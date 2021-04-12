UFC｜Sasha代表香港出賽惜敗　Vettori壓倒性5連勝叫戰Adesanya

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-04-12 01:31

香港首位土生土長的UFC 拳手Sasha Palatnikov 周六出陣UFC，挑戰美國拳手Impa Kasanganay。雖然最終未能再下一城取得二連勝，但希望Sasha 能夠重新振作，再一次在UFC籠中發光發亮。香港人一定撐香港拳手！

「UFC Fight Night：Vettori vs Holland」於昨日在拉斯維加斯的UFC Apex進行，十三場比賽具有許多有趣的場景，而在輕量級和中量級比賽中更有驚人的表現。

在頭條主賽中，由中量級排名第六的Marvin Vettori 對上後來補缺、排行第十的Kevin Holland。比賽以激烈的攻勢為開展，包括Kevin 強勁的踢擊及Vettori 具爆發力的摔抱。在第二回合早段，Vettori 便已成功摔倒Kevin，並以有效的壓制及地面打擊控制局勢。最終比賽以Vettori 回合接回合的壓倒性摔技打法告終，Vettori 以「一致判定」勝出賽事，並把自己的連勝紀錄推至五場。

賽後Vettori 表示︰「向Kelvin致敬，因為他今天的表現比上一場更為凌厲。我追求完美，但有時我會表現欠佳。我仍然有出色的表現。我仍然很高興，並希望下場挑戰Adesanya。在今個十月，應該輪到我了。我已經是世界上最好的了。我一直專注於自己，致力於所有事情。我是一個非常全面的拳手。」

▍香港拳手Sasha 苦吞UFC 首敗

香港首位土生土長的UFC 拳手Sasha Palatnikov 對陣美國拳手Impa Kasanganay，挑戰取得自己的UFC 二連勝。

Impa Kasanganay 在大學時期是一名美式足球運動員，2016年轉職MMA。兩次在「Dana White’s Contender」中取勝後，正式加入UFC。2020年10月，8連勝的Impa 遭到首敗，還要被對手以後旋踢KO。今場他Impa 決定減重，在170磅量級出道。

在比賽開始之時，Impa Kasanganay在體格上明顯佔優。Sasha 採取上一場的體能消耗策略，在首回合沉著應對Impa 猛烈的抱摔攻勢，即使被帶到地上亦冷靜採取正確的防守，並沒有讓對手作出具威脅的地面輸出。而Impa亦明顯提防Sasha 的站立打擊，所以一有機會便下潛抱摔或主動壓籠纏鬥。一次Sasha 更被Impa 直接取背，幸而Sasha 防守得當，力保不失。

及至第二回合，Sasha 開始發動站立攻勢，但未幾又被Impa 以下潛避過，再以雙腿抱摔摔倒。今次Impa 再次直接搶背，更成功直接扣手作出裸絞，讓Sasha 根本無法反應作出防守。即使Impa 雙腿沒有纏扣，但雙手加上身體重量直接施加於Sasha 頸上，最終Sasha在26秒時拍蓆投降。

雖然Sasha 在今場比賽失利，苦吞UFC首敗，UFC戰績變成一勝一負，但不少偉大拳手都曾經落敗，而他們亦能從失敗中學習，重新振作達至另一高峰。正如之前跟Sasha 專訪時，他亦提到︰「每場敗仗都是十分難過的，但重點是重新振作。」

「要不勝利，要不學習。」相信Sasha 定能克服難關，再一次在UFC籠中發光發亮。香港人一定撐香港拳手！

武圖App2

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