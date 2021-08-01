東京奧運・摔跤｜一分鐘理解摔跤比賽　古典與自由式分別一講即明

奧運來了，想快速簡單enjoy摔跤比賽，兩分鐘教你睇摔跤比賽，開始！（因為是簡單的介紹，所以很多細節都沒有詳談。詳細規則可按文末的文章連結或看規則書）

摔跤？摔角？角力？

摔跤跟田徑一樣，都可能是世上最古老的競技運動之一，於每個文明都能看到它的身影。早在公元前708年，摔跤便成為古代奧林匹克運動會的競技項目之一。

角力和摔跤都是共同指涉「Amateur Wrestling」，亦即奧運比賽項目那一種。角力乃台灣譯法，而摔跤則較常見於香港和內地。

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至於摔角，泛指「職業摔角」，英文是「Professional wrestling/Pro Wrestling」，WWE那種就是摔角。

自由式 vs 古典式

奧運摔跤的比賽方式有兩種：古典式摔跤及自由式摔跤。1896年古典式摔跤就已是現代奧運的項目，1904年則加入自由式摔跤，因此兩者都都奧運歷史悠久的項目。

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古典式摔跤，又稱為希羅式角力（英語：Greco-Roman wrestling）。古典式摔跤中，選手只可以使用手臂以及上半身，亦只可纏抱對方的上半身並使之摔倒。不可利用腿部攻擊或抓著對手臀部以下位置。

自由式摔跤（英語：Freestyle wrestling）中，可以使用和攻擊全身部位，用抱頭、抱頸、抱軀幹、抱上下肢、纏腿、勾足、挑腿等動作將對方摔倒取得分數或壓制。

奧運古典式摔跤，只有男子比賽。分男子（60kg、67kg、77kg、87kg、97kg、130kg）6個組別。

奧運自由式摔跤，分男子（57kg、65kg、74kg、86kg、97kg、125kg）、女子比賽（50kg、53kg、57kg、62kg、68kg、76kg），共12個組別。

勝負定斷

每場6分鐘，分兩回合，3分鐘一回合，中間有30秒休息。

一場比賽可通過下列方式獲勝：

對方雙肩著地，無論何時出現，即贏；

對方受傷棄權、棄權、犯規、對手被取消比賽資格；

技術優勢（下文解釋）；

得分獲勝（即比對方高分）。



如比賽結束時平分，則看誰得分的「值」較大較高，即Ａ與B同為4分，但Ａ每次只拿1分，拿了4次，有4分；而B只有一次得分(4分)，因為B得分的「值」較大，B贏。之後就後誰人警告較少，及誰人較後得分。

技術優勢（Technical Superiority）：古典式摔跤出現 8 分分差，自由式摔跤出現 10 分分差時，比賽結束。

一場比賽中，累計 3 個警告的運動員將被取消本場比賽資格，即輸。

如何拿分

說真的，有點複雜，以下超級簡單說一下。

自由式：

4分：從站立將對手摔倒，或從墊面抱起對手再摔倒（簡單說，大的靚摔）。

2分：幅度較小的摔投動作；在對手身後將其控制成三點着地；使對手雙肩滾地等

（簡單說，普通摔，不夠清脆，但摔倒人又能把人壓到面向下「趴喺地」）

（雙肩滾地：控制對方在地下「雙肩滾動」式轉一個圈）

1分：摔倒對手但未能加以控制；在跪撐防守時成功轉至上位；對手逃出界外或迴避抓握；「30秒內強制攻擊」但未有攻擊等

古典式：

5分：5分動作現時只會在古典式摔跤出現，當成「漂亮大摔然後即時拿到差不到壓制的情況」去理解就可。 跪撐狀態下，進攻隊員將對手抱提離墊面，然後即時拿到差不到壓制的情況也可。

4分：從站立將對手摔倒，或從墊面抱起對手再摔倒（簡單說，大的靚摔，但未到5分動作）。

2分：幅度較小的摔投動作，對方三點着地但未有控制；使對手雙肩滾地； 古典式摔跤中一方逃避抓握、逃出界外、拒絕正確的跪撐開始姿勢、使用犯規動作或野蠻動作，判對方得 2 分；

1分：對手出界

犯規得分：

自由式摔跤中，給違規運動員 1 個警告，對手得1 分

古典式摔跤中，給違規運動員 1 個警告，對手得 2 分

得分重點

以下為編輯理解大致上如此:

自由式有什麼小犯規就對方1分，出界對方1分，普通摔2分，大摔4分，「30秒強制進攻」不攻對方1分



古典式有什麼犯規對方2分，出界對方1分，普通摔2分，大摔4分，超靚摔5分



其他連結：

United World Wrestling官方規例連結

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