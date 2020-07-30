對馬戰鬼｜疾風架式破槍如破竹　現實中用刀勝槍談何容易

《對馬戰鬼》中主角有四個架式，可以用來反制不同的敵人，「流水架式」破盾兵，「疾風架式」反槍兵。在遊戲內轉換架式，可說是必要技巧。這種「破這個破那個」，在流行文化中十分常見，例如「獨孤九劍」中的破刀式、破槍式，亦深入民心。 但想用劍或刀來破槍？不是不行，但機率就是不高。

百兵之王與眾人假想敵

槍被叫作「百兵之王」，「一寸長一寸強」有距離優勢、「槍之虛處，變幻百出」有靈活度，在冷兵器戰爭中大多數步兵都是手持長兵器作戰。

大家可以發現，《紀效新書》中很多時候的假想敵是槍：

彼之槍一丈七八尺，我之器不過七八尺，若如浙江釵鈀之法，俱手握在頭下，其手外頭柄通不及二尺長，一棍不過六七尺，又欲兩頭雙使而兩手握開，所剩棍頭不過尺餘，彼之長槍閃閃而進，疾如流星，我就精熟，隻能格得彼槍不中入我身耳。 《紀效新書》-《短兵長用說》

待敵長槍將及身，擲標刺之，中與不中，敵必用槍顧撥，我即乘隙徑進，急取出刀在右，隨牌砍殺。 《紀效新書》-《藤牌總說篇》

吳殳《手臂錄》中編輯了一套槍術的用法準則，由槍桿的長度、材質、重量，到槍術中的練法、打法及戰術等，書內均有詳論。槍術以外，《手臂錄》亦在刀術方面著墨不少，卷三便是專門論及單刀刀法，並有一套吳殳親自編撰的《單刀法十八勢》。而這十八勢的假想敵，就是長槍：

槍來，將身坐後，成「低看勢」，用「寒雞點頭」手法。又深來，退前足成「上弓勢」。極深來，然後削之。凡削後進步，用「海馬奔潮」。 《單刀法十八勢》的左定膝勢

程宗猷的《單刀法選》，假想敵也是槍：

能成為大家的假想敵，正正證明了其威力。假如長槍易破，就不需要花這麼多筆墨去寫如何破槍，正如大家沒有花時間去研究「單刀破小刀」，或者「單刀破拳頭」。（當然也有例外，日本槍術中有技巧是來破日本刀，或者是因為日本武士的盔甲可以抵禦一定程度槍矛的攻擊，或者其槍的設計不利於刺）

武器差距，以武器彌補

假如大家試過用長兵器模擬對上劍或刀，就會發現槍的優勢非常大。首先，假如你為持槍方，你的攻擊距離比對方長，對方要攻擊你就必須突進，而你則總是處於安全距離，就算一擊不中，也有時間退後（假如不是用單殺手把槍單手推出的話)。

另外，你可以做的變化很多，後手細微的角度轉變，已經足以使槍頭由指向對方大腿，變成指向對方的頭，只要加入些許假動作，看到空位再作攻擊，對方就難以「回防」。

「紫燕投林」就是其中一個由下向上變化的槍法，而且對方亦已經是使用大槍，假如用更短攻擊距離的兵器，就更難招架變化。【點擊圖片觀看紫燕投林的示範】

這個HEMA 短片就作了實驗，不同兵器對上長槍的勝率，在對上單手兵器中，長槍9勝3敗，但這長槍其實不是很長，用槍者也不算是非常熟練：

假如是長一點的槍，以及技術高一點，差異就更大：

這也不是沒有方法。正如上文所說，吳殳《手臂錄》中的單刀手法，也說出了一些以短破長的重點，例如槍的攻擊就是一下，所以要「避其虛而擊其實」，只抓對方扎槍一擊，而「擊實」的方式是砍槍、粘住槍杆，令對方不能變化，再進刀。

但這還是說「說就容易做就錯」，以上的片段雖然不能砍住槍，但也可以看見「知虛實」再迫進去有多困難。

每見單刀高手，平日侈言破槍，及至赴敵，莫不驚槍而往，則其實用可知矣。 《手臂錄》-《單刀圖說自序》

對於軍隊而言，訓練一個用槍的士兵不難，但訓練一個用以「單刀破槍」的士兵就很難了，那麼倒不如為士兵配上盾牌，成本更低亦更容易訓練。第一段片就能看到加上大盾後，槍的戰績就變為7勝6敗。其他情況也是如此：

架式/技術相剋的簡單概念

而關於架式/技術相剋，這的確存在，不過倒不如是說每個架式/技術都有弱點，當自己的攻擊針對對方的該架式/技術弱點，就可以叫「剋制」對方架式。但更多都是在同等武力下的剋制，而且不是每次都成功。

而且，很多時候「被預計等於被反制」，對方也可以因為知道你下一個動作，從而作出反擊。

舉一個拳腳中的例子，低掃對於側身架式（Blade stance）很有效，但如果對方知道你就是用低掃，也可以握你用低掃的時機，以前腳側腳攻擊你的支撐腳，甚至直接踏步向前用後手直拳。兵器上有也類似，但篇幅所限，以後有機會再討論。以下短片就指出了直刺時機、反擊前刺的技術、以及如何反制「反擊前刺的技術」:

這世界當然沒有無敵的架式或者技術，不然的話大家都會只用那個技術。只要有弱點，就會有一定的剋制，但這種剋制並非「剪刀、石頭、布」的存在（形意拳中的五行相剋其實也有很多討論，亦有人指不是絕對）。

題外話，獨孤九劍中「破掌式」難練的原因，是因為對方「不用兵刃，自然在拳腳與內力上有高超之處，而且武學修為也已到一境界，有無兵器已相差不多」。如果在現實中遇上一個可以每次都空手打贏武器的人，大家還是投降吧，做蝙蝠俠的敵人是很危險的。

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：