Khabib以不敗之姿退役　卻有一種「不滿」揮之不去｜武編周記

星期日Khabib 擊敗了挑戰者Justin Gaethje，以29戰全勝的戰績宣布退役。對於這個消息，編輯R不感到驚訝，卻五味雜陳。一方面認同他的決定，一方面也感到惋惜，但為何更有一點「不滿」？

Khabib於UFC 254擊敗Justin Gaethje後宣布退休。圖片來源：Getty Images

認同但惋惜

我想大家也會認同 Khabib在此時退休的決定，畢竟他的父親對他太重要，他亦已在賽場證明了自己的一切，也沒「欠」大家什麼。不過很多拳迷大概也會跟我一樣，總會覺得有點惋惜。一位極好的拳手要退役，未來很難再有機會看他比賽，實在有點不捨。

要知道他每場比賽都好像還在進步：以判定擊敗Al Iaquinta獲得冠軍，及後以四回合降服McGregor、三回合降服Dustin Poirier、兩回合降服Justin Gaethje三度衛冕。他的摔跤技法有因為環境而改動，他的立技也由對上Michael Johnson時有點鬆散（sloppy），變得可以用重拳擊倒ＭcGregor和以刺拳與Dustin Poirier 抗衡。

對上一位同樣在頂峰急流勇退的拳手是Georges St-Pierre，但惑覺上 Khabib 更有想像空間，也更可惜。GSP的七連判定勝當然令人讚嘆，但同樣也沒有驚喜，最後更只是僅僅險勝 Johny Hendricks，感覺上GSP 真的已到頂峰。

但Khabib 仍在進步，感覺還能更上一層樓，或者多一兩場比賽，我們可以見到更可怕的Khabib Nurmagomedov。可惜的是，這些可能都伴隨著他退休而消失了，單是這點已令拳迷覺得不捨。

不完美的Khabib：從UFC 254來看

至於「不滿」，作為一位編輯，有時心態是很矛盾的：就算喜歡的拳手從未輸過，不斷獲勝，也會想看其他拳手「破其神功」。在對上Justin Gaethje 時，我們好像看到「破解Khabib的方法」，但他就直接退休，有種「割禾青」的感覺。

在比賽中 Gaethje 低掃的效果很明顯，也影響了Khabib的移動，假如能去到第三回合，低掃的效果慢慢發揮出來，Gaethje 或者就有機會了，而且也我們也能看到 Khabib的應對方法。

保持距離低掃及防禦摔技，到傷害夠多時就能用重拳反擊，可能就是「解題」方法。不過，別忘記Khabib最後成功的摔技是由抓到Gaethje的低掃開始的，或者攻擊小腿的「低低掃」更好，但「低低掃」需要的距離又較近，會否更易被Khabib摔倒？這些問題與答案，全都令人期待，但現時全都只是「如果」了。

不論內和外低掃也有效果。圖片來源：Getty Images

但MMA沒有如果，也沒有假如。現實是Gaethje在比賽中反應過大，每次Khabib有動作他都有所反應，結果浪費了不少體力，亦令Khabib有更多機會使用摔技。Khabib的把握力也極強，一摔倒後就即時拿背、上騎乘位，有說他不想打傷好朋友Gaethje 所以不用GnP，也有說因為想起Gaethje 不會投降所以不用十字固而轉用三角絞，好讓Gaethje手臂不需受傷。不論真假，從結果來看就已表現出他的信心與能力，實力無容置疑。

所以，說「不滿」是言重了，但「很想知道」的感覺就揮之不去。

爭論有沒有輸過一回合沒有意義

他宣布退役後，究竟他是否「史上最佳」的討論此起彼落，但也出現了一些奇怪討論，例如他「沒有輸過29戰中的一個回合」。

出現這個爭論原因在於與Gaethje一戰的計分表，第一回合中有兩位裁判都把該回合給了Gaethje；另外，他與McGregor的一戰中，也有人說McGregor勝出了當中一兩個回合（McGregor自己也說除了第二回合，自己直到被降服那一下他也是領先的，事實上McGregor真的贏了第三回合）。

對上Gaethje時的計分表：

對上McGregor時的計分表：

對McGregor時的計分表。圖片來源：https://twitter.com/carmine248/status/1048807433542557696

第一，我認為UFC 254中，Khabib是羸了第一回合的，單純立技比拚或者平分秋色，但Khabib成功摔倒Gaethje，更嘗試降服對手，明顯佔優，在此我不認同裁判的決定；第二，是以上的討論全都沒有意義。

MMA一向就是誰拿到KO或降服就勝出比賽，就算你輸了4個回合，最後一分鐘你KO到對手，你就是勝利者。在計算戰績時，根本沒人關心你是否「領先」，「領先」與否在MMA中可說是無甚意義。

我們可以借計分表檢討一下裁判的準則，卻不需要以此證明Khabib有多強。輸一回合也好，沒輸一回合也好，事實上他就是一位29全勝的拳王，並且以不敗之姿退役。

Khabib並不完美，不需要神化他。他有缺點也有短板，他的打擊技仍可進步，但MMA中追求完美沒有意義，重點在於他以其打法贏了所有比賽。他完善了「摔跤型選手」這個古老風格，並發揮到極致，使其更有威脅、更有威力，而且有壓制能力亦有終結能力，不只是悶勝對手。

對於這位拳王，雖然尊重他的決定，但仍希望他「回心轉意」，或許也能期待未來他會多打一兩場表演賽？

MMA雖沒有如果，也沒有假如，但總有可能。

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