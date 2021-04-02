中央國術館｜近代史上首個官方國術組織　集合內外家大師任教授武

撰文： 李開泰 最後更新日期： 2021-04-02 10:14

談起近代國術發展，除了精武體育會與中華武士會之外，中央國術館亦是其中一個不可或缺的組織。近世顯赫有名的各個宗師，如孫祿堂、李景林、楊澄甫等，都曾經在中央國術館內任教。它見證著一個時代的崛起，同時亦宣告了它的沒落。 今天【武備志】便跟大家分享一下中央國術館的歷史。

▍創辦起源

時間回到北伐戰爭結束後的1927年，西北將領馮玉祥派遣部屬張之江（1881—1966，河北鹽山縣人，西北軍五虎上將之首）到南京出任軍事代表。其時張之江深受「體育救國」的思想影響，認為要令國家擺脫弱勢，必須強健民眾體魄，而武術正可「增加生產力，維持社會秩序，抵抗壓迫，保障民權」。他四出奔走宣揚武術的重要性，同時創立了一所「武術研究館」，希望能得到南京政府的認可。

然而教育部卻指「武術研究館」為民間團體，不批准其在教育部立案。但此事旋即得到了李烈鈞及邵力子、吳稚暉、鈕永鍵等政府要員的大力支持。最終在1927年11月，「武術研究館」正式易名為「中央國術館」，由馮玉祥、張之江分別擔任理事長及館長，編制上則直屬南京國民政府。

▍人才濟濟

在政府機關的大力推廣下，早期的中央國術館可謂雲集了全國各地的武學宗師。例如「劍聖」李景林便擔任副館長一職，少林門（外家拳）和武當門（內家拳）的門長則分別由孫祿堂及「千斤王」王子平出任。而其他名家如楊氏太極宗師楊澄甫、「花蝴蝶」常東昇、八極拳馬英圖等，亦曾先後在館內任教。

1928年，中央國術館開設了教授班，致力培養更多的武術專業教員。同年10月，國術館舉辦了首次的全國國術考試，除了傳統的套路競賽，亦設有搏擊項目。與此同時，國術館又不斷在原有的課程上，增添不同的武術技法乃至愛國主義元素。當時流行的形意、八卦、太極、查拳、劈掛、八極、戳腳以及外來的拳擊、劈刺等，幾乎全被中央國術館所囊括。而在「學科」和「術科」方面，亦加入了三民主義、歷史、算術、軍事等內容。

上述這些活動和措施，不僅進一步加深了國人對武術的認知，同時亦在普及教育方面產生不小作用。故中央國術館的成功，實乃當時社會健康發展的一大象徵，有人甚至將中央國術館由成立到抗戰前夕的期間（1927—1937），稱為國術界的「黃金十年」。

延伸閱讀：

虎頭少保——孫祿堂

楊家太極第三代宗師——楊澄甫

千斤王——王子平

▍由國術館到國立體專

然而在風光背後，國術館其實自成立之初便面對著許多不同程度的暗湧。早期那種將內家、外家二分的教學架構，便令到武當、少林兩門經常爆發衝突，最終武當門長孫祿堂在上任後不足一月便主動離職，而少林門長王子平則連同副館長李景林一併辭職。事後國術館雖然改組重建，但已經元氣大傷。

此外，從體制上講，雖然中央國術館隸屬國民政府，卻不歸教育體系管轄，所以大部份的畢業生俱不能進入學校從事國術教育工作。其後因為社會欠缺體育師資，張之江把握機會改組成立「中央國術館體育傳習所」，並在1933年開始招生。

「中央國術館體育傳習所」之後又改稱為「中央國術館體育專科學校」，但依然沒有解決到中央國術館與教育部之間的關係問題。結果張之江同意將學校改為國立，但堅持保留「國術」二字。1936年，校名被改為「國立國術體育專科學校」。抗日戰爭爆發後，又再更名成「國立國術體育師範專科學校」，簡稱「國立體專」。

國術界的「黃金十年」，從此走向落幕。

▍結束使命

1945年，抗日戰爭結束，許多遷移大後方的院校都準備返回南京。但因為國立體專的校舍被炸毀，張之江的副手龐玉森建議索性把校舍遷到北方，接受日本遺留下來的建築物。

然而，時任教育部長的朱家驥對張之江百般刁難，他認為張之江不是國民黨嫡系，又不是體育專家。若然要在北方建校，校址只能在保定，否則不會向復員發放經費，亦不會通知當地撥給校舍。結果在一輪政治交涉後，張之江最終於1946年利用人脈關係將國立體專遷到天津，落戶天津北站河北體育場。

1948年，龐玉森為了恢復中央國術館的原有規模，在天津發動了一次建館基金募捐委員會，並得捐款12萬元。但捐款尚未到手，天津就成為了「解放區」。1949年8月，按天津市軍管文教部的決定，國立體專併入河北省立女子師範學院體育系。

中央國術館，正式結束其歷史使命。

▍結語

作為中國武術史上其中一個最龐大的教育組織，中央國術館的貢獻實在無庸置疑。基本上大部份【武備志】介紹過的北方武術名家，都或多或少與中央國術館有關。而近代史上最大的幾次國術活動，如上文提到的國術國考，以及杭州國術遊藝大會（中國歷史上第一個全國性搏擊比賽）等，都是由中央國術館的部員負責籌備。若果沒有中央國術館的付出，中國武術絕對不能發展到今天的規模。

可惜的是，傳統武術中的痼疾再加上歷史原因，最終令到中央國術館黯然落幕，此後很長時間再難重現此等輝煌。大底中央國術館留給後人的除了遺產，還有反思。

主要參考資料：

楊祥全。2013。《津門武術》。中國內地：山西科學技術出版社

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