【UFC 254】以動畫回顧Khabib選手生涯　父子情賺人熱淚

在今個周末，職業生涯中未嘗一敗的UFC輕量級冠軍Khabib Nurmagomedov (28勝0敗)將會在UFC 254迎戰Justin Gaethje (22勝2敗)為自己的冠軍寶座進行衛冕。而在UFC 254的比賽前夕，UFC的英國廣播夥伴BT Sport就特別製作了一個簡短但賺人熱淚的感人動畫，去描述Khabib與Abdulmanap之間的父子情，以紀念於今年7月去世的Khabib爸爸。

Khabib與父親Abdulmanap。圖片來源：https://bit.ly/2T2KeGR

Abdulmanap Nurmagomedov本身是一位出色的桑搏(Sambo)選手，自Khabib 八歲就開始指導他訓練搏擊技巧。在Khabib進入職業生涯後，Abdulmanap 也一直擔任他的主教練。即使之後Khabib去了美國與AKA (American Kickboxing Academy)接受Javier Mendez的指導，Abdulmanap的主教練位置從來未變，對Khabib的賽前調整有重要的重要影響力。

另外，Abdulmanap除了是Khabib Nurmagomedov的教練外，他還是高加索地區格鬥運動界中最重要的人物之一。他積極為當地的格鬥選手提供訓練，讓達吉斯坦的MMA選手在全球的賽事上有出色的表現，對達吉斯坦的綜合格鬥發展有舉足輕重的貢獻。

但很可惜，這位傳奇人物在今年7月3日因為新冠肺炎引起的併發症而去世，未能繼續協助Khabib達成30戰全勝的目標。

Khabib Nurmagomedov。圖片來源：Getty Images

特製致敬動畫

爲了向這位傳奇人物致敬，UFC的英國廣播夥伴BT Sport就特別製作了一個感人的動畫短片去描述Khabib與Abdulmanap兩人之間的父子情。

賺人熱淚的父子情。圖片來源：https://bit.ly/2TjZbEw

動畫描寫了Khabib職業生涯中的每個重要時刻，以及他父親Abdulmanap如何在各個階段陪伴他一起努力。

在短片開始時可以看到Khabib與他父親在達吉斯坦山區訓練和與黑熊練習，之後講述Khabib一直努力成功獲得UFC簽約，但卻因爲Abdulmanap沒有獲得美國簽證而無法陪同Khabib出賽，最後只能在電視旁邊為兒子打氣。

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其中一個最感人的畫面就是Abdulmanap在2019年9月終於首次在阿布扎比的UFC 242中親自在籠邊指導兒子，而在Khabib獲勝後，兩人激動相擁。

對於BT Sport的短片，Khabib也回應指短片中的都是他重要的回憶，尤其父親在離世前能在UFC 242親身到現場，看着自己擊敗Dustin Poirier並衛冕自己的冠軍寶座，這對他來說也是非常重要。

首次在沒有父親下出賽

今個周末的UFC 254: Khabib vs. Gaethje是Khabib自父親逝世以來首次出賽，也是Khabib選手生涯中第一次在沒有父親參與下進行備戰。未知這會否影響Khabib的整體表現。

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