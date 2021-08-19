UFC拳王Anderson Silva之子初戰踢拳比賽　只用8秒一擊KO對手

前UFC冠軍Anderson Silva的二兒子Kalyl Silva，最近參加了他的第一場Kickboxing比賽，只用了一腳就KO了對手。到底他是如何辦到的呢？



Anderson Silva虎父無犬子

比賽發生在上周末於加州的 FightersRep 10，比賽為159磅的業餘Kickboxing賽事，2分鐘3回合。Kalyl Silva對上 Anthony Reynaga。

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這場比賽是Kalyl Silva的第一場業餘Kickboxing比賽，過去他在美國的足球聯賽球隊中擔任前鋒。比賽雙方碰拳後，對方即時用低掃攻擊，即時向後移動Kalyl 以一高踢反擊，一擊就把對方擊倒。

Kalyl的哥哥Gabriel 曾嬴得此賽事的中量級冠軍，本來都會在同日作賽，但比賽卻因事取消了。

那腳是Flying Swich Kick，還是Skipping Roundhouse Kick？

說回Kalyl Silva 那記擊倒踢擊，有人認為那是「Flying Switch Kick」，有人認為是「Jumping Roundhouse Kick」。到底那是什麼呢？

Flying Switch Kick／Bicycle Kick／Double Roundhouse Kick，中文稱之為「雙飛踢」（小編見到「雙飛踢」，腦海中只想到WWE的Drop Kick）。這是一種糅合旋踢（Roundhouse）及跳躍旋踢的腳法。第一腳踢擊通常是偽攻，可以不用擊中對方，目的在於引開對方的防守。然後，第二腳踢擊緊接其後，瞄準對方弱點作出重擊。

首先必須說明，所謂「踢擊中的One Two」，並不是指這種腳法真的如拳擊「One Two」般作為最為基本的打擊組合，卻是取其「先輕後重」、「先偽攻後重擊」、「快速連接」的特徵而言的。

此外，很多人以為跳躍踢擊的優勢是其強大的踢擊力量，其實不然！若單論踢擊力量的話，很多時候原地踢擊比跳躍踢擊更易產生較大的力量。原因非常簡單，因為原地踢擊能夠充分持續借助蹬地的力量用於踢擊當中，但跳躍踢擊只有在剛躍起的時候才最能借助地力，一旦離開地面蹬地的能量只會逐漸減少，亦無從作出二次發力。所以跳躍踢擊的重點其實並不在於踢擊力度，而是在於錯開時機，或是便於作出旋轉動作。

從慢鏡來看，Silva後腳的確有提起的動作，但卻沒有踢擊或假動作的意圖，所以應該不算是「Flying Switch Kick」。Silva 這腳可歸類為較大動作的「Skipping Roundhouse Kick」。

（影片擷取自：https://www.youtube.com/watch?v=majFwZuxBLM）

Skipping是最常見的遠距離踢擊步法，它的特色是把向前移動及踢擊的動作合而為一，能夠快速突擊對手。當後腳移前時，前腳同時離地準備踢擊，然後前腳恰好能夠借助後腳著地扭髖來踢擊。

Skipping的優點是能夠在移動中踢擊，在遠處狙擊對手。但與此同時，正因為動作合而為一，踢擊動作起動後便很難中途更改，一旦距離、時機上出錯便很容易處於危機之中。

Skipping雖然雙腳必然會同時離地，但並不代表跳得越高越遠便越好，反而要越貼地越好。一來凌空無從借力，很難踢出具威力的踢擊；二來人在空中無法中途改變方向，很容易被對方打擊，所以Skipping踢擊非常講究離地及著地的時機。

而Silva 這記「Skipping」雖然跳得高、動作大，但卻恰好逮住對方踢完低掃的空檔，對方前腳正在踏後無法作出有效防守動作。

事實再一次證明，世上並沒有哪一種打擊方法是「最正宗」或「最適合」，因為在不同的距離、時機、情況下，都有其合適的打擊方法。作為練習者，我們應該認識了解不同打擊方法的特性及分別，並加以練習，以應付不同時候的需要。切忌抱著先入為主的想法，認定某某方法是完美，而一成不變。

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