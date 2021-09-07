踩膝踢防守｜以UFC冠軍Adesanya為例　3招正確應對Oblique Kick

昨天帶出了「踩膝踢」（Oblique Kick）的危險性及「禁／不禁」的爭議。今天則從技術層面出發，分析「踩膝」是否避無可避？本文綜合香港拳手Ernest的意見，並以UFC冠軍Israel Adesanya為例子說明「3招防踩膝踢」。



▍Oblique Kick真的這麼危險嗎？

Oblique Kick是MMA對於踩膝腳法的統稱，當中包含瞄準膝蓋「內踩」、「外踩」的側踢或撐踢。同類腳法見於不同武術當中，例如空手道的「関節蹴り」（Kansetsu geri）、八極拳「小八極」中的斧刃腳、詠春的截腳、法式踢腿術（Savate）的Chasse Frontal Bas等等。

Oblique Kick的危險之處在於，它能瞬間破壞對方的膝部韌帶及關節，不如降服技般給予對手投降或反抗的機會，甚至會使對手膝蓋永久傷害。

在剛過去的「UFN: Brunson vs. Till」中，Khalil Rountree 便以這一記踩膝的側踢，一擊把對手Modestas Bukauskas的腳踢至不能繼續比賽，成為UFC史上首次Oblique Kick終結。Bukauskas賽後證實左腳前十字韌帶（ACL）、後十字韌帶（PCL）、內側副韌帶（MCL）撕裂。

武備志曾訪問過詠春江志強師傅及著名泰拳冠軍Lerdsila Chumpairtour，請教踩膝腳技法。

可是，既然Oblique Kick如此危險，為何UFC多年來都不曾出現同類TKO呢？原因十分簡單，因為它並非完全無法防禦。

武備志詢問了香港MMA拳手Ernest Tang對Oblique Kick的看法。他認為Oblique Kick雖然可能造成「終結職業生涯的傷害」，但「MMA是一項與眾不同的運動，拳手應該為所有的可能性做好準備」。他又指假如Oblique Kick因傷害過大而要被禁，則足跟鎖（Heel Hook）亦應被禁。此外，Ernest指出Oblique Kick主要有三種防守方法，當中跟UFC中量級冠軍Israel Adesanya對上Robert Whittaker時所用的防守手法大致相同。

▍UFC冠軍黑龍完美示範3招防截腳

在UFC 243的中量級冠軍戰中，Israel Adesanya便完美示範了如何防守Robert Whittaker踢出的截腳。他所用的Oblique Kick防守大致可分成三種︰提腳擋格、前腳放輕卸力、走後走側避開。

（一）提腳擋格

（影片擷取先︰Youtube，https://youtu.be/REHEPgVYUYo）

第一個方法十分簡單，動作跟防低掃相似，就是提腳擋格。

在面對低掃踢時，若然在對方距離過近，根本沒有機會避開，我們便需要提腳以脛骨擋格，把前腳腳脛提高至大腿水平，並45度指向外前方（應對外低掃時），以脛骨靠近膝蓋的上半部份與對方低掃接觸。

而Oblique Kick採取直線路徑，因此提腿防守時只要向前便可，以腳脛擋住對方的踢擊。

不過，提腿動作屬於主動擋格，假如預判出錯，動作有機會反被對方利用。若對方善於混用低掃、踩膝踢擊，向前提腳擋格反會被低掃乘虛而入。因為當膝蓋外指時，離地腳會有較佳的結構，即使遭到踢擊亦不易被踢走。相反，若單單提腿指前擋格，離地腳很容易被來自側面的衝力踢側，令防守方失去重心，暴露身側罩門。另外，當徑骨指向前方時，與對方腳脛接觸的會是小腿外側的肌肉，其抗擊力遠比脛骨低，所遭受的傷害要比以脛骨（甚至大腿）要高得多，亦失去「擋格」的效用。

【泰拳教學】Lerdsila：踏側蹬踢

又例如在Lerdsila的教學短片中，他便以低掃踢作為部署，引誘對方主動提腳防守，繼而改為踩擊重心腳。

（二）前腳放輕，卸力退開

前UFC拳手Ramsey Dewey的教學片中，他示範摺起小腿來防守Oblique Kick。（圖片擷取自︰Youtube）

前UFC拳手Ramsey Dewey的教學片中，他示範摺起小腿來防守Oblique Kick。（圖片擷取自︰Youtube）

Oblique Kick是藉由對膝蓋施加壓力，令膝蓋反方向過度拉展（hyperextending）造成傷害。只要放輕受擊腳，令Oblique Kick無從著力，便可防止受傷。在前UFC拳手Ramsey Dewey的教學片中，他示範摺起小腿來防守Oblique Kick。

（影片擷取先︰Youtube，https://youtu.be/REHEPgVYUYo）

這是Adesanya常用的防守技法。Adesanya十分善於控制距離，他面對Whittaker時刻意保持在對方的最遠打擊距離，即使Whittaker採取突進Oblique Kick打擊，Adesanya都可以借助退步及放輕前腳卸去力度，防守腳更可順著踢擊力度後擺卸力，繼而打出反擊。

（三）走後或走側避開

（影片擷取先︰Youtube，https://youtu.be/REHEPgVYUYo）

不想受到傷害的話，最直接的方法莫過於「設法避開」。普遍的迴避方法有跳後、前腳踏後轉架、前腳小幅踏後等。

為了避免對方繼續追擊，及能夠及時反擊，通常所指的「避開」並不是指遠遠躲開，而是僅僅閃開。在躲避Oblique Kick時，必須注意敵我距離操控。很多時候當拳手著急於發動進攻時，便會不期然步入到對方的拳擊距離，在那個距離內已經很難完全閃開對方的踩擊因此，若想以前腳踏後的方式應對踩膝時，需要充分掌握對手的踢擊距離。

另外，由於Oblique Kick屬於直線踢擊，利用側步移動可增加對方瞄準的難度。不過橫移時切記留意敵我雙方距離，否則被對方切入從側踩膝的話，後果不堪設想。

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正如江志強師傅的截腳教學中，便會從側切入踩擊對方膝蓋。

以上三種防守技法都屬於主動防守一類，必須有意識地作出防守才能奏效。假如像「UFN: Brunson vs. Till」的情況，Rountree 把握了Bukauskas刺拳時把重心放在前腳的那一下，就以前腳側踢攻擊對手膝蓋，基本上無可能作出任何防守動作。那只能事前透過打擊部署來避免被Oblique Kick踢中的風險。

▍總括而言

MMA一向被稱為「傷害的事業（The Hurt Business）」，MMA或搏擊運動中的所有技術都可以傷害他人，都有機會造成永久傷害。

然而，MMA絕不是「暴力血腥」的打鬥，其實它跟其他搏擊運動一樣，都是按照一定規例進行，列明27個犯規動作，以確保運動員安全公平地進行競技。

客觀而言，Oblique Kick縱然危險性高，但並非無法防守。自Jon Jones 10年前把Oblique Kick發揚光以來，直至最近才出現首次踩膝終結。一方面，顯示技術未被普及，或現時MMA成功率不高。但是，亦可能是MMA選手刻意避免使用這招，以免使對手造成嚴重傷害。

不過，正如今次被踩膝受傷的Modestas Bukauskas所言︰「請放過我的對手吧，那腳踢得很好，防守是我的責任，但我沒有做好。 讓他享受他的勝利吧。」MMA本來就是各種技術的試驗場，它從來都不是固定不變的。相信假以時日便能為「踩膝」作出合適的定位。是禁是從，大家拭目以待。

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