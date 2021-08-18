UFC冠軍Khabib童年足球夢成真　轉投綠茵場上簽約俄職足球隊

前UFC冠軍Khabib Nurmagomedov 從不掩飾自己對足球的熱愛，現年32歲的他是皇家馬德里的忠實球迷。近日，他終於一圓兒時夢想，跟俄羅斯乙級聯賽球會「FC Legion Dynamo」簽約，或將成為一名職業足球員。



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自在去年10月擊敗Justin Gaethje 後，Khabib 便以「29-0」（UFC戰績13-0）的不敗之身從八角籠中退休。那是他自父親Abdulmanap Nurmagomedov因新冠肺炎併發症離世後，第一場沒有父親見證的MMA比賽，亦是他最後一場賽事。即使UFC主席Dana White多留挽留，亦無改Khabib堅決的退意。不過，Khabib即將在八角籠外展開全新的足球冒險。

Khabib的足球夢成真？

自小喜歡足球，並是皇家馬德里的擁躉，Khabib早前與前AC米蘭及阿積士中場施多夫（Clarence Seedorf）在杜拜同場踢足球。Khabib也在自己的Instagram上發布兩人的合照，並表示施多夫亦是Khabib已故父親最喜歡的足球員。

Khabib與C朗合照。圖片來源：https://bit.ly/3su3wVK

此外，Khabib也是C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的球迷，兩人在2018年相見後成爲好友，之後經常以視像通訊。在去年Khabib出戰 Justin Gaethje前夕，C朗更在Instagram的直播上向Khabib投下信心的一票，表示Khabib一定會贏。

「在職業水平上踢足球是兒時的夢想。當然，我有這樣的願望。足球畢竟是體育之王。」Khabib在2021年初告訴Match TV。「我跟與歐足聯主席Aleksander Ceferin、巴黎聖日耳門的老闆，甚至跟C朗都談過。」

Khabib承認，他心中有兩家心水球會：莫斯科斯巴達和皇家馬德里。但他坦承兩者都遠超出他自身的水平：「斯巴達當然很棒，但那是國內水平。我的夢想球會是皇家馬德里。」據說，自那時起便有俄羅斯球會向Khabib招手。

直至最近的8月13日，俄羅斯乙級聯賽球會「FC Legion Dynamo」在社交媒體發放擬似跟Khabib簽約的照片，並寫道：「一場偉大的戰鬥正等待著我們的團隊，為此我們需要偉大的戰士。準備與Khabib一起統領隊伍。」FC Legion Dynamo主席補充：「我已經將Khabib視為一名前鋒。」雖然球會目前並沒有進一步清息，亦沒有交代Khabib在球隊的角色位置，但Khabib亦算是向兒時夢想踏出重要的一步。

FC Legion Dynamo目前在俄羅斯足球全國聯賽中以2勝1和排名第三。到底昔日最強拳手在足球場上表現如何？大家還是拭目以待。

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