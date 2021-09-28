國產遊戲圖擺烏龍變「壯士斷臂」　現實日本武士怎拭去刀劍血脂？

近日網上流傳一幅女子拭劍的遊戲宣傳圖片，圖中模彷日本江戶武士拭刀的動作。可是圖片大擺烏龍，網民嘲笑為「壯士斷臂」。到底在現實中，人們會以甚麼方式拭去刀劍上的鮮血呢？



遊戲名為《明末：淵虛之羽》（WUCHANG: Fallen Feathers），是由中國靈澤科技開發的動作角色扮演遊戲。

遊戲早前推出首部遊戲預告影片，遊戲風格跟《血源詛咒》、《隻狼：暗影雙死》十分相似，導致不少網民質疑遊戲涉及抄襲。根據巴哈姆特報道，遊戲開發商亦承認《明末：淵虛之羽》擁有很多《血源詛咒》的影子，研發團隊非常熱愛《血源詛咒》，希望在其基礎加入中國明朝神話元素。

根據靈澤科技介紹，《明末：淵虛之羽》遊戲背景設定於明朝末年，基於中國古蜀文明——三星堆、金沙等真實歷史遺址，結合《華陽國志》《蜀王本紀》「子規啼血」、《錦瑟》「望帝春心託杜鵑」、《山海經》「羽人國、不死民」等歷史神話典故進行克蘇魯風格改編而來。

▍國產遊戲宣傳圖擺烏龍 拭血動作變成「壯士斷臂」

近日網上便流傳《明末：淵虛之羽》的遊戲宣傳圖片，圖中女主角模彷日本江戶武士作出以手袖拭刀的動作。在《對馬戰鬼》遊戲中，主角境井仁不時會以手袖抹去刀具上的鮮血，是其標誌動作之一。

可是，《明末：淵虛之羽》宣傳圖片卻弄巧反拙，單單模彷「抹刀」動作，反而忽視刀刃方向細節。先不論刀刃長度不同，根本不可能抹完整柄長刀；亦不論強刀刃並非有效斬擊部位。《對馬戰鬼》中刀刃向上，刀背對著臂彎；《明末》則刀背向上，刀刃對著臂彎，在拖動刀刃時可能會誤傷自己。有網民笑稱女主角巾幗不讓鬚眉，要示範「壯士斷臂」。

遊戲開發商大擺烏龍，當真貽笑大方！

到底在現實中，人們會以甚麼方式去除刀劍上的鮮血呢？

▍現實中日本武士去除刀劍上血脂的不同方法

日本武士拭去刀具鮮血的動作，一來出於對刀具的尊重，二來更大程度出於實際需要。每當刀具斬劈敵人後，對方的鮮血及人體油脂會依附在刀身表面上，若不清理馬上入鞘的話，鮮血油脂會侵蝕刀具，使刀刃鈍化，大幅縮減刀具耐用度。因此，現實中武士會以不同方式去除附在刀具上的鮮血。

（一）以外物抹拭刀具

根據名取流記載，武士亦會以包裹泥土的紙張、草鞋鞋底拭抹刀具上的鮮血。當然，最簡單的方法是待戰鬥結束後，以紙、布等物拭去附在刀上的血脂。假如時間倉卒，以衣服拭抹亦是可行方法之一。

（二）形式化的動作——「血振るい」（​​Chiburi）

到了江戶時代，不同劍術流派都會保留各自的「血振るい」形式化動作，並不是真正武士殺敵後會作的動作。

「血振るい」動作因流派而異，有的會把刀具劃圓側揮，有的會向斜下前刺，有的會刀刃向外作側拉，有的會拍打刀柄。「血振るい」一方面代表將血從刀身去除的動作，另一方面作為斬敵後殘心體現。

不過從網上影片可見，「血振るい」並不能有效去除刀具上的鮮血。

武圖App2

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：

+ 4

你一定好奇的「印度八大兵器」，點擊圖片觀看文字說明：