東京奧運・拳擊｜一分鐘理解拳擊比賽　拳拳到肉歷史悠久搏擊運動

奧運來了，想快速簡單enjoy拳擊比賽，一分鐘教你睇拳擊比賽，開始！（因為是簡單的介紹，所以很多細節都沒有詳談。詳細規則可按文末的文章連結或看規則書。）



拳擊是?

拳擊運動歷史久遠，有證據顯示早在公元前1500年左右便在地中海的彌諾斯文明盛行。但有學者認為，根據西方象形文字經文記載，拳擊運動在公元前4000年左右於尼羅州高原和埃及各地盛行。在西元前7世紀的古代奧運中，拳擊運動就已經是比賽項目之一。

直到18世紀初，拳擊才在英國再流行起來，更影響至今。而當代奧運，在1904年於聖路易斯舉辦的第三屆夏季奧林匹克運動會中，拳擊正式再納入為比賽項目。

奧運拳擊比賽分男子8個項目，女子5個項目，共13個組別。

男子：蠅量級（52公斤級）、羽量級（57公斤級）、輕量級（63公斤級）、次中量級（69公斤級）、中量級（75公斤級）、輕重量級（81公斤級）、重量級（91公斤級）、超重量級（91公斤以上級）



女子：蠅量級（51公斤級）、羽量級（57公斤級）、輕量級（60公斤級）、次中量級（69公斤級）、中量級（75公斤級）



比賽進行

+ 3

拳擊，顧名思義就是只能以雙拳對決。選手只能以拳套正面攻擊，拳不能打擊腰部以下及後腦。

不少人都會有一種錯覺︰認為「職業拳擊」比「奧運拳擊」（業餘）優秀，可能是基於職業拳擊的宣傳，所坐擁的市場及關注度較業餘拳擊龐大所致。其實無論在業餘還是職業的拳擊世界中，都是拳擊界的強者。兩者在賽事性質、賽制、賽例上各有不同，很難單純地比較出兩者的「強弱」。

每場男子比賽打3回合3分鐘，女子比賽打4回合2分鐘，回合間休息1分鐘。

業餘比賽中，自2014年起成年男子選手不需配戴頭盔，但女子、青年比賽則強制戴上頭盔。男女選手均需穿着藍／紅色背心作賽，以示識別。拳套介乎10-12安士，按級別而定，由賽會提供。

勝負定斷

比賽採取「回合十分制」，每回合結束時由場邊五名裁判按照選手每回合「有效擊中目標區域的次數」、「以技術和戰術優勢主導回合」、「競爭性」評分，回合表現較佳者給「10分」，然後根據表現差距為另一選手給予「7-9分」。三回合結束後，累積分數較多者勝。

當一名拳擊手以合法打擊把對手擊倒在地上，而該對手無法在官方裁判的 10 秒內起立恢復比賽時，便會構成 KO 勝利。

其他連結：

AIBA官方競賽規例

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