眼鏡蛇道館．第三季｜空手道大戰全面爆發　30多年恩怨下一代接棒

千呼萬喚之下，《眼鏡蛇道館》（Cobra Kai）第三季於元旦日提早上架，並同樣得到觀眾的一致讚好。 承接上季劇情，Johnny與Daniel這對宿敵，將會為新一代而展開不同的自省旅程。而侵吞了眼鏡蛇道館的John Kreese，原來也有一段不為人知的經歷。三方混戰，究竟是正義必勝？還是延續悲劇？

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三個師父 三段過去

在上一季的學校大亂鬥後，眼鏡蛇道館的弟子Miguel（Xolo Maridueña 飾）腰部遭到重創。雖然在手術後度過了危險期，但卻半身不遂。他的師父Johnny Lawrence（William Zabka 飾）為此感到十分自責，再一次陷入了人生低潮。

另一邊廂，Johnny的「死對頭」Daniel LaRusso（Ralph Macchio 飾）亦因為這件事，而連累到自己的汽車生意。為了挽救事業，他去到了日本與當地的車廠洽談，並順道回到沖繩尋訪恩師宮城先生（Pat Morita 飾）的足跡。結果竟讓他重遇了昔日愛人Kumiko（Tamlyn Tomita 飾）以及死敵Chozen（Yuji Okumoto 飾），更因緣際會刷新了他對空手道的認知。

至於Johnny的師父John Kreese（Martin Kove 飾），則正式吞併了眼鏡蛇道館，繼續向學員灌輸他在越戰期間所學到的叢林法則。經歷了連番衝突後，Johnny、Daniel、John Kreese三人逐漸將目光放到新一屆的全谷空手道大賽，誓要將30多年來的恩怨一筆算清……

Johnny與Miguel這對情同父子的師徒，今次共同面對人生的另一個難關。（圖片擷取自http://lat.ms/3hJz7xY）

世事無絕對 但正邪不相容

經過第一季及第二季的洗禮，許多原版電影的情節，都已經延伸得七七八八。雖然今季依然有不同的經典角色重新露面，但可能因為早有預告宣傳的關係，今次的驚喜相對較小。而且由於故事線頗多，剪接上又混雜了很多蒙太奇及回憶片段，所以某些段落顯得稍為凌亂，算是本季略為失色的地方。

不過整體而言，今季的製作依然能夠保持一貫水準。上兩季有關突破二元對立的主題，亦同樣繼承到今次的故事。一開始Johnny與Daniel合作追尋Robby（Tanner Buchanan 飾）時，便明確顯示出Daniel那套世故圓滑的行事方針，很容易就會變成優柔寡斷。而Robby期後的遭遇，也證明了這種只顧防守的策略，確實不適合在惡劣環境下應用。Daniel的沖繩之旅，便正是要他體悟到，空手道並非只有平和的一面。當對手堅持開戰時，廢掉他的行動力就屬必要手段。

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+ 4 + 4 + 4

至於John Kreese所信奉的叢林法則，則是象徵了Johnny遇事不懼的精神，在走偏了後會產生的惡果。事實上，製作組對John Kreese在今季的定位，顯然也下過一番心思。有部份觀眾或會覺得，有關他的回憶片段純屬多餘。畢竟再多的背景，也不能洗白他近乎殺人犯的行為。然而，這或許正是製作組的用意所在。即縱使有再多的悲慘經歷，但過時的思想，以及偏激的行徑，終究是為世不容。

相較之下，Daniel的另一位宿敵同樣是主張進攻，並有著傷痛的過去。然而他卻願意放下仇恨，向Daniel分享所學。如果說首兩季的主旨，是要證明世事無絕對，攻守皆是道。那今季的重心，則是說明雖然鍛煉的方法不分好壞，但正邪之間的界線卻依然是清晰明朗。而這種差異也不全是環境使然，最重要的始終是每個人的選擇。

今次Daniel在因緣際會下，刷新了自己對空手道的認知。（圖片擷取自http://bit.ly/38gURhD）

空手道秘傳技法

由於在今季的劇情中，新一屆的全谷空手道大賽尚未開打，所以上兩季出現過的半接觸（Semi Contact）美式空手道賽事，今次並沒有着墨太多。

於是乎動作場面的重心，就落在對傳統空手道文化的描繪之上。其中最具代別性的一幕，自然是Daniel在沖繩期間的求道之旅。他提到，宮城流空手道是由上世紀一個名為宮城神保的漁民所創立。他在某次喝醉後，誤進了中國海域，並在當地學得了上乘功夫。他再將之結合自己原先的武藝，正式創立了宮城流一脈。

這裡提到的宮城神保，乃取材自剛柔流空手道的創始人宮城長順（1888—1953）。現實中，不少的空手道習者都相信，宮城長順的師父東恩納寛量曾到福州學武，據聞所習的拳種為白鶴拳。而宮城長順本人，亦曾受師命所託去到中國尋訪師公。Daniel所轉述的宮城流歷史，顯然就是根據上述的故事改篇而成。

至於John Kreese一方所習的空手道流派，則是由韓國唐手道大師金尚容（Kim Sung Yung）所授。這名金尚容在1989年的《龍威小子》第三集中亦有被提及，應為電影的創作角色。但唐手道及空手道在朝鮮地區流傳一事，則絕非空穴來風。事實上直至韓戰期間，南北韓軍中俱有不少士兵研習過空手道。跆拳道的創始人崔泓熙將軍（1918—2002），便曾在日本讀書期間獲得了松濤館空手道二段段位。製作組在此重提John Kreese的師承，除了是要承接《龍威小子》的世界觀，某程度亦是反映John Kreese同樣系出名門，得到過傳統武術的正宗訓練。

另外，Daniel在沖繩期間所學得的打穴技法，也有一定歷史根據。現時部份的空手道習者，便會研習一種稱為「急所」（日語拼音：Kyusho）的打穴招式。「急所」一詞原指人體的各個弱點，因此除打穴外，亦包含插眼、擊喉、踢陰、關節技等招式，在傳統空手道中素有流傳。

而在最後一集的大亂鬥，兩方人馬則先後拿起了鐵尺、雙節棍、棍棒等傳統空手道兵器。當然，這幕主要是表現兩個陣營之間的全面衡突，武器純屬一種洩恨的工具，故不能太過深究片中的應用，是否符合現實的打法。

現時《眼鏡蛇道館》第三季已經於Netflix完整上架。如果本身是這個系列的劇迷，今季應該同樣不會失望。若然從未看過這部作品，也不妨由第一季開始重溫，感受一下《龍威小子》的嶄新魅力。