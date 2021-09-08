Matrix 4｜紅藍藥丸率先一窺預告　回顧袁和平當年如何震驚荷里活

《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）首部預告片將於明天推出！華納兄弟今天率先大玩「紅藍藥丸」情節，讓一眾粉絲搶先一窺預告選段。武備志順勢跟大家重溫當年《The Matrix》是如何成為荷里活動作電影史的里程碑，也談談當中涉及的一些武學因緣。



▍《駭客任務：復活》紅藍藥丸搶先一窺預告

二十年前的《廿二世紀殺人網絡》系列電影，在荷里活掀起了功夫熱，當中配合科幻元素慢格動作，避子彈和空中格鬥更成為動作電影經典場面，亦造就了香港動作指導袁和平於國際的地位。事隔二十多年再出第四集，奇洛李維斯雖然體型不如當年，但在另一系列電影《殺神John Wick》，依然維持長時期的格鬥武術訓練，第四集相信大家仍然會萬分期待！

The choice is yours. Trailer Thursday at 6AM PT. Visit https://t.co/yX5qbqqNYC #TheMatrixMovie pic.twitter.com/Pme1Sn6lB2 — The Matrix Resurrections (@TheMatrixMovie) September 7, 2021

早前，華納兄弟已正式宣布，《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）首支完整正式預告將於明日（9月9日）推出。但是，電影官方網頁於昨晚已率先開啟，當中更大玩Martix經典「紅藍藥丸」情節，讓粉絲搶先一窺預告片選段。

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用家只要任一點選站內首頁的「藍／紅」藥丸，網頁便會播放其中一種片段排列組合的預告。紅藍藥丸採取不同旁白配音，分別代表兩種取態。而且這些片段據說多達18萬個版本，你每點一次，不只會出現不同版本，更會報出你點擊進去的時間。玩味十足。

若想觀看《22世紀殺人網絡 復活次元》完整預告片，千萬不要錯過明天（9月9日）晚上9時的官方公布了。

▍回顧袁和平當年 如何成就荷里活動作電影史里程碑

武備志順勢跟大家重溫當年《The Matrix》（中譯《廿二世紀殺人網絡》）是如何成為荷里活動作電影史的里程碑，也談談當中涉及的一些武學因緣。

袁和平引入手吊威也 創演員長期武術訓練先河

《Martix》電影系列開啟了荷里活動作演員新的訓練方法先河。

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電影導演Wachowski Brothers為香港功夫片迷，為了請得華人第一武指袁和平出山，電影公司答應了袁和平讓所有主要演員和特技人接受6個月武術訓練，學習吊鋼絲（威也）和功夫技巧。

奇洛李維斯更為了拍攝這電影而全身投入四、五個月功夫訓練，跟隨袁的徒弟陳虎學習武術，並因而失去拍攝另一電影作品機會。這種拍攝動作片前為動作演員投入長時間訓練在之前的荷里活電影製作是聞所未聞，而大量運用綠幕和吊鋼絲等也改變了荷里活拍攝動作場面的固有方式。

當然，這套電影系列當年引入了很多新技術，引致很多傳聞流傳。例如曾經有機會拍攝Matrix系列的動作巨星李連杰曾表示，他拒絕拍攝這作品，是因為美國人打算用數碼技術記錄他的武術動作，讓電腦把數據全部COPY下來，使這些數據版權屬於電影公司，將來只要用電腦特效便可以其他演員的頭像打出李連杰的武術。但二十年後的今天，荷里活有很純熟的數碼和人體動作攝錄技術，但李連杰的擔憂似乎仍未出現。

香港武打動作元素帶入荷里活

《The Matrix》開拓了電影動作與科幻元素結合經典，並開拓了東方武術進入荷里活的里程碑。在《The Matrix》以前動作電影是演員間硬碰硬的動作設計為主，自這電影後開始引入套路式設計。而據武指之一陳虎透露，在拍攝第一集時武指團隊只要跟着劇中早已畫好的武打卡通教學便可，但當第一集大賣，片商容許續集加入更多武打成份，希望武指把中國功夫的神韻帶入影片，讓武術團隊有更大創作和發揮空間。而他更表示，《The Matrix》裡的所有武術動作，幾乎都在香港武打片裡出現過。（1）

電影中一些人際因緣，亦為後來動作電影發展帶來影響。例如《The Matrix》系列中飾演奇洛李維斯替身的Chad Stahelski，後來投身執導行列，《John Wick3》導演便是他；而在電影中訓練男主角的武指陳虎，也因這作品與奇洛李維斯結下緣份，陳虎主力教導奇洛李維斯太極和棍術，因而令其熱愛中國武術。

後來奇洛李維斯更自導自演電影《太極俠》，捧陳虎任男主角。雖然陳虎任主角的作品成績平平，但他至今也經常在奇洛李維斯的動作電影中出現；而袁家班成員之一袁祥仁師傅，也在參與這套作品後開始往荷里活發展，擔任電影《夜魔俠》（2003）和《霹靂嬌娃》（2003）武術指導。

電影動作導演袁和平多年來拍攝多套深入民心武打作品，有Matrix忠實影迷曾製作短片，將袁和平多套作品與Matrix比較，發現袁和平經常「重用」或改版他之前的動作設計環節。總之在舊有元素，推陳出新，不同演員打出不同感覺！

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