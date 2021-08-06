東京奧運・摔跤｜日姐妹分別奪金 姐姐特意減磅轉量級讓妹妹出戰

繼柔道「阿部兄妹」後，日本摔跤「川井姐妹花」同創奇績，成為奧運史上首對姐妹奪同項個人冠軍！



出身摔跤世家的「川井姐妹花」 為同征奧運姐姐不惜放棄衛冕讓出量級予妹妹

姐姐川井梨紗子及妹妹川井友香子年紀相差3年，父親孝人曾是古典式摔跤的學生冠軍，母親初江曾代表日本參加1989年世錦賽53公斤級比賽，二人可謂出生於摔跤世家。

小學二年級時，母親把梨紗子帶到金澤少年摔跤俱樂部，並親自向她傳授摔跤技術。過了不久，妹妹友香子也被帶到那裡一起學習摔跤。自那天起，友香子便一直視姐姐為追趕對象，一直追隨著姐姐的步伐，不知不覺間活在姐姐的影子下。

二人小時候的照片(IG@risako_kawai)

妹妹友香子生性文靜、討厭運動，喜歡手工藝。即使接觸了摔跤，但她一直提不起勁，甚至從小學二年級參加比賽後，亦無法期待自己表現：「我很遲鈍，又運動能力不強，只能一直獨自練習留到最後。」友香子甚至追隨姐姐腳步，進入摔跤強校至學館高中就讀。

一直到了2016年，友香子的心態才出現轉變。那年她進行了左肩手術，只能在練習場角落獨自進行力量訓練，她不肯定自己能否繼續下去。不過姐姐卻帶同自己前往里約奧運，雖然友香子當時只能充當姐姐的訓練拍檔，但已令自已眼界大開，心中暗自許下承諾：「終有一天，我也要晉身奧運。」自那天起，友香子便開始為著這個目標奮鬥。

為了實現跟妹妹一同參加奧運會的夢想，姐姐川井梨紗子決定放棄衛冕自己里約奧運的金牌，把62公斤級別讓給妹妹川井友香子參加，自己則「減磅」轉而挑戰57公斤級別。可是，梨紗子必須擊敗日本女子摔跤傳奇、四屆奧運金牌選手伊調馨，才可取得奧運代表權。

在2018年12月的全日本錦標賽上，姐姐梨紗子在首輪聯賽中2-1擊敗伊調，成為17年來首次擊敗伊調的日本選手。不過在決賽中跟伊調再度相遇，這次不幸以2：3落敗。然而，在2019年6月的全日本錦標賽中，她在決賽以6：4擊敗伊調。最終，她如願地成為2020東京奧運的代表。

川井姐妹攜手代表日本一同出征奧運會。

姐妹一同出戰奧運(IG@risako_kawai)

妹妹友香子先拔頭籌

前天（4日），妹妹川井友香子接替姊姊讓出的位置，出戰東京奧運會女子自由式摔跤 62 公斤級比賽。她的目標十分明確，就是奪回原屬於姐姐的奧運金牌，然後達成跟姐姐許下的願望——姐妹一同成為奧運冠軍。

友香子先在16強以10：0擊敗俄羅斯選手Liubov Ovcharova，於8強賽中再以10：2擊敗瑞典選手Katarina Johansson，成功晉級半決賽。半決賽中，友香子面對來自保加利亞的2018世界冠軍、2019歐洲冠軍Mustafa Yusein。二人首回合鬥得不分上下，打成2：2平手，幸而友香子後來居上，最終以3：2勝出，挺進決賽。

決賽對手是來自吉爾吉斯Aisuluu Tynybekova，她是2019年世錦賽、亞錦賽雙料冠軍，實力非同小可，以不失分之姿晉身決賽，有望成為吉爾吉斯首位摔跤奧運冠軍。但是友香子並沒有讓對方如願以償，在首回合便已領先對手2：1。第二回合中般，她更把握對方雙手割失手，成功搶到背位，將比分擴大到3：1。即使Tynybekova在最後階段得分，但最終友香子仍以4：3勝出。

妹妹川井友香子成功「奪回」原屬於姐姐的奧運金牌，成為東京奧運女子自由式62公斤級冠軍。

奧運首對姐妹奪同項個人金牌

昨日（5日 )，姐姐川井梨紗子出戰東奧女子自由式摔跤57 公斤量級項目。在16強以8：2擊敗幾內亞的Camara Fatoumata Yarire；再於8強以7：0擊敗來自蒙古的 Boldsaikahn Khongorzul，進入4強戰。在4強她遇上了來自美國的強敵，上屆奧運53kg金牌得主 Marolis Helen Louise，最後以驚險的2：１比分擊敗對手，成功打入決賽。

決賽中她的對手是白羅斯的Kurachkina Iryna，但川井梨紗子並沒有給予這位歐洲冠軍太多機會，在第一回合已以2分領先，最後更以5：０擊敗對手，成功成為東京奧運女子自由式57公斤級冠軍。

繼柔道「阿部兄妹」於同日成為奧運冠軍後，「川井姐妹花」同創奇績各自成為奧運摔跤冠軍，亦是奧運首對姐妹奪同項個人金牌。

【東京奧運】阿部一二三勇奪男子66公斤級金牌。（圖片來自：Getty Images）

【東京奧運】阿部詩贏得柔道女子52公斤級冠軍。（圖片來自：Getty Imgaes）

姐妹於同一屆奧運中奪得獎牌當然困難，但不是同項或個人比賽的亦有先例。最有名的應該是中國的韻律泳運動員蔣文文與蔣婷婷，她們是雙生姐妹，並於2008北京奧運及2012倫敦奧運分別奪得銅牌與銀牌。