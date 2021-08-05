東京奧運・摔跤｜古巴摔跤之神4連霸　長達12年的不敗奧運冠軍

參加奧運是無數運動員一生的夢想。然而，古巴卻有一名古典式摔跤選手Mijain Lopez不單參加了5屆奧運會，更連續4屆奪得金牌！



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周一（2日），古巴摔跤傳奇選手Mijain Lopez於古典摔跤130公斤級決賽中，以5：0擊敗格魯吉亞選手Lakobi Kajaia，再一次成為奧運冠軍，成為奧運史上第6位於同一項目達成4連霸的運動員。

古巴「摔跤之神」Mijain Lopez

Mijain Lopez 1982年於古巴西部的比那爾德里奧（Pinar del Río）出生，他有一名哥哥Michel Lopez。Mijain發育過後，成長為高達1.98米的巨漢。他自10歲開始接觸摔跤，由於他身軀龐大，所以獲得了「The Kid」及「The Terrible」的噱號，並令大多數同齡選手感到畏懼。於是，他開始跟較年長的選手練習，從中他獲得過人的經驗及膽識。Mijain 確實不負其名，他在摔跤場上展示過人的才能，在全國學校運動會和青年組的比賽中獲獎無數。

在2002年的青年泛美錦標賽中，Mijain一人勇奪120公斤級自由式及古典式兩項冠軍。同年，Mijain在馬拉卡波泛美錦標賽贏得首個古典式摔跤成人組金牌。一年後，Mijain在2003年聖多明哥泛美運動會上贏得了120公斤級古典式摔跤冠軍，其後他更五度蟬聯冠軍頭銜。

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及至2004年，22歲的Mijain 首次代表古巴參加雅典奧運會，出戰120公斤級古典式摔跤項目。可惜在八強賽中，他被俄羅斯選手Khasan Baroyev擊敗，最終只能屈居第五，與獎牌無望。不過，Mijain的奧運傳奇才剛開始而已。

Mijain Lopez自2008年北京奧運會起，至今一直保持奧運比賽不敗。他接連在2012倫敦奧運、2016年里約奧運、今屆東京奧運衛冕自己120 公斤及130公斤級冠軍。古巴「摔跤之神」累計進行了20場奧運比賽，其中他贏得了19場。從2012年倫敦奧運到2021年8月2日的東京奧運，他總共在比賽中取得55分，並在12場維持無失分。

Mijain對上一次失分，已經是2008奧運中被老對手俄羅斯Khasan Baroyev取得。

連同最近贏得的奧運金牌，Mijain Lopez成為奧運史上第6位於同一項目達成4連霸的運動員。其餘5位分別是：日本女子摔跤、美國田徑名將Carl Lewis、美國鐵餅傳奇Alfred Oerter、丹麥帆船傳奇Paul Elvstrom及「美國水神」菲比斯。

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