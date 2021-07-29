東奧跆拳道｜烏茲別克小將金牌獻去世教練　爆冷壓倒大熱名將奪金

周日（25日）烏茲別克小將爆冷擊敗世界一哥二哥，以19歲之齡勇奪男子68公斤級金牌。不過激動之中，卻有一位幕後功臣無法目睹傳奇時刻，那就是一個月前離世的韓籍教練⋯⋯



▍烏茲別克19歲小將 爆冷壓倒世界一哥、英國名將奪金

奧運跆拳道男子68公斤級比賽於昨日（26日）舉行，賽前熱門包括韓國「世界一哥」李大勛、英國世界冠軍Bradly Sinden、伊朗雅加達亞運銀牌得主Mirhashem Hosseini等。

憑藉亞洲資格賽取得奧運入場券的烏茲別克小將Ulugbek Rashitov只是首次參加奧運會，並沒有多少關注他。然而，這名19歲小將卻過關斬將，成為今屆奧運的黑馬。

Ulugbek Rashitov出生於2002年，現在是一名大學生，就讀於擁有過百年歷史的烏茲別克民族大學（National University of Uzbekistan）。根據Taekwondo Data網頁資料顯示，他在2015年首次為國上陣，在卡達公開賽奪得少年組37公斤級冠軍。及至奧運之前，Rashitov曾贏得亞青錦標賽冠軍、世界軍人運動會冠軍及青年奧運亞軍，是近年嶄露頭角的新星。

在16強賽中，Rashitov 便對上了世界排名第一的韓國名將李大勛。首回合李大勛把比數拉開至10︰3，第二回合仍以17︰11領先。Rashitov 於第三回合力追，先在回合初以旋轉踢奪下4分，更在比賽剩餘22秒時踢中李頭部，比分一度19︰18超越對手，不過11秒時犯規令分數被追平，比賽進入黃金得分回合。最後Rashitov 以一腳之差，爆冷擊敗世界一哥，成功晉級。

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八強賽Rashitov以34︰22力壓伊朗的雅加達亞運會亞軍Mirhashem Hosseini，準決賽又以28︰5大勝波赫的歐洲亞軍Nedzad Husic。

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Rashitov決賽對陣世界排名第二的英國名將Brandly Sinden，對方曾贏得2019年世錦賽冠軍、2次歐洲亞軍。但是，Rashitov 卻沉著應戰，即使分數一直相當接近，在比賽最後3秒踢中對方護甲把分數拉至32︰29。最終Rashitov以34︰29奠定勝局，勇奪烏茲別克史上首面跆拳道奧運金牌。

Rashitov獲勝後激動地抱住教練慶祝，然而激動之中，卻有一位幕後功臣無法親眼目睹這傳奇時刻，那就是帶領烏茲別克跆拳道進步、一個月前不幸離世的韓籍教練金秦榮⋯⋯

▍小將歷經亡師之痛上陣 韓籍教練6月不幸身亡

Ulugbek Rashitov將他的獎牌獻給了已故的烏茲別克跆拳道教練金秦榮（Kim Jin Young），他在2020年東京奧運會前六週去世。

金秦榮在6月16日於烏茲別克的居所被另一名韓國人以刀襲擊身亡，享年41歲。金秦榮身前是韓國國技院六段，曾是2007年北京世界跆拳道錦標賽冠軍，自2007年起執教印度尼西亞、中國和摩洛哥國家隊，其後率領烏茲別克國家隊。

去年運動員村因疫情肆虐而關閉時，金開始通過視像指導運動員，然後在去年6月將他的房子改造成一個培訓中心。儘管當時他沒有薪水，但他為了訓練烏茲別克運動員，他還是決搬到更大的房子裡。在金的支持下，烏茲別克贏得了四張奧運會門票，這是烏茲別克跆拳道歷史上最多的。

Ulugbek Rashitov跟教練金秦榮（Kim Jin Young）。（網上圖片）

Rashitov奪得金牌後，他在新聞發布會上表示，當時聽到這個消息所有隊員都傷心欲絕，這件事讓他變得更加堅強，並補充說他想將獎牌獻給已故教練。

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