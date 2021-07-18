UFC空手道神奇小子Stephen Thompson　標誌性側踢動作的四大關鍵

隨著MMA日漸發展普及，不時都有人會問「為何MMA不見傳統武術的身影」。其實在MMA最高殿堂的UFC賽場上，便有一位頂級選手以「空手道」架式打法作賽，他就是「神奇小子」Stephen Thompson。

本文為大定拆解其標誌性腳法——前腳側踢，跟傳統側踢的技術差異。



▍八角籠中的空手道家——”Wonderboy” Stephen Thompson

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Stephen Thompson，綽號"Wonderboy"（神奇小子），是當今UFC中十分罕見的非典型選手，他以靈活的空手道打法應用在MMA中，其打法甚至比Lyoto Machida還要「空手道」—— Thompson慣常採取側身垂手架式，配合「In&Out」移動的拳擊，那時機距離掌握得恰到好處的反擊，以及致命又華麗的踢擊。他曾兩度挑戰時任冠軍Tyron Woodley不果，目前他是UFC Welterweight 排名第四的拳手。

前腳側踢是Thompson的標誌性技術，他曾以它踢倒「BMF冠軍」Jorge Masvidal及Vicente Luque。

他亦是編輯W 的MMA模仿對象呢。

空手道或跆拳道常用的側身架（Blade Stance），兩腳分得較開（wide base）能夠快速趨前後退，擁有更長的打擊距離，而且便於使出靈活的腿法，但亦因為難以提腳擋格，出現了容易被低掃踢中的問題。不過Thompson卻巧妙地以不同方式拆解，詳見《【防低掃】MMA空手道家技術 Stephen Thompson四招防低掃》。

Thompson經常在比賽中不斷轉變架勢，以側身反架充分運用其主力腳，以正身正架配合其主力手作拳擊。他擅長在較遠的距離以踢擊作出截擊和攻擊，或是在出其不意的角度踢中對手，這使不少拳手被他的遠距離踢擊所難倒。此外，他善於利用靈活的步法保持距離和作出In & Out的攻擊。

在反架時，Thompson主要會用到右腳前腳側踢、勾踢、旋踢等等。尤其留意他的踢擊動作跟傳統踢法不同，其踢擊可以出其不意地踢中對手。除了前腳踢擊外，Thompson還具擊倒能力的旋轉踢法，如後踢、後旋踢等。

由於Thompson出身於Kickboxing和Kempo Karate，令他具有如分數競技比賽一般的靈活步法，善於作出In&Out、轉換角度的打擊組合，亦能避免落入籠邊或駁拳距離中。另一方面，Thompson經常作出頭部前傾的架式，刻意造出距離的錯覺，誘使對方貿然攻擊，然後作出反擊。當對方主動逼近時，他常以橫向移動突圍甚至反擊。

正因為Thompson擁有以上種種特性，令一般選手難以縮短距離對其造成傷害。

▍側踢基本介紹

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側踢（Side Kick）常見於各種傳統武術中，如空手道、中國武術、法國踢腿術等等。

在踢擊系統上，側踢上接前撐踢（Push kick）和前踢（Front snap kick），下接後踢（Back kick）和跳躍側踢（Jump side kick），是直線踢技其中一個重要分支。因為它在前踢的基礎下，加入重心腳旋轉，令髖部擺動幅度增大，以釋出更大力量。

但由於側踢的預備動作較大、較慢，所以在早期的搏擊比賽中甚少出現。在六、七十年代，側踢經由李小龍推廣後，廣泛流傳在世界各地大街小巷，成為年青人爭相模仿的踢技。可是，側踢的效用並未廣泛應用在其他搏擊運動中。

不過隨著搏擊方式演變，自2006年Cung Le起，在MMA便出現有系統或標誌性地使用側踢的選手。側踢重新興起，可能跟其「長距離的直線腳法」、「側踢可變成其他攻擊組合」、「優異的防守腳法」等搏擊優點有關，詳細分析可參看《【側踢分析】李小龍腳法風靡全球 踢技當中三大實用搏擊優點》。

本文主力分析Wonderboy Thompson的側踢跟傳統側踢的技術差異。

▍傳統側踢動作

在傳統的教學中，側踢需要明顯的提膝及摺腳動作，以收縮大腿肌肉，讓踢擊像彈簧一般彈射出去。

横蹴り蹴上げ，注重彈腿發力。（影片擷取自︰Youtuebe，https://youtu.be/b3KNU3NRWs4）

横蹴り蹴込み，注重完全蹬腿發力。（影片擷取自︰Youtuebe，https://youtu.be/HAdy41e2ZA0）

在空手道中，側踢可分成「横蹴り蹴上げ」（Yoko Geri Keage）及「横蹴り蹴込み」（Yoko Geri Kekomi），前者注重彈腿速度，後者則注重完全刺擊。在「日本空手松涛連盟総本部JKS Headquarters」的教學影片可見，兩者在踢擊前都會側向提膝，令腳掌貼近支撐腳的膝蓋。

▍Wonderboy 側踢秘訣

Stephen Thompson去年跟空手道Youtuber Sensei Seth合作交流拍片時，分享了他標誌性側踢的秘訣。在片段初，他明言︰「外面有很多不同的側踢教學，我不會說他們是錯的，只是我不選擇那種踢法。」

1. 腳掌置前，簡化提膝

首先，他簡化側踢的提膝動作，在踢膝時腳掌同時置前指向目標。Thompson指出，傳統側踢的提膝動作會以膝側迎向對手，對方只要妨礙膝部以下部位便能中斷踢擊動作，令腳掌不能踢出。因此他習慣在提膝動作時，腳掌便已置前指向對方，就像「擊劍」一樣，把劍尖指向對方作為威脅。假如對方前衝，便會撞上自己的腳刀遭到截擊，即使來不及發力踢擊，亦可以利用其結構作為緩衝推開自己。

2. 支撐腳轉後，讓股肌參與發力，擊中時膝蓋微微指向下

很多人以為側踢注重提膝摺腳儲力，於是便集中如何四頭肌發力。Thompson指出，有效的側踢發力並非單靠四頭肌，而是要靠全身發力。當中其中一個動作要點是︰支撐腳旋轉指向後方，提膝時膝蓋微微指向下。

因為當蹬腳時膝蓋指上的話，只能用上大腿力量踢出，力度有限。但若支撐腳轉後，髖部自然會內收，提膝時膝蓋微微指向下更能讓股肌參與發力。同時，上身亦會較遠離對方（並不是失重心後倚），避免對方反擊。

3. 利用全身伸展踢出，支撐腳蹬地推髖

除了踢擊腳及股肌發力外，Thompson更十分注重支撐腳蹬地推髖，以及利用全身伸展發力。（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/HbJkdXZDYpc）

除了踢擊腳及股肌發力外，Thompson更十分注重「支撐腳蹬地推髖」及「利用全身伸展發力」。這兩個動作其實牽涉到「推髖」及「運用整體重心」於側踢發力當中。

側踢加入壓髖及重心的前後分別。（Wilson Leung攝）

上身除了維持平衡外，更需要收緊腰腹核心肌群以統合上身力量。一方面「收腹推髖」可以避免上身放鬆、直挺後靠，而是腹部肌肉向前或向側收縮，使上身靠近髖部，讓上半身重量加在髖部之上。核心肌肉的收縮動作有如彈弓儲力一樣，有助加強髖部推出或旋轉的力度，亦有助把上身重量壓在髖部動作中。

而「支撐腳蹬地推髖」則成為在踢擊加上身力的關鍵，它統合上身加之於骨盤的重量，同時形成有效重心結構去產生及承受踢擊的力量（擊中時的反作用力）。

為了加強前側踢推髖感覺，大家可以嘗試站在牆邊提起腳腳掌指前，膝蓋維持微曲保留發力空間，然後推髖壓向前再踢向牆邊，讓腳撐開自己。踢擊時上身記住收緊。（Wilson Leung 攝）

大家可以留意一下，在慢動作做踢擊時，推髖時膝蓋有否放鬆輕微摺起。如果有的話，證明你的髖部有參與在踢擊當中。但膝蓋並不應過分摺起儲力，因為在那姿態下，髖部的活動空間將盡而壓跌在前，不能有助發力之餘，反而妨礙發力。（Wilson Leung 攝）

以前側踢為例。為了加強推髖感覺，大家可以嘗試站在牆邊提起腳腳掌指前，膝蓋維持微曲保留發力空間，然後推髖壓向前再踢向牆邊，讓腳撐開自己。踢擊時上身記住收緊。雖然看似是以大腿彈出發力，但實際上是用了大腿及髖的相連結構發力。大家可以留意一下，在慢動作做踢擊時，推髖時膝蓋有否放鬆輕微摺起。如果有的話，證明你的髖部有參與在踢擊當中。但膝蓋並不應過分摺起儲力，因為在那姿態下，髖部的活動空間將盡而壓跌在前，不能有助發力之餘，反而妨礙發力。若動作夠熟練的話，動作則不會那麼明顯。

4. 收腳提膝

不收腳的側踢很容易被對方勾住。（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/HbJkdXZDYpc）

Thompson最後一個秘訣是，踢擊後要注意重新提膝收腳。

他指出側踢後重新提膝，不單可以緊接以同一隻腳進行其他踢擊，更重要是避免被對方勾住踢擊腳。

去到片末，Thompson更補充說︰「我能教導你如何做出某種技術，但關鍵在於你如何摸索及掌握出如何應用......你如何令技術變得有效。」

世上並沒有哪一種打擊方法是「最正宗」或「最適合」。作為練習者，我們應該認識了解不同打擊方法的特性及分別，並加以練習，以應付不同時候的需要。切忌抱著先入為主的想法，認定某某方法是完美，而一成不變。

最後，每人身體條件不同，動作習慣可能稍有不同。本文內容僅供各位參考，以便各位摸索出適合自己的踢擊動作，了解不同的發力方式。

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