UFC 268｜Rose再度擊敗中國拳后張偉麗　激戰五回合分歧判定決勝

UFC 268的重頭戲落幕，「暴徒玫瑰」Rose Namajunas以「分歧判定」再一次擊敗中國拳后張偉麗。



一番戰：Rose以巴西踢KO張偉麗取勝

二人上場碰頭是在4月的UFC 261。當時中國格鬥女王張偉麗迎來個人第2次衛冕戰，對手是當時前世界冠軍美籍立陶宛裔選手「暴徒玫瑰」Rose Namajunas。Namajunas在賽前向傳媒表示，她特殊的家庭背景激勵她要為自由而戰，並談及上世紀50年代末冷戰時期的反共口號「寧死不紅」（Better dead than red）。

結果，Rose Namajunas 第一回合以前腳高踢 KO張偉麗，重奪失落兩年的冠軍腰帶。賽後張偉麗覺得比賽停得太早，她還有意識，但由重播看來比賽終止得合適，沒有太大爭議。非常令人驚訝的賽果，大概沒人想過Thug Rose可以以這個方式擊敗對手。

相隔7個月後，張偉麗捲土重來，再次挑戰Rose Namajunas。今場比賽比上次對陣更加精彩。

激戰五回合結果接近 「暴徒玫瑰」終以分歧判定取勝

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張偉麗今場明顯有備而來，針對自己上一場的弱點補強。偉麗在比賽初段以低掃打法為主，屢次重擊Rose的前腳，使Rose倚賴步法的遠距離打法難以施展，同時亦減低自己進攻被反擊的機會。另一方面，Rose 首兩回合一度因前腳受創而陷入被動，但中段重新掌握距離節奏，不斷以假動作吸引偉麗打出大動作打擊，然後捕捉時機反擊。

偉麗在亦嘗試把比賽帶到地面，尤其逮準Rose的踢擊成功發揮抱腿摔，可惜地面技術還是Rose明顯佔優，偉麗無法在上位取得優勢。相反，Rose在比賽後期把握偉麗地面技術的弱點，在精準打擊外成功摔倒偉麗，並在上位持續控制，有效抵消偉麗的打擊機會。

激戰五回合後，二人表現十分接近，勝負落入裁判分數判決中。一位裁判認為「48-47」Rose佔優，一位裁判認為「48-47」偉麗佔優。最後一位裁判認為「49-46」Rose佔優。

張偉麗落敗盡顯風度：

結果「暴徒玫瑰」Rose Namajunas以「分歧判定」再一次擊敗中國拳后張偉麗。勝敗乃兵家常事，賽後二人惺惺相惜，笑着大讚對方功夫了得。

張偉麗即使落敗，今仗完全發揮出訓練成果，全場跟Rose勢均力敵，她顯然對自己的表現感到相當滿意，賽後不止沒有憤憤不平，還笑得十分燦爛，盡顯武道家精神。

武圖App2

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