UFC 264｜Conor腿傷成因探究　專業醫生、拳手Bas Rutten分享心得

UFC 264以令人意想不到的方式落幕，賽後拳壇對Conor的受傷成因議論紛紛。本文綜合專業醫生及著名拳手的第一身心得，跟大家一探究竟。



▍專門分折搏擊運動傷患的Youtuber醫生

專門分折搏擊運動傷患的Youtuber Dr. Brian Sutterer推出了兩段影片，分析Conor McGregor斷腳背後的成因。

（以下影片或令人情緒不安，敬請留意）



Dr. Brian從慢動重播中指出，Conor早在打擊落空時左腳腳脛已經出現斷裂變形，最後左腳踏地無法承受體重，才出現那駭人的一幕。（影片擷取自：https://youtu.be/93k3D-6VU2Q）

關於Conor 斷腳成因，主要有兩種說法。第一種說法是Dustin Poirier在賽後訪問中提出，他認為Conor在回合初其中一次低掃中受傷，自己在擋格時感到一些情況，所以刻意指一指Conor。第二種說法是Conor教練John Kavanagh在受訪時提出，指Conor 是踢中了Dustin的手肘而導致受傷。

Dr. Brian重看比賽影片後，否定了以上兩個成因。

Dustin所指Conor McGregor那記被「擋格」（Check）的低掃踢擊。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/qTR8ThNXkmU）

Dustin所指Conor McGregor那記被「擋格」（Check）的低掃踢擊。（圖片擷取自：Bas Rutten Facebook）

首先，以上是Dustin所指的那記被「擋格」（Check）的低掃踢擊。大家可以見到Conor是以腳背上段踢中Dustin的膝蓋外側，而且Dustin並沒有刻意用力外格，反而更像是提腿內擺順勢卸去部份衝擊力度。因此Dr. Brian 推斷這記踢擊即使真的踢中Dustin的膝蓋外側，力度位於腳背應該不足以令腳脛受傷。

以上是Conor教練John Kavanagh所指踢中手肘的踢擊，發生在Conor斷腿前跟Dustin的最後一輪攻守中。不過從慢鏡重播可見，前踢是從Dustin右前臂內側切入，並沒有直接撞擊到手肘。Dr. Brian認為此腳並非受傷的主要成因，有可能是比賽過程中受傷，亦可能集訓時累積傷勢所致。

▍UFC名人堂Bas Rutten曾有相同經歷

有意見認為Conor是在比賽過程中受傷，但他真的能以受傷的腳又跳又踢嗎？UFC名人堂、前UFC重量級冠軍Bas Rutten則在Facebook 分享他的親身經歷，證明腳受傷後還能短時間搏鬥。

在1994年5月31日舉行的「Pancrase 8: Road To The Championship 1」中，Bas Rutten對上綽號「食人義生」的高橋義生。在比賽開始不久，Bas便對義生左腳使出逆向腳跟勾（Inverted Heel Hook），當刻他馬上聽到「啵」一聲，Bas以為是膝蓋受傷的聲音，但原來義生的脛骨已經出現骨折，但沒有完全折斷。義生重新站起，比賽繼續進行。那時義生還能四處遊走，甚至還能以另一隻腳踢擊及擋下Bas的低掃。直至義生以左腳低掃擊中Bas膝蓋內側，其左腳腳脛才完全斷裂。從受傷站起到腳脛完全斷裂，當中長約30多秒。

因此，Bas認為Conor腳脛可能是在比賽時踢中Dustin而出現骨裂，後來逐次打擊使骨裂處慢慢破裂，最後出現骨折。

Onwards and upwards we go ☘️ pic.twitter.com/qKgochlT3t — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2021

無論如何，Conor昨日已經完成3小時的脛骨腓骨手術，大概在斷骨中安裝鈦合金板條固定，預計Conor 手術後6個月內需以拐杖協助走路，預計要1年左右才可重新投入訓練。不過到時Conor能否完全回復高峰狀態，仍是未知之數。

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