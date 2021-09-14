拳擊｜荷里菲特58歲慘被KO　賽會疑把表演當職業賽宣傳公關即走佬

上周末，Triller Fight Club舉行了兩場矚目驚心的「化石」拳擊賽，找來58歲荷里菲特對陣44歲前UFC冠軍Vitor Belfort、46歲「蜘蛛人」Anderson Silva對陣46歲Tito Ortiz，兩場均以首回合KO告終。可是不少人並不知道那只是表演賽。賽會被質疑把「表演賽」當成「職業賽」宣傳，事後公關馬上離職，更令事件撲朔迷離。



荷里菲特對比爾福特的表演賽，差了一點份量，大會安排特朗普來出任主持。（Twitter）

上周末，在美國911恐襲事件20周年當日，佛羅里達州上演由「Triller Fight Club」主辦的一系列拳擊比賽。當中以兩場極具吸引的表演賽作為賣點，更找來前總統特朗普父子客串當主持和現場評述。

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賽事以兩位前UFC冠軍「蜘蛛人」Anderson Silva對決Tito Ortiz作為副賽。主賽原自由前世界拳王Oscar De La Hoya對陣前UFC冠軍Vitor Belfort。不料9月初De La Hoya因染上新冠肺炎被迫退賽，最後由58歲的經典拳王Evander Holyfield上陣。可是，Holyfield跟Belfort年齡相差近14歲！

眾所周知，賽事結果相當矚目驚心。

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前MMA明星Victor Belfort首次挑戰拳擊比賽，便在首回合1分49秒擊倒了年老邁的傳奇拳王Evander Holyfield取勝。而巴西傳奇MMA拳手Anderson Silva則在短短81秒內擊倒Tito Ortiz。事後不少人批評賽會莫視拳手安全，令年老拳王58歲還要被擊倒在擂台上。

小知識：在拳擊歷史中，五大主要拳擊組職中最年老的世界拳王是美國的Bernard Hopkins。在2014年，Hopkins以「49歲又94日」之齡，分歧判定擊敗哈薩克拳手Beibut Shumenov，贏得WBA（超級）及IBA輕重量級世界冠軍。



資深拳擊記者Dan Rafael 在賽後大肆批評，指該賽事的「按次付費」（Pay-per-view）定價為$49.99美元，但4場賽事當中實際只有1場是真正職業拳擊比賽，但賽會卻把所有賽事都當成「真正比賽」來宣傳。他又說：

「Holyfield-Belfort 被宣傳為一場真正的對決，儘管 Triller（主辦方）非常清楚它的交易（包括與場地的交易）只是一場表演賽。這是撒謊。或者欺詐。或者欺騙。（你可）選擇一個術語（來形容）。」

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在去年拳王泰臣跟Roy Jones Jr.的賽事宣傳中，賽會在公布時明確指出會是一場表演賽。兩人不會以擊倒對手為目標，而縱使兩人不用頭套，但會戴上比一般比賽用拳套大的12盎司拳套以保護雙方的安全。

批准比賽進行的加利福尼亞州體育委員會（CSAC）執行董事Andy Foster亦表示，這場比賽是泰臣自2005年敗給Kevin McBride後首場正式獲批准進行的比賽，而這場比賽之所以獲批是因為這場比賽的規則確保雙方不會打得太激烈。他已經與泰臣和Roy Jones Jr.以視像會議再溝通一次，要求兩人在比賽時不能太認真。

但反觀Triller在本場賽事的宣傳方針，卻一直把它推廣成職業拳賽。

據7月22日的ESPN報道，原定的「Oscar De La Hoya - Vitor Belfort」賽事已得到佛羅里達州拳擊委員會認可，將會是一場2分鐘8回合的180磅正式比賽。當時De La Hoya更揚言：「我決定要回來了，這是真實的，沒有任何表演成份。」

The Florida Athletic Commission has approved the Evander Holyfield-Vitor Belfort bout as a fully regulated professional boxing match, the commission tells ESPN. It will be conducted under the Unified Rules of Boxing and scored by three judges on the 10-point must system. — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 9, 2021

正至後來Holyfield取替De La Hoya參賽，ESPN專欄記者Mike Coppinger在9月9日時仍然指出：「佛羅里達州拳擊委員會確實將Holyfield與Belfort的比賽視為職業比賽。」這明顯存在一定程度的誤導。不難想像這可能跟刺激收視有關。

The company handling PR for Triller and Triller Fight Club just rage quit. Totally normal companies. pic.twitter.com/ZCS3UXmMjV — Chris Stokel-Walker (@stokel) September 13, 2021

更加令人想入非非的是，處理Triller公關事務的公司在賽事結束不久後便立即退出。

最後，大家認為這類退役經典拳手互相對賽的安排，到底是好事，還是壞事呢？歡迎留言分享看法。

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