拳擊｜傳奇Pacquiao爆冷失WBA冠軍頭銜　退休從政？多打一場？

Manny Pacquiao在上周末爆冷敗給 Yordenis Ugas，更傳出退役聲音。現時已42歲的「Pac man」究竟還有什麼選擇呢？



Yordenis Ugas 成功爆冷擊敗傳奇

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在第一回合前段，Manny Pacquiao憑藉他出名的組合攻擊佔了優勢，令拳迷以為這場比賽的節奏也會如此。但回合大約進行到一半時，Yordenis Ugas開始使用刺拳讓 Pacquiao難以進攻，並讓比賽的氣氛有所改變。

由第六回合開始，Ugas開始掌握了比賽。他的右手攻擊使 Pacquiao難以招架，每當 Pacquiao 向前，Ugas的刺拳或強力組合拳就已等著他，使他難以出手。

Pacquiao 在第十回合有機會力挽狂瀾，他的一記反擊明顯使 Ugas受到傷害，但追擊時就已被Ugas 纏抱並化解危機。

在第11和第12回合，有外國媒體指Ugas打出了一生中最好的表現。他不斷施加壓力，並在很多時候以Overhand擊中 Pacquiao 。

最後，Yordenis Ugas以一致判定（116-112, 116-112, 115-113）擊敗了拳擊唯一的八個量級世界冠軍Manny Pacquiao，成功贏得 WBA的次中量級腰帶。

退休從政？

這場比賽看到現時已42歲的Manny Pacquiao 雖然仍有體能，但對比起全盛時期已失色不少。那些漂亮步法橫移愈來愈少，常常定在對方跟前，被對方的重拳不斷擊中。賽後也承認雙腿繃緊難以發揮。

在賽前的那一周，他避而不談自己的未來計劃，而賽後他還是面對著這個問題：這是否Pac man的最後一戰？

在未來，你可能會見到Manny Pacquiao再打比賽。我不知道。在我心中，我還想繼續打。但是，我也要為身體著想。我有很多東西可以做來幫助菲律賓的人民。我想在台內與台外都能鼓舞人們。 Manny Pacquiao

過去有報道指他想參加菲律賓總統大選，或者專心從政是他的未來計劃。

多打一場?

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另一方面，Pacquiao 也可以選擇和Yordenis Ugas再打一次。這次比賽本來Pacquiao 的對手是 Errol Spence Jr.，但他因為眼傷所以在8月10日宣布退賽，並由Yordenis Ugas代替。也就是說，Manny Pacquiao及Yordenis Ugas二人只有11天去預備與對手比賽，或者亦影響了Pacquiao 的賽前預備，畢竟不同對手有不同策略。

Pacquiao如果要求重賽的話，Ugas已表示絕對會答應。

200%會，Manny是個傳奇，一位偉大的拳手。他想重賽？沒任何問題，這樣的傳奇人物值得（有即時重賽的機會）。 Yordenis Ugas

也有人指，可以和多次公開表示想與Pacquiao一戰的 Mikey Garcia打一場。這位前IBF 輕量級冠軍，說自己現時會留在次中量級作賽

無論如何，假如Pacquiao 再打一場，仍是非常吸引的。

武圖App2

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