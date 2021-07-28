東京奧運・拳擊｜泰臣咬耳絕招驚現16強賽　拳手劣勢惱羞成怒施咬

昨天（27日），東京奧運拳擊項目踏入第四天賽程，男子重量級進入16強賽階段。怎料及至第92場次時，卻發生了震驚拳迷的一幕。



▍泰臣咬耳仔絕技再現 奧運摩洛哥拳手劣勢恨咬對手

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該場由澳洲選手David Nyika對陣摩洛哥22歲新秀Youness Baalla。Nyika曾於2014年及2018年兩度奪得英聯邦運動會金牌，更是擁有1勝1KO的初出道職業拳手，是今屆重量級的獎牌熱門之一。而Baalla 則是透過非洲資格賽取得奧運門券。

賽事初段，Nyika 便發揮出壓倒性的實力，無論在速度、力度、步法、技術都遠勝對手，迫得對手只能以抱頭防守應對，嘗試反擊亦無法命中對手。Nyika 以一面倒的優勢打進第三回合，而他卻不知即將發生令人意外的事。

在第三回合1分28秒時，Baalla趁一次近身纏抱時張嘴狠咬Nyika的耳朵，Nyika感覺被咬馬上掩著耳朵。幸好，Baalla 是隔著牙膠施咬，Nyika 的耳朵並沒有真正受傷。不知場內拳證是否看不到事件發生，所以她並沒有中止比賽，只是警告Baalla注意額頭碰撞，然後讓賽事繼續舉行。最終David Nyika 以「5-0」的「一致判定」勝出比賽晉身8強，將於下周五對決白俄羅斯選手Uladzislau Smiahlikau。

Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S — Ben Damon (@ben_damon) July 27, 2021

雖然Nyika 沒有受傷，但他對對手行為大感不滿：「你們有看到吧？明明拳證離我們最近，但我不認為她看到（對手施咬）。幸好我流了很多汗，而且他戴著牙膠，我才沒有被咬傷。」Nyika 更透露自己已不是首次被咬：「在黃金海岸英聯邦運動會上，我的胸部被咬過一次。但是，今次可是奧運會呢。」

事後，儘管Baalla已經落敗淘汰，但奧委會仍以違反體育精神為由，取消他的參賽資格。暫時未知會否有進一步懲罰。此外，全球拳迷亦對Baalla 的行徑大為批評。

不過，Nyika 卻大方應對，在IG聲明指比賽的激動很容易令人衝動，但自己十分尊重這位對手，希望大家不要再肆意批評Youness Baalla。

今次事件不禁令人回想起24年前鼎鼎大名的「泰臣咬人事件」。

▍拳王泰臣24年前咬甩荷里菲特耳仔

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泰臣和荷里菲特是九十年代拳壇宿敵，1997年6月28日二人再度交手，競逐WBA重量級拳王，在首兩回合荷里菲特都佔了主導，氣得泰臣暴跳如雷。賽事打到第三回合約四十秒左右，泰臣突然撲向荷里菲特咬他耳仔，拳證即場給予警告，若再犯會取消資格，但泰臣未幾再咬一口對方右耳，最後拳證終止比賽，判泰臣落敗，讓事件成為體育史上的醜陋一幕。賽後泰臣更遭剝奪世界排名及取消拳手牌照，並罰款300萬美元，直至98年才取消禁賽。

在拳迷角度來看，泰臣在擂台上從不乘人之危，擊倒對手從不補拳，因為這個習慣，所以雖然當時「惡名昭著」，但泰臣拳品仍為拳迷稱讚。然而相對泰臣，荷里菲特有很多挑釁踩界犯規小動作，卻惹怒了泰臣。他在賽後解釋咬人原因，表示二人在前後兩次對陣中，對方都用頭撞攻擊他，他的右眼亦因而受傷，並指對方並不如大家所見是一名正大光明的鬥士，為了報復他才咬對方耳朵。

但是，兩人事隔多年已放下恩仇，還經常以咬耳仔事件作梗或開玩笑。2013年泰臣和荷里菲特合拍了一個廣告，廣告內看到泰臣按響荷里菲特門鐘，對方開門後，泰臣送上一個盒子，入面裝有當年咬下的部份耳仔，泰臣接著說「對不起，荷里菲特，這是你的耳仔。」而荷里菲特則說：「我會好好收藏起來。」

武圖App2

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