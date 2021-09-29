Manny Pacquiao引退｜30年前籍籍無名　史上唯一奪八量級冠軍拳王

今天菲律賓傳奇拳王Manny Pacquiao（帕奎奧）在社交平台正式宣告引退，結束長達26年的職業拳擊生涯。武備志跟大家一同重溫，一代拳王Pac-Man如何由籍籍無名的小伙子，搖身一變成為史上唯一曾奪八個量級冠軍的男人，橫跨四個十年的傳奇故事。



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一個多星期前（19日），42歲的Manny Pacquiao在執政黨「民主人民力量黨」（PDP-Laban）舉行的全國大會上，正式接受其支持派系提名，宣布競逐2022年菲律賓總統之位。當時便引起拳壇廣泛關注，猜想Pac-man的拳擊生涯會否正式走到終點。

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今天（29日）Pacquiao 在其Facebook專頁中，發布一段長達14分鐘的影片，正式宣告從拳壇退休，結束長達26年的職業拳擊生涯，以62勝8敗2和（39KO終結）的成績引退。

全世界的拳擊迷，非常感謝。我深深地感謝你們的愛和支持。感謝你們一直為我祈禱，並觀看著這些年來的比賽。 Manny Pacquiao

誰會想到Manny Pacquiao最終會在八個不同的量級奪得十二個世界冠軍頭銜，創下唯一在四個不同年代（Decade）都贏得世界冠軍頭銜的拳擊手記錄，並成為最年長的拳擊手贏得世界次中量級冠軍頭銜？ Manny Pacquiao

在片段中，Pacquiao向一直陪伴其拳擊生涯的好友、教練、經理人、家人一一致謝。當中還不忘感謝一直支持他的拳迷、媒體。

我很難接受我作為拳擊手的生涯已經結束。今天，我宣布引退。 Manny Pacquiao

我從沒想到會有這一天會到來。當我掛上拳擊手套時，我想感謝整個世界，特別是菲律賓人民，感謝他們對Manny Pacquiao的支持。 Manny Pacquiao

再見，拳擊。 Manny Pacquiao

其後，Pacquiao 宣告從拳擊中引退。

感謝你（拳擊）改變了我的生活，當我的家人陷入絕望時，你（拳擊）給了我們希望，你（拳擊）給了我擺脫貧困的機會。因為你（拳擊），我能夠激勵全世界的人們。因為你，我才有了勇氣去改變更多的生命。 Manny Pacquiao

Manny Pacquiao在影片中感恩拳擊改變他的一生。

我永遠不會忘記我一生中所做及所獲得的成就，那我不能想像的。

我只是聽到了最後的鐘聲。拳擊生涯要結束了。 Manny Pacquiao

最後，他以拳擊鐘聲作比喻，表示自己拳擊生涯走到終點。一代傳奇拳手Manny Pacquiao正式引退，結束長達26年的職業拳擊生涯。

且讓武備志跟大家一同重溫，一代拳王Pac-Man如何由籍籍無名的小伙子，搖身一變成為史上唯一曾奪八個量級冠軍的男人，橫跨四個年代的傳奇故事。

▍Manny Pacquiao的出身

Manny Pacquiao 在1978年12月17日出生於布基農省的一個農民家庭中，並在三投斯將軍市成長，他是在六個兄弟姐妹中排第四。在他六年級時，他的父母因為父親有外遇而離異了。Pacquiao在將軍市完成了他的小學教育，但後來因為貧窮而從高中輟學了。

根據Pacquiao的自述，他自小受到李小龍和拳王阿里影響，所以對搏擊運動感興趣。但若說真正接觸拳擊運動，則要等到12歲那年舅舅 Sardo Mejia的介紹。在1990年時，當他跟舅舅一起觀看拳王泰臣擊敗James Douglas的比賽時，小Pacquiao 深受啟發，有一種「永遠改變了我的生活」的感覺。

在那天之後，舅舅Mejia 便開始在臨時的家庭健身房裡跟小Pacquiao進行拳擊訓練。經過6個月的訓練後，Pacquiao開始在公園裡打拳，之後更前往其他城市與其他高手進行比賽。15歲時，Pacquiao 已經被認定為是菲律賓南部最好的少年拳擊手，並曾加入少年國家隊受訓，據說他的業餘戰績為60勝4負。

到了1995年時，Pacquiao因為拳擊好友Eugene Barutag的離世，而決心投身職業拳擊，自此便展開了Manny Pacquiao的傳奇拳擊生涯。

▍世上唯一曾奪八個量級冠軍的拳王

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Manny Pacquiao 是拳擊史上唯一一位奪得過八個不同量級冠軍的世界拳王，堪稱「菲律賓拳擊傳奇」。

Manny Pacquiao 現年42歲，身高166厘米，臂展170厘米。他於1995年投身職業拳擊，至今戰績62勝7敗2和，39次擊倒對手獲勝。他最早於1998年贏得WBC Flyweight（112磅）世界冠軍，其後他先後奪得Super Bantamweight（122磅）、Featherweight（126磅）、Super featherweight（130磅）、Lightweight（135磅）、Junior welterweight（140磅）、Welterweight（147磅）及Super Welterweight（154磅）等八個級別的世界冠軍頭銜。

2015年時，Pacquiao跟「不敗拳王」Floyd Mayweather Jr.進行對決「世紀之戰」。雖然Pac-Man最後以點數落敗，但這場比賽創下了有史以來最高的拳擊PPV紀錄︰577萬，比史上第二高的「Floyd Mayweather vs Conor McGregor」還要多出60萬。

2016年Pacquiao 一度宣布引退，及後在2017年回歸。7月2日，Pacquio於澳大利亞布里斯班舉行的WBO Welterweight 世界拳王爭霸賽中「爆冷」，以點數不敵澳大利亞年輕拳手Jeff Horn，失落WBO 冠軍頭銜。

翌年，Pacquio 載譽歸來。再在馬來西亞吉隆坡的Axiata體育館舉辦的WBA次中量級拳王爭霸賽中，Pacquio 在7回合TKO戰勝了時任拳王Lucas Matthysse，勇奪WBA（Regular）Welterweight 腰帶。直至去年7月，Pac-Man 還擊敗了Keith Thurman，奪得WBA（Super）Welterweight 冠軍頭銜，以40歲215日之齡成為史上最年長的Welterweight 冠軍。

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及至今年5月，42歲的Pac man在5月宣布挑戰WBC、IBF次中量級冠軍Errol Spence Jr.，可惜8月初Spence Jr. 因眼傷退賽，由WBA（超級）冠軍Yordenis Ugas頂替而上。而這場比賽結果令不少拳迷傷心不已，昔日無敵的Pacquiao 不敵歲月以「一致判定」落敗，爆冷失掉手上的WBA冠軍頭銜。戰敗一個月後，Pacquiao 宣布競逐2022年菲律賓總統之位。

▍Pac-Man 的傳奇打法

關於Pacquio 的拳擊風格，讀者王志瑋的來稿文章《【拳擊】Manny Pacquiao：唯一奪得八個量級冠軍的拳王》中便曾詳加說明︰

打法上，Manny Pacquiao屬於勇猛進攻型，絶對不放過任何進擊時機，一有機會便會全力進攻對手。除了充滿力量的拳頭外，節奏靈活變換的連擊，不怕拳的勇氣也是Pacquiao的主要武器(當然， Pacquiao 其他的基本拳擊能力，已經是一等一)。 王志瑋

比賽中Pacquiao 憑著高攻擊力，不斷壓迫對手，當自己成功迫使對方打近身戰，Pacquiao便有兩條勝利的方程式：一是繼續以超高攻擊力，快慢節奏變化的連擊，不停攻擊，直至對手防守出現空隙，再逮機會K.O對方；二是引誘對方先攻擊，再看準時機打反擊拳擊倒對手。 王志瑋

雖然Pacquiao先天具有出色的動態視力和高強攻擊，但為了令此戰術能更成功運用，除了先天優勢外，Pacquiao必須有一副可以抵擋攻擊的強健身體。所以職業生涯初期的Pacquiao不斷增加磅數來達到自己心目中攻防最佳平衡的身體質素，而相信Manny Pacquiao 自己及其團隊認為最夠發揮自己的實力的量級便是Welterweight（由2009年開始一直也是打Welterweight的比賽，到現在也沒有減磅/增磅打其他過量級）。 王志瑋

此外，王先生更推薦了三場賽事，讓大家能更進一步地了解Manny Pacquiao的職業生涯及打法。

第一場是2009年五月對戰Ricky Hatton，這一場比賽可以說得上是 Pacquiao 超進攻打法的撮要，只打了兩個回合，便把Ricky Hatton擊倒兩次贏得比賽。

第二場是2008年對戰Juan Manuel Marquez，作為復仇戰(2004年雙方曾經對賽一次，最終十二回合計雙方平手)，今次也打足十二回合，雙方拳來拳去，不停進攻，最後由 Pacquiao 以split decision勝出比賽。

第三場是必看的比賽是2008年十二月對戰Oscar De La Hoya，綽號The Golden Boy的Oscar De La Hoya，當年是拳擊界數一數二的選手，曾經擁有過六個級別的拳王金腰帶。 Pacquiao 在被看淡的情況下與Oscar De La Hoya對賽，雙方激戰多個回合，最終Oscar De La Hoya於第八回合放棄比賽，此場比賽亦是Oscar De La Hoya的最後一場比賽。

最後，以一段精華片段記念Manny Pacquiao的引退。

感謝你，Manny Pacquiao，多年來為我們帶來激情與感動。

武圖App2

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