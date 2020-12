《洛奇IV》飾演蘇聯拳手爆紅　龍格爾近日獲頒極真空手道黑帶四段

提到《洛奇》電影系列,除了史泰龍飾演的洛奇外,另一位最讓觀衆印象深刻的角色應該就是在《洛奇 IV》和《洛奇外傳:王者之後2》中的蘇聯拳手Ivan Drago。他在電影中所說的「如果他要死,那他就死」(If he dies, he dies)更是 《洛奇》電影系列中最知名的台詞之一。不過,飾演Drago的龍格爾(Dolph Lundgren)其實是瑞典人,而文武雙全的他除了是化學工程碩士外,近日更獲頒授極真空手道黑帶四段的資格。

《洛奇 IV》中的龍格爾。圖片來源:https://bit.ly/3mt5xxd

因為在1985年的《洛奇 IV》與史泰龍飾演的洛奇激戰而為人熟悉,龍格爾與Ivan Drago可以説是合二爲一,他甚至在2007年時曾與前UFC冠軍Oleg Taktarov打過一場慈善拳擊賽。不過,雖然他的蘇聯拳手印象深入民心,龍格爾本身其實是一位空手道家。

在7歲開始學習柔道和剛柔流空手道,龍格爾在16歲移居到斯德哥爾摩(Stockholm)後開始跟隨Shihan Brian Fitkin鍛煉極真空手道。之後,他在1980和1981年兩度成爲歐洲全接觸空手道大賽冠軍,並在1982年奪得澳洲大賽重量級冠軍。

雖然龍格爾成名後經常忙於電影的拍攝,不過他在1998年還是考取得黑帶三段的資格。而相隔22年,龍格爾在今年五月的時候就回到斯德哥爾摩,由他師父Shihan Brian Fitkin向他頒授黑帶四段的資格。

由師父Shihan Brian Fitkin他頒授黑帶四段的資格。圖片來源:龍格爾Facebook - https://www.facebook.com/DolphLundgrenOfficial/

龍格爾。圖片來源:龍格爾Facebook - https://www.facebook.com/DolphLundgrenOfficial/

文武雙全

身高6呎4吋的龍格爾除了自幼習武外,在青年時期就已經熱愛健身。但除了他的形象勇猛非常外,他的學歷其實也高得嚇人。

龍格爾爲了演好Ivan Drago這個角色而進行過特訓。圖片來源:https://bit.ly/3mmGhJ6

龍格爾在1980年於瑞典皇家理工學院(Royal Institute of Technology)的化學工程系畢業,之後在1982年於悉尼大學(University of Sydney)獲得化學工程碩士學位。他原本更獲得富布賴特獎學金(Fulbright Scholarship)和能夠到波士頓著名的麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)升學,但因為在悉尼擔任保鑣期間結識了牙買加歌手Grace Jones並成為情侶,龍格爾於是放棄在麻省理工學院就讀的計劃,跟Grace Jones一起到紐約發展。

轉投演藝界成動作影星

去到紐約後,龍格爾曾做過模特兒,但因為身形太高大而不適合這個工作。輾轉之下,他在1985年的《鐵金剛勇戰大狂魔》(A View to a Kill)獲得演出機會,在其中一幕飾演其中一名KGB成員。

同年,他在5000名申請者中脫穎而出,獲得在《洛奇 IV》中飾演蘇聯拳手Ivan Drago的機會。之後龍格爾憑着這個角色一炮而紅,成為當時炙手可熱的動作演員。他先在大熱卡通《Masters of the Universe》的真人版(1987)中飾演主角He-Man,然後再在《Red Scorpion》(1988)和《The Punisher》(1989)等電影擔任主角。

龍格爾也曾與不少著名演員如尚格雲頓(Jean-Claude Van Damme)、李國豪(Brandon Lee)、奇洛李維斯(Keanu Reeves)等一起演出,不過他的演技經常受到外界批評,被視爲史泰龍和阿諾舒華辛力加的劣化版。

重返荷里活

在大銀幕未能有太大的突破下,龍格爾在1995年開始集中拍攝直接在影碟發行(direct-to-video)的低成本電影,直到2010年參與史泰龍的《轟天猛將》(The Expendables)才再次重返荷里活。

《轟天猛將》(2010)。圖片來源:https://bit.ly/3h3hNDB

龍格爾在《轟天猛將》之後人氣再次上升,雖然繼續接拍大量的低成本電影,但也參與了不同的荷里活電影,像之後的《轟天猛將》系列和《水行俠》(Aquaman),以及在《洛奇外傳:王者之後2》(Creed 2)中再次飾演Ivan Drago。另外,他也在電視劇《綠箭俠》(Arrow)的第五季中飾演俄羅斯黑道老大Konstantin Kovar。

《北斗之拳》中的元斗拳皇法魯克

值得一提的是,龍格爾相貌也曾被《北斗之拳》漫畫「借用」。《北斗之拳》漫畫中有不少角色都是以真實明星當藍本。除了主角的拳四郎是李小龍與史泰龍的混合體外,在第二部的《天帝篇》中出現的元斗拳皇法魯克的樣子基本上就是龍格爾。

