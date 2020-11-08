戚繼光．狼筅｜鴛鴦陣中的先鋒兵器　嚴守門戶號稱「殺倭利器」

鴛鴦陣本由明將唐順之所創，後經戚繼光改良而成為抗倭戰爭中的一道殺著。鴛鴦陣的構成人數不多，但就非常講究不同兵器間的相互配合。其中有一種奇門兵器，它排在戰陣的前列位置，卻不屬於攻擊主力，而今更是近乎絕跡。它就是「狼筅」。

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行伍之藩籬

狼筅，粵音同烍。由於形狀及材質與荼道所用的「茶筅」相近，因而為名。按戚繼光的《練兵實紀雜集》所載，狼筅是用大毛竹製成。竹上四旁再接駁大小不一的枝節，如同枒杈般。整支狼筅「粗可二尺，長一丈五六尺」，重量則為古制的七斤。

可以見到，狼筅的設計頗為累贅沉重，比起一般的棍棒難揮舞得多。事實上，狼筅從來都不是用來攻擊。它的真正用途，是以前端各支枒杈去抵擋甚或挾實對方的兵刃，再交由後方的長槍手和鏜鈀手刺擊敵人。明代文人馮夢龍便曾在其著作《智囊補》中，詳細地講述了狼筅的用法：

戚繼光每以「鴛鴦陣」取勝。其法：二牌平列，狼筅各跟一牌；每牌用長槍二支夾之，短兵居後。遇戰，伍長低頭執挨牌前進，如已聞鼓聲而遲留不進，即以軍法斬首。其餘緊隨牌進。交鋒，筅以救牌，長槍救筅，短兵救長槍；牌手陣亡，伍下兵通斬。 明．馮夢龍《智囊補．兵智部．武案卷二十四》

故此，狼筅實為一種開路的防禦工具，即戚繼光所比喻的「行伍之藩籬，一軍之門戶」。另一方面，為了增強對戰陣及狼筅手的保護，鴛鴦陣的最前方會再添置兩名藤牌手，令整個戰陣的「門戶」更加牢固，在街頭窄巷之間更見功效，乃「南方殺倭利器」。

狼筅打法

狼筅這種特殊的軍事用途，正正解釋了它在後世絕跡的原因。蓋因狼筅必需配合戰陣或其他兵器使用，否則「鮮克有濟」。莫說在現代社會，即便是在古代，民間也鮮有資源和機會進行兩軍對壘，狼筅沒落實屬必然的事。

然而，這並不代表狼筅就此在歷史中消失。畢竟狼筅在戰陣中的作用極其巨大，除戚繼光外，不少明清將領都研究過狼筅的應用方法，並將之記錄下來。例如明代茅元儀（1594—1640，明代軍事家、文學家芧坤之孫，曾助袁崇煥固守寧遠）編撰的《武備志》，就直接承傳了戚繼光《紀效新書‧藤牌總說篇》的「狼筅總說」六法，即拗步退勢、中平勢、騎龍勢、鈎開勢、架上勢及閘上勢。

至於明代程子頤編撰的《武備要略選》，則在六法以外，還多上了右中四平、高四平、低四平、閘下、磨旗、盡頭六式：

+ 3 + 3 + 3

由此可見，隨時間推演，狼筅的招法不僅愈來愈豐富，還加入了很多類近於槍法的搏擊元素。雖然狼筅最終還是遊離於主流之外，但它的發展絕非一路走下坡。

走入現代的狼筅

最後，在武術技法以外，狼筅現時亦能散見於各種文化活動和創作之中。例如台灣南部的部份廟會陣頭，便保留了狼筅作為表演項目。另外2010年開始出版的韓國漫畫《庶民劍客》，亦出現了使用狼筅的奸角。據說在朝鮮時代，學習十八技或是武藝二十四般的步卒，都會以狼筅槍為武器。箇中原因，或許 與《武藝圖譜通志》有關。作者李宰憲將納入到故事之中，顯然是想還原當時歷史。

不過漫畫中的狼筅都是大開大合，橫掃千軍，似乎跟真實的狼筅技法不太相像……