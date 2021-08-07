漫威《尚氣》動作指導Brad Allan 離世　曾演成龍《玻璃樽》反派

成家班動作演員，漫威電影《尚氣》動作指導總監，澳裔美國動作演員 Brad Allan (1973-2021)離世，享年48歲。



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據資深電影製作人Mike Leeder消息，著名澳裔美國動作演員 Brad Allan 離世。Brad Allan是成家班首位外籍成員，在九十年代曾參與拍攝成龍電影《一個好人》、《我是誰》等。其中最令人印象深克的，莫過於在電影《玻璃樽》中演出反派，跟成龍大打出手一幕堪稱經典。

在現實中，Brad Allan最初確是因為仰慕成龍而習武，不單努力鑽研拳擊、空手道、合氣道等武術，亦在中國武術多種流派的格鬥技術、特技功夫下了不少苦功。據說，他能夠加入成家班源於一個巧合。

在1997年時，Brad Allan完成中國的修行返回墨爾本，發現當時《一個好人》正在當地進行拍攝。身為成龍粉絲的Allen當然不能錯過機會，於是他決定偷偷潛入拍攝現場跟成龍見面，其親口跟成龍說聲「謝謝你」。Allan不單計劃成功，更引起成龍的注意，獲得一展身手的機會，最後甚至得到加入成家班的首位外籍成員。

他後來返回美國發展，曾參與《勁揪俠》、《皇家特務》的幕後特技演出。最終作品是擔任漫威快將上映的漫威電影《尚氣：十環幫傳奇》，擔任電影武術指導（Stunt coordinator）。

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