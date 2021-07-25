東京奧運｜阿部兄妹同日奪金牌　創奧運日本柔道歷史紀錄

「努力之一二三」（努力の一二三）與「天才之詩」（天才の詩）繼2018年柔道世界錦標賽同日取得世界第一後，「阿部兄妹」再創日本柔道界神話！哥哥阿部一二三跟妹妹阿部詩同於今日（25日）成為柔道奧運金牌。



柔道阿部兄妹再創神話 奧運首對兄妹同日奪金

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在16強賽對陣巴西的Larissa Pimenta的比賽中，阿部詩憑藉壓制獲得了「一本」的勝利。在八強賽中，她則以「半勝」擊敗英國的Chelsie Giles。準決賽時，阿部詩在加時賽中以「半勝」擊敗了意大利的Odette Giuffrida，晉身決賽。

21歲的阿部詩在52公斤級比賽中佔據優勢，但在決賽對陣法國選手Amandine Buchard時，她陷入了黃金得分加時賽。最終她以壓制「一本」取得勝利，贏得日本史上首面52公斤級金牌。

在妹妹阿部詩率先贏得金牌後，相隔十多分鐘便輪到哥哥阿部一二三下場進行決賽。

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一二三最初在在16強賽中與法國選手Kilian Le Blouch進行了緊張的對決，一度陷入黃金得分加時賽。 最後他成功將法國運動員摔到榻榻米上，以「一本」贏得勝利。在八強賽中，他以「半勝」擊敗了蒙古的Baskhuu Yondonperenlei。

他在準決賽中以「一本」擊敗了巴西選手Daniel Cargnin，成功殺入決賽。跟妹妹一同奪金的夢想，只差最後一步。在男子決賽中，23 歲的阿部一二三擊敗格魯吉亞選手Vazha Margvelashvili奪得金牌。

在現代奧運歷史中，從來沒有兄妹運動員同日一同奪得奧運金牌。最接近的紀錄，已是美國的Smart氏兄妹前後兩日分別贏得團體軍刀銀牌及團體鈍劍銀牌了。

今天「阿部兄妹」創下歷史，成為史上首對兄妹同日奪得奧運金牌。

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日本柔道「最強兄妹」阿部詩、阿部一二三

阿部詩有兩名學習柔道的哥哥，小時候跟隨哥哥的步伐踏上道場，再走上世界舞台。（阿部詩Facebook）

與很多兄妹、兄弟運動員成長故事情節無異，詩在5歲時在哥哥影響下踏上道場，本來只是想與同伴「柴娃娃」於道場耍樂，最後卻因對勝負「認真過頭」而被勝利的成就感吸引。

性格爽朗的阿部詩，18歲已登上世界冠軍。（阿部詩Facebook）

帥氣又甜美的阿部詩在5月登上雜誌封面，受到注目。（網上圖片）

由校際、區際到爭奪全國第一、踏上的舞台也愈來愈大，「愈是想在大型比賽勝出，練習便愈是辛苦，壓力也隨之增加。可是，勝利的成功感、周遭的支持與呼叫聲，讓我覺得努力是值得的。」也因此，她說從來也沒有放棄的念頭。

二人在中學時期已嶄露頭角，一二三在中二、三時已在全國大會制霸，詩隨後趕上於中三時也成為了全國王者，當時身邊都以「努力之一二三」（努力の一二三）與「天才之詩」（天才の詩）評價二人，兄妹間也不知不覺成為了彼此的「對手」；在哥哥身後追趕的詩，以及被妹妹的急速成長所刺激的一二三。

及至近年，「阿部兄妹」已經成為日本柔道界的美話。阿部詩是2018、2019年世錦賽女子52公斤級金牌選手，為亮眼戰績增添傳奇性的，是她有兩個同樣學習柔道的哥哥，其中一名是同樣兩屆世錦賽冠軍、現時世界排名第一的66公斤級男子代表阿部一二三。

阿部詩與哥哥阿部一二三在2018年同場同日取得世錦賽冠軍，是日本柔道界一時佳話。（網上圖片）

2018年9月的柔道世界錦標賽，21歲的阿部一二三與18歲的阿部詩於同日取得世界第一，「日本柔道界史上初の兄妹同時世界一」標題登佈各大媒體體育版。

今天「阿部兄妹」再創佳話，奧運金牌兄妹之名響遍全球。

武圖App2

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