蒙古摔跤｜瘦小子輕鬆摔哭大胖子　奇蹟以小勝大全靠一招

「以小勝大」可以說是不同武術的共同目標之一，近日網上便流傳了一段影片。一位瘦小的男童無視體型差異，在蒙古摔跤比賽中摔哭胖子。到底他用了什麼招式呢？

▍瘦仔蒙古摔跤打喊大肥仔

影片中，一肥一瘦兩位男孩正進行一場蒙古摔跤比賽。他們都穿上了藍色的短袖無領緊身跤衣（昭達格）、緊身紅色短褲及皮製長靴。

肥子明顯具有體型優勢，軀幹肢體都比瘦子粗壯。在影片初段，胖子便一下子抓住對手後衣幾乎把瘦子甩飛，幸而瘦子腳步靈活及時避開入楔腳，躲過被摔倒的命運。不過，胖子緊接繼續發揮力量優勢，抓住對方衣手靶位，急步向前猛推，瘦子被推得連連後退。

正當大家都以為瘦子終究難逃一劫時，竟然發生以下這一幕……

正當大家都以為瘦子終究難逃一劫時，竟然發生以下這一幕……（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/RIlXK5WjNwE）

瘦子居然在急退時猛然使出一記轉身摔，胖子去勢過猛被摔至雙腳離地，在空中劃個半圓才落在地上。最後胖子因雙肩同時著地而落敗，瘦子奇蹟般勝出比賽。

胖子坐倒在地放聲痛哭。（圖片擷取自︰Жанибек Орынбасаров Facebook）

比賽結束後，瘦子興奮地像英雄般繞場奔跑慶祝，而胖子則坐倒在原地不斷痛哭。

到底瘦子用了什麼招式，令他「以小勝大」呢？

▍空氣摔？背負投？

有些人指出瘦小子使出了空氣摔，有些人指那是背負投，到底哪個才對呢？

空氣摔，在柔道中名為隅落（Sumi-otoshi），是指不用接觸對方軀幹，完全利用巧勁轉移對方重心而使對手摔翻在地，是柔道名家三船久藏的成名技。

在柔道中單說「背負投」，多半是指雙手背負投，即是單手執襟、單手捉袖，對上身有完整控制的情況下所使用的背負投。背負投會以雙手牽引受方，隨即轉身將受方負於背上，再將其摔在面前。

我們先再看看片段中瘦小子的動作。

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（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/RIlXK5WjNwE）

當瘦小子被胖子推壓時，他先抓住衣、臂的靶位順勢後退，當覷準時機後猛然站穩，同時上身稍微扭側、雙手從側越過頭頂，胖子收掣不及從瘦子肩側翻過。

首先我們可以肯定這不是「空氣摔」，因為瘦子的肩背明確接觸到胖子。而另一方面，雖然胖子從瘦子肩側翻過，但他並沒有像背負投般的轉身動作，亦沒有刻意背起過肩動作，因此亦難以定為「過肩摔」。

不過無論如何，亦無損瘦子「以小勝大」的精彩技巧。

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