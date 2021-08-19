UFC｜香港拳手Sasha周日再戰　全力備戰仍心繫香港為奧運港隊打氣

香港首位土生土長UFC拳手Sasha Palatnikov 即將在本周日舉行的「UFC Fight Night：Cannouier VS Gastelum」中亮相，第三度在UFC八角籠中作賽。雖然他身處拉斯維加斯備戰，但他仍心繫香港，在奧運期間為港隊運動員打氣。



▍土生土長香港人 首位港人MMA拳手出戰UFC

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Sasha Palatnikov雖然擁有「Palatnikov」俄文姓氏，但其實Sasha 在香港出生及成長，是一名真真正正的香港人。2018年時，Sasha在香港本地職業MMA賽事「JUSTMMA 3」中出道，更擊敗韓國對手取得KO勝。

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2019年，Sasha 出征韓國MMA賽事「AFC 12: Hero of the Belt」。經過五回合的激鬥後，Sasha以「一致判定」擊敗前HEAT拳王、東道主拳手Sung Won Son，贏得AFC 中量級拳王寶座，成為首位土生長的香港人獲得海外世界MMA拳王殊榮。

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及至2020年，Sasha 在跟隊友備戰UFC期間確診「新冠肺炎」，接受2星期隔離後康復。就在隔離的最後一天，他便收到UFC的通知。即是在賽前2星期才收到UFC的參賽邀請，那時他毫不猶豫便答應。Sasha 成為香港史上首位香港UFC拳手。

而結果大家都有目共睹，Sasha首戰世界頂尖MMA舞台便以TKO取勝，更奪得當天的「Fight of the Night」獎金。Sasha目前UFC戰績為1勝1負1KO。

Sasha即將在本周日（8月22日）舉行的「UFC Fight Night：Cannouier VS Gastelum」中亮相，第三度在UFC八角籠中作賽，對陣美國降服好手Ramiz Brahimaj（8-3）。Sasha的比真預計在早上7時舉行。（圖片擷取自：sashapalatnikovmma IG）

Sasha即將在本周日（8月22日）舉行的「UFC Fight Night：Cannouier VS Gastelum」中亮相，第三度在UFC八角籠中作賽，對陣美國降服好手Ramiz Brahimaj（8-3）。Sasha的比真預計在早上7時舉行。

武備志趁著這次機會訪問到備戰中的Sasha。原來雖然他身處拉斯維加斯備戰，但他仍心繫香港，在奧運期間為港隊運動員打氣。

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▍海外備戰心繫香港 為奧運港隊打氣

由於疫情反覆不定的關係，Sasha自2020年起便一直逗留在美國無法回來香港，他已經快兩年沒有見過父母了。他十分想念位於香港的家。另外，為了能夠隨時保持最佳狀態，迎接突如其來的UFC機會，於是Sasha在拉斯維加斯UFC訓練基地旁邊買了一間房子，心無旁騖地備戰。

Sasha 自上場比賽後，便一直全力準戰至今，在摔技及寢技上下了許多苦功。上場比賽中，他打不出自己的風格，來不及調整狀態，並感到一些迷惘。今次比賽則不同，他參與了完整漫長的備戰營，他感到自己真正變強了。他為這場比賽感到興奮，並認為這次將會是他「大展身手」的機會。

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在積極備戰的同時，Sasha在早前奧運期間仍不忘支持香港運動員。

奧運劍擊最使我著迷，我是一名劍擊迷。當然，李慧詩也表現得很好。我也有留意游泳項目。香港運動員可以參與的項目，我都一直關注和支持。 我真的很喜歡奧運會，即使沒有了現場觀眾。能夠看到這麼多香港運動員的風采，甚至贏得獎牌，那真是太棒了。 香港UFC拳手Sasha Palatnikov

除此以外，Sasha 亦有留意國際奧委會正式承認踢拳（Kickboxing）、泰拳及桑搏成員資格的消息。「這是一件很棒的事。我甚至希望它能夠更早達成。我認為更多的格鬥運動能夠進入奧運會是一件很好的事。我想很多搏擊運動員會為此而作出調整，並以此（奧運）為目標。尤其它會促進很多業餘拳手的發展，他們最終會成為一名職業拳手，無論他們是在特定武術還是MMA方面。這是一個絕佳的機會，讓他們向世界展示自己的能力及技術，並讓他們對未來感到興奮。」

奧運會在香港掀起一片運動熱潮，再次證明香港運動員亦有能力立足世界級別上。不過，希望市民目光聚焦奧運頒台的同時，亦可以支持其他默默耕耘的本地運動員。

請繼續關注我的進步！ 我代表香港，永遠代表香港，我的家。 香港UFC拳手Sasha Palatnikov

本周日早上七時，大家務必留意​​「UFC Fight Night：Cannouier VS Gastelum」。大家一同支持香港拳手Sasha Palatnikov！

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