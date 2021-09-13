MMA｜Conor McGregor大鬧音樂頒獎禮　起因眾說紛紜儼如羅生門

自7月在UFC 264因腿傷而敗給Dustin Porier後，Conor McGregor的新聞並沒有停下來。繼早前放風公布自己將會參加輪椅慈善拳賽外，又密密在社交媒體上載「復操」影片。昨日，Conor McGregor再貫徹「話題製造者」角色，在美國音樂頒獎禮上再現瘋狂行徑。



據TMZ體育報道，這位UFC巨星在周日於紐約布魯克林的巴克萊中心舉行的「MTV Video Music Awards」上與嘻哈歌手Machine Gun Kelly發生爭執。

對於爭執的原因出現不同說法。一個消息來源告訴《People》雜誌和TMZ，McGregor要求與Machine Gun Kelly合照，但被拒絕了，於是引起了之後的騷動。但McGregor的代表告訴《美國周刊》這是「完全錯誤的」，並補充Machine Gun Kelly最近參加了McGregor的一場比賽。另外有UFC拳手向《Rolling Stone》雜誌表示，是MGK的保安反應過度，推了McGregor一把，成為導火線。

‘apparently Conor asked Megan fox for a pic, MGK said nah and shoved him spilling his drink which triggered Conor causing him to throw a round house swing and his drink over MGK’. 😳 #ConorMcGregor #MGK #MTVVMAs pic.twitter.com/UfSbXgRztJ — Madnessmma (@Madnessmma_) September 13, 2021

E a porrada cantou! Conor McGregor tentou agredir Machine Gun Kelly no #VMAs pic.twitter.com/SnFYpUFeYv — RAP MAIS (@RapMais) September 13, 2021

透過網上影片可以見到，McGregor把手中飲料扔向MGK，現場的保安人員馬上分開二人。在短暫混亂中，McGregor一度丟失了他的手杖，他在從斷腿中恢復期間一直在使用這根手杖，後來手杖被還給了他。

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據TMZ體育報道，Conor McGregor 後來跟女友Dee Devlin順利進入了頒獎儀式現場。而Kelly則在電影明星女友Megan Fox的陪同下進場，並在該活動中表演。

事後，McGregor的發言人向MMA Fighting發表了一份聲明：

Conor McGregor沒有要求任何人拍照，他也沒有煽動這一事件。他不認識Machine Gun Kelly，對方參與了他7月舉行的比賽。 McGregor發言人

McGregor在接受《Entertainment Tonight》採訪時也談到了這一事件，他否認在事件發生之前認識Machine Gun Kelly。

我什麼都沒發生，我只和真正的拳手戰鬥。真正能打的人。我當然不會和說唱歌手打架。我甚至不認識這個人。我對他一無所知，只知道他和Megan Fox在一起。 Conor McGregor

最後只能感歎一下，Conor McGregor真的是「話題製造者」，去到哪裡都能製造事端。

武圖App2

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