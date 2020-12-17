《洛奇IV》飾演蘇聯拳手爆紅　龍格爾近日獲頒極真空手道黑帶四段

提到《洛奇》電影系列，除了史泰龍飾演的洛奇外，另一位最讓觀衆印象深刻的角色應該就是在《洛奇 IV》和《洛奇外傳：王者之後2》中的蘇聯拳手Ivan Drago。他在電影中所說的「如果他要死，那他就死」（If he dies, he dies）更是 《洛奇》電影系列中最知名的台詞之一。不過，飾演Drago的龍格爾（Dolph Lundgren）其實是瑞典人，而文武雙全的他除了是化學工程碩士外，近日更獲頒授極真空手道黑帶四段的資格。

《洛奇 IV》中的龍格爾。圖片來源：https://bit.ly/3mt5xxd

因為在1985年的《洛奇 IV》與史泰龍飾演的洛奇激戰而為人熟悉，龍格爾與Ivan Drago可以説是合二爲一，他甚至在2007年時曾與前UFC冠軍Oleg Taktarov打過一場慈善拳擊賽。不過，雖然他的蘇聯拳手印象深入民心，龍格爾本身其實是一位空手道家。

在7歲開始學習柔道和剛柔流空手道，龍格爾在16歲移居到斯德哥爾摩（Stockholm）後開始跟隨Shihan Brian Fitkin鍛煉極真空手道。之後，他在1980和1981年兩度成爲歐洲全接觸空手道大賽冠軍，並在1982年奪得澳洲大賽重量級冠軍。

雖然龍格爾成名後經常忙於電影的拍攝，不過他在1998年還是考取得黑帶三段的資格。而相隔22年，龍格爾在今年五月的時候就回到斯德哥爾摩，由他師父Shihan Brian Fitkin向他頒授黑帶四段的資格。

由師父Shihan Brian Fitkin他頒授黑帶四段的資格。圖片來源：龍格爾Facebook - https://www.facebook.com/DolphLundgrenOfficial/

龍格爾。圖片來源：龍格爾Facebook - https://www.facebook.com/DolphLundgrenOfficial/

文武雙全

身高6呎4吋的龍格爾除了自幼習武外，在青年時期就已經熱愛健身。但除了他的形象勇猛非常外，他的學歷其實也高得嚇人。

龍格爾爲了演好Ivan Drago這個角色而進行過特訓。圖片來源：https://bit.ly/3mmGhJ6

龍格爾在1980年於瑞典皇家理工學院（Royal Institute of Technology）的化學工程系畢業，之後在1982年於悉尼大學（University of Sydney）獲得化學工程碩士學位。他原本更獲得富布賴特獎學金（Fulbright Scholarship）和能夠到波士頓著名的麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）升學，但因為在悉尼擔任保鑣期間結識了牙買加歌手Grace Jones並成為情侶，龍格爾於是放棄在麻省理工學院就讀的計劃，跟Grace Jones一起到紐約發展。

轉投演藝界成動作影星

去到紐約後，龍格爾曾做過模特兒，但因為身形太高大而不適合這個工作。輾轉之下，他在1985年的《鐵金剛勇戰大狂魔》（A View to a Kill）獲得演出機會，在其中一幕飾演其中一名KGB成員。

同年，他在5000名申請者中脫穎而出，獲得在《洛奇 IV》中飾演蘇聯拳手Ivan Drago的機會。之後龍格爾憑着這個角色一炮而紅，成為當時炙手可熱的動作演員。他先在大熱卡通《Masters of the Universe》的真人版（1987）中飾演主角He-Man，然後再在《Red Scorpion》（1988）和《The Punisher》（1989）等電影擔任主角。

龍格爾也曾與不少著名演員如尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）、李國豪（Brandon Lee）、奇洛李維斯（Keanu Reeves）等一起演出，不過他的演技經常受到外界批評，被視爲史泰龍和阿諾舒華辛力加的劣化版。

重返荷里活

在大銀幕未能有太大的突破下，龍格爾在1995年開始集中拍攝直接在影碟發行（direct-to-video）的低成本電影，直到2010年參與史泰龍的《轟天猛將》（The Expendables）才再次重返荷里活。

《轟天猛將》（2010）。圖片來源：https://bit.ly/3h3hNDB

龍格爾在《轟天猛將》之後人氣再次上升，雖然繼續接拍大量的低成本電影，但也參與了不同的荷里活電影，像之後的《轟天猛將》系列和《水行俠》（Aquaman），以及在《洛奇外傳：王者之後2》（Creed 2）中再次飾演Ivan Drago。另外，他也在電視劇《綠箭俠》（Arrow）的第五季中飾演俄羅斯黑道老大Konstantin Kovar。

《北斗之拳》中的元斗拳皇法魯克

值得一提的是，龍格爾相貌也曾被《北斗之拳》漫畫「借用」。《北斗之拳》漫畫中有不少角色都是以真實明星當藍本。除了主角的拳四郎是李小龍與史泰龍的混合體外，在第二部的《天帝篇》中出現的元斗拳皇法魯克的樣子基本上就是龍格爾。

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