少招式會配合起來使用，部署下一步攻勢，目的是使對方難以預測、防備，加上可以利用對手反抗的力量，所以攻擊的方向亦可能隨之改變，柔道稱之為「連絡技」。

足技是各種「連絡技」的重要組成部分，因為可以迫使對方移開腳步，又可以引誘對方向前用勁抵抗，而且便於使用之餘，更有助步法轉移，當中以大外刈、大內刈、小內刈這三種用腳勾取對方的招式最為常見。掃腰亦多與足技配合，下文將會重點舉例分折掃腰連絡技的關鍵，其他招式的動作細節留待未來再跟大家分享。

詳細內容：《柔道技術：掃腰連絡技》

▍捨身技：

武備志跟大家分享過不少柔道的投技，但是卻未曾為大家具體介紹過其中的捨身技。捨身技是柔道投技分類之一，顧名思義，捨身技是自己先倒往地面，再順勢將對手摔到地上的技術。今日武備志將會為大家介紹柔道中常見的橫捨身技——谷落，並引搏擊比賽例子說明其變化及應用方式。

詳細內容：《柔道技術：谷落》

武備志之前與大家分享過柔道捨身技谷落的要點，今天將會為大家介紹另一招柔道中極具代表性的捨身技——巴投（Tomoe nage），本文將為大家分析巴投的動作細節，以及在搏擊運動中的應用方法。

詳細內容：《柔道技術：巴投》

▍寢技：

武備志過往曾與大家分享不少柔道技術，不過其中多以柔道的投技（摔撻技術）為主，其實寢技亦是柔道的重要部分，此次文章將會為大家介紹柔道的入門寢技——袈裟固和崩袈裟固。

柔道中的固技，其中的抑込技是指將對手壓制在地的技巧，因為柔道可以藉着壓制對手一段時間而取得優勢，甚至獲勝，所以柔道中的抑込技部分較為發達，此次則會為大家介紹柔道入門會學習的袈裟固，以及其變化式崩袈裟固。以下先以執右襟的情況下說明動作細節

詳細內容：《【柔道寢技】袈裟固與崩袈裟固》

▍其他技術文章

提到柔道，大家可能都會想到柔道比賽中自由練習（乱取り／乱捕）的方式，雙方會任意使出相應的柔道技術搏鬥，不過大家知道柔道也有嚴格按照規定的練習方式嗎？與跆拳道的品勢、中國國術的套路、空手道的型類似，柔道中按照規定的練習方式謂之「形」。

柔道創始人嘉納治五郎十分重視形，認為亂捕與形的關係等同作文與文法的關係，形的練習不可或缺，理解形所蘊含的意義對於亂捕亦有相當幫助；儘管形不會出現在普通的柔道練習當中，不過卻是柔道考取段位（黑帶或以上）的必要項目。

詳細內容：《柔道之形》

Ronda Rousey 幾個星期前進入UFC名人堂，肯定了她對女子MMA的貢獻。其實除了以上的貢獻之外，在技術層面，我甚至認為她在MMA中使用柔道技術及系統，比秋山成勳、吉田秀彦及Karo Parisyan 等等柔道好手更要好。

這次說說她的柔道系統的應用，以及未來可以研究的方向。

詳細內容：《【MMA】Ronda Rousey在MMA中的柔道摔選擇與應用》

柔道創自日本「體育之父」嘉納治五郎（1860 - 1938），他在傳統柔術的基礎上，創立了柔道體系，並在1882年成立了「講道館」，將柔道發揚光大。1964年，柔道被納入為東京奧運會的男子獎牌項目，並在此後列為奧運會的正式比賽項目。

柔道有很多獨特的摔撻技巧，同時亦兼具寢技技術。習者必須身穿合規格的道服，並設置好地蓆慎防受傷。比賽其間，參賽者需要嚴格遵從裁判的指示，並高度尊重對手及雙方教練，盡顯日本文化的內涵與修養。前港隊柔道代表余建霆，就會以本片為引子，率先為大家介紹柔道比賽的禮儀。

詳細內容：《【光影武林】柔道龍虎榜：柔道禮儀及基本計分》

「肩車」是柔道的著名手技之一，在電影裡尤其具備視覺效果。今次【武備志】便邀請到前香港柔道代表隊成員——余建霆，為大家介紹一下柔道比賽中所用的「肩車」。

詳細內容：《【光影武林】柔道龍虎榜：肩車》

「掃腰」是柔道著名腰技，目的是要令對手重心向前傾，然後將之吊起，在電影中便能夠多次看到此招。前香港柔道代表隊成員余建霆，今次便會為我們介紹「掃腰」的要訣。

詳細內容：《【光影武林】柔道龍虎榜：掃腰》

論及柔道技法，「背負投」必然是最廣為人知的招式之一。在不同的文藝作品裡（那怕是跟柔道無關的主題），都可以見到「背負投」的影子，《柔道龍虎榜》也自不例外。今次【武備志】便邀請到前香港柔道代表隊成員余建霆，為大家介紹「背負投」的應用。

詳細內容：《【光影武林】柔道龍虎榜：背負投》

除了投技和摔技之外，柔道亦有不少寢技的招式，「十字固」便是當中的表表者。在電影裡，古天樂和郭富城亦是用「十字固」進行練習。那麼真實的十字固該如何操作呢？前香港柔道代表隊成員余建霆，今次便會為大家講解「十字固」的技法。

詳細內容：《【光影武林】柔道龍虎榜：十字固》