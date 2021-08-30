拳擊｜外國網紅Jake Paul再擊敗MMA冠軍　分歧判勝卻險被重拳擊倒

今早日大a，外國網紅Jake Paul再次爆冷，在拳擊賽中以分數險勝前UFC冠軍Tyron Woodley。然而過程卻沒有上次對上Ben Askren般簡單，今次險些被Woodley重拳擊倒。



千萬粉絲網紅Paul兄弟打拳擊

Logan和Jake Paul兩兄弟是現時紅極一時的YouTuber，二人粉絲數目合共高達4千多萬人。哥哥Logan 在2018年以業餘白領賽模式與另一位YouTuber KSI進行了一場業餘拳擊表演賽。弟弟Jake看到當中商機後，便緊接踏上拳擊（搵錢）之路。

哥哥Logan早前6月便跟傳奇拳王Floyd Mayweather進行了一場拳擊表演（搵錢）賽。最終Mayweather在未受威脅之下，輕鬆玩弄Logan Paul，「玩」了八回合並賺了幾千萬美元。

弟弟Jake於2020年1月正式出道職業拳擊，目前戰績3戰全勝。他主要目的不是成為什麼偉大拳擊手，而是為了製作「話題之戰」，從中獲利。他第一戰的對手是同爲網紅的AnEsonGib，第二戰的對手則是前NBA入樽冠軍Nate Robinson。至於第三戰對手則更加具有話題性，那就是前ONE冠軍、UFC拳手Ben Askren。

跟Ben Askren的比賽中，Jake在比賽開始僅僅1分59秒後，便以「One Two」組合重拳擊倒Ben Askren。即使Ben Askren 馬上轉身站起，但經裁判判斷後決定宣布終止比賽，Jake Paul 以TKO 勝出。

今次Jake Paul再接再厲，挑戰前UFC沉量級冠軍Tyron Woodley。

39歲的Tyron Woodley的MMA戰績為19勝7敗1和。Woodley擁有深厚的摔跤背景，曾在2003年及2005年兩度贏得全美大學自由摔跤冠軍，及至2009年於MMA中出道。Woodley於2016年擊敗Robbie Lawler，成為UFC沉量級冠軍，直至2019年才被現任冠軍Kmaru Usman擊敗。失掉冠軍後，Woodley成績一蹶不振，接連敗給Gilbert Burns、Colby Covington、Vicente Luque。苦吞四連敗後，今年4月才被UFC釋出。

Jake Paul分歧判定勝 卻險被重拳擊倒

總括而言，Jake Paul今場並沒有像對上Ben Askren般輕鬆，甚至一度險被Woodley擊倒，一直要鬥滿8個回合才分出勝負。然而，雙方對裁判的判決都不大滿意。

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首回合展開，Woodley在臂展劣勢下採取保守打法，以高段防守壓迫同時掌握Jake打擊距離。相反，Jake則利用體型優勢，以外圍刺拳打擊取點為主，不時打出高低差組合拳。

第二回合開始，Woodley開始展開攻勢，在壓迫後加上右手重拳打擊，明顯意圖打出「一拳擊倒」。可惜Woodley的打擊略為單調，往往以單一重擊為主，使Jake Paul仍能以外圍刺拳、近身纏抱應對。可能出於年齡差異，Woodley為了保留體力，始於沒有採取積極打法。

直至第四回合，Woodley終於一擊得手......

I dont care woodley owned jake paul lol pic.twitter.com/Z1nYVOClrA — Chad (@ChadSonnen) August 30, 2021

Jake Paul在第四回合開始體力不繼，應對Woodley猛攻時反應變慢。在一次攻防當中，Woodley以刺拳佯攻開路，Jake前手勾拳截擊不中，反被Woodley後手Overhand重重擊中耳側，Jake馬上向後跌倒，幸好被繩邊救回，沒被拳證讀秒。其後Jake明顯受到傷害，但Woodley未能把握機會終結比賽。

Woodley在接下來的第五回合，表現活躍，但他的努力還不足以讓他取得勝利。在接下來的回合中，Jake因體能下降並沒有發起過多攻勢，以遊走、纏抱為主，間或打出一波組合拳。與此同時，Woodley亦沒有把握機會進攻取分，更多是等待過長卻沒有打出清脆的攻勢。

比賽計分紙。（圖片擷取自︰SHOWTIME Boxing Twitter）

最終打完八個回合後，Jake Paul以「分歧判定」（77-75, 75-77, 79-74）擊敗前UFC冠軍Tyron Woodley。按照以上計分紙顯示，三位裁判的意見差別在於第四回合重擊後的回合。裁判Jaime Garayua有5回合判Jake佔優，裁判Phil Rogers認為4-8回合Woodley佔優，而裁判Dana De Paolo則認為Woodley打出重擊後從未佔優。

賽後數據。（圖片擷取自︰ESPN Twitter）

不過從賽後數據來看，或者大家可以看到兩者在打擊密度及精準度的差異。Jake在打擊命中數上多於Woodley，縱然Woodley打出較多重擊，但在活躍度上卻存在明顯分別。

這場比賽不單再次突顯拳擊跟MMA的技術差異，更不得不佩服Jake Paul挑選對手的能力。他能夠準確瞄準「剛退役MMA拳手」Woodley作為比賽話題，吸引一眾非搏擊愛好者的目光，又一次創造商機。

另一方面，雖然Woodley最終落敗，但他本來摔跤出身，在UFC作賽時亦不是以打擊著名的選手，要以39歲之齡才轉投至拳擊，對手還要是24歲的Jake Paul，實在已經毫不簡單。

Jake Paul接受Tyron Woodley重賽 但有一個條件...

賽後其實還有一段小插曲。賽後Woodley表示要求重賽，打算跟Jake進行「二番戰」。原先Jake跟Logan表示反對，但幾秒後表示同意，但要有一個條件。

如果你願意紋上「我愛Jake Paul」的紋身，那我們就回去重賽吧。 Jake Paul

（我願意）打賭，我們重賽吧。 Tyron Woodley

原來賽前二人有個小打賭，就是敗者要紋上「我愛（勝者名字）」的紋身。不過這很可能只是一個笑話而已，大家千萬不要當真。

武圖App2

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