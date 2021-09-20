傳奇拳王Pacquiao競選菲律賓總統　拳壇最強如何變身政壇最強？

昨日（19日）菲律賓拳擊傳奇Manny Pacquiao正式宣布競逐菲律賓總統一職。這可能意味著Pac man的拳擊生涯亦正式走到終點。到底這位「拳壇最強」是如何變成「政壇最強」呢？



▍Manny Pacquiao 宣布競逐菲律賓總統

Manny Pacquiao 是拳擊史上唯一奪得過八個不同量級冠軍的世界拳王，堪稱「菲律賓拳擊傳奇」。可是在不久的將來，這位傳奇拳手可能更進一步，成為菲律賓總統！

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在昨日（19日）42歲的Pacquiao在執政黨「民主人民力量黨」（PDP-Laban）舉行的全國大會上，正式接受其支持派系提名，宣布競逐2022年菲律賓總統之位。Pacquiao在大會上表示：「我是一名戰士。無論在擂台內外，我都是名戰士。」

菲律賓憲法禁止現任菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）競逐第2個6年總統任期。但早前接受黨內提名參選下屆副總統，並試圖說服前助手、參議員克里斯托弗·吳（Christopher Go）成為總統候選人，不過被對方拒絕。此舉被外界批評永續掌權。

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Pacquiao曾是杜特爾特的親密盟友，但其後批評因杜特爾特在南海問題上的的親中立場和菲政府的貪腐問題而決裂。7月時，Pacquiao更被驅逐出黨，但遭其支持派系反對。

在全國大會中，Pacquiao表示：「現在是時候了——我們已經準備好迎接領導層的挑戰。」又指：「對於那些問我有什麼資格的人，你有沒有經歷過飢餓？你有過沒飯吃、向鄰居借錢或在大牌檔等剩飯剩菜的經歷嗎？你面前的Manny Pacquiao是貧窮塑造的。」

Manny Pacquiao的傳奇拳擊故事對菲律賓人來說可謂耳熟能詳，其奮鬥經歷極具代表性，他在菲律賓國內擁有極高人氣，吸引大量支持者。在預定2022年5月舉行的菲律賓總統大選中，Pacquiao可能成為史上首位冠軍拳手當選總統之位。

小知識：第26任美國總統羅斯福（Theodore Roosevelt）在少年時醉心拳擊，曾贏得哈佛拳擊賽亞軍。當他擔任紐約州州長期間，他每周仍與陪練夥伴對打拳擊幾次。到後來成為總統後，他仍繼續在白宮中練習拳擊。直到1908年，他在一次練習中臉部受到重創，導致左眼永久失明。



▍拳擊傳奇如何從「拳壇最強」變「政壇最強」

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Manny Pacquiao 是菲律賓傳奇拳擊英雄，由籍籍無名的小伙子，搖身一變成為史上唯一曾奪八個量級冠軍的男人。想了解他的成長故事，可參看《Manny Pacquiao｜場內是傳奇拳擊英雄 場外卻是執政黨主席兼上校》。

在拳擊場外，Pacquiao 更曾是一位職業籃球員、預備役上校，還是一名政治家。

早在2007年，Pacquiao 便首次宣布參選菲律賓眾議院席位，但最終不幸落選。為了再次競逐菲律賓眾議院之位，Pacquiao 特地修讀了菲律賓發展學院的「公共與發展管理研究生院的發展、立法和治理」證書課程。2010年5月，Pacquiao 在第二度參選眾議院時，終於當選菲律賓第十五屆國會眾議員，代表薩蘭加尼省。

那時，剛當選眾議員的Pacquiao已表現出有意參加2016年總統競選，不過隨後就以2016年時，他的年紀仍小於菲律賓憲法規定最低參選年齡40歲為由，否認有意競逐總統寶座。

到Pacquiao於2016年成爲參議員時，關於他有意成爲總統的傳聞不絕於耳。儘管他本人到目前爲止都未有實際地宣布任何目標，但不少Pacquiao團隊的相關人士也曾表示Pacquiao有計劃在2022年參選。

在去年12月初，Pacquiao獲選為執政黨菲律賓民主人民力量黨（PDP-Laban）的新一任黨主席，讓他會否於2022年參選總統一事再次成爲焦點。

不過，或許真正令Pacquiao下定決心參選的主因，可能跟最近在拳擊場上失掉WBA冠軍腰帶有關。

▍拳擊生涯終點：爆冷失WBA冠軍頭銜？

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42歲的Pac man在5月宣布挑戰WBC、IBF次中量級冠軍Errol Spence Jr.，可惜8月初Spence Jr. 因眼傷退賽，由WBA（超級）冠軍Yordenis Ugas頂替而上。而這場比賽結果令不少拳迷傷心不已，昔日無敵的Pacquiao 不敵歲月以「一致判定」落敗，爆冷失掉手上的WBA冠軍頭銜。

這場比賽看到現時已42歲的Manny Pacquiao 雖然仍有體能，但對比起全盛時期已失色不少。那些漂亮步法橫移愈來愈少，常常定在對方跟前，被對方的重拳不斷擊中。賽後也承認雙腿繃緊難以發揮。

過去早有報道指他想參加菲律賓總統大選，或者專心從政是他的未來計劃。在落敗後的賽後訪問當中，Pac man給出令人聯想的答案：

在未來，你可能會見到Manny Pacquiao再打比賽。我不知道。在我心中，我還想繼續打。但是，我也要為身體著想。我有很多東西可以做來幫助菲律賓的人民。我想在台內與台外都能鼓舞人們。 Manny Pacquiao

直至昨日Pacquiao正式宣布競逐菲律賓總統，這很可能意味著Pac man的拳擊生涯亦正式走到終點。

武圖App2

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