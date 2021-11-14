UFC｜中國超新星功夫猴子高踢KO勝　Holloway大破UFC打擊紀錄

在今日舉行的UFC Fight Night 197中，「天佑」Max Holloway跟闊別2年的墨西哥拳手Yair Rodriguez激鬥5回合後取勝，再度大破UFC紀錄。中國超新星「功夫猴子」宋亞東繼續強勢，以高踢取得KO勝。



中國超新星「功夫猴子」再奪KO勝

今年只有23歲的「功夫猴子」宋亞東的職業MMA戰績為18勝5敗1和1無效。他目前在UFC以7勝1敗1和的成績，於UFC Bantamweight 排第15。97年出身的他起初在少林武校學習武術，後來學習散打，14歲開始接觸綜合格鬥。

在2017年，UFC首度進軍中國內地，於上海舉行「UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum」。中國選手劉平原不幸在賽前不久因傷退賽，於是UFC 便臨時找來一直作為劉平原陪練員的宋亞東頂替。

雖然宋亞東在賽前不久才臨時參戰，但年僅19歲的他在賽場上完全沒有怯場，卻反而沉著地打出節奏，克服與對手長達5吋的臂展差距，不斷看準時機反擊，最後更以「前頸鎖(Front Choke，類似斷頭台的技術)」終結印度選手Bharat Khandare，拿下當晚比賽的最佳花紅獎。成為繼李景亮後，又一顆中國MMA界的超級新星。

2020年12月，宋亞東對戰UFC雛量級排名第9位的Cody Stamann。首回合宋亞東因為非法膝擊被扣1分，那場比賽最終被判定為平局，成為他在UFC的第一場平局，這個結果也讓他錯失了衝擊UFC 135磅量級前十的良機。

備戰期間，宋亞東選擇繼續留在美國著名MMA團隊「Team Alpha Male Gym」訓練，不同大部份中國拳手留在上海UFC訓練基地備戰。今場宋亞東對陣美國拳手Julio Arce，再次展現出他驚人的速度及強大的打擊威力。首回合宋亞東採取較為謹慎的打法，由於Arce是反架的關係，這使宋的強力右拳必須從較遠距離打出，加上Arce不斷搶佔宋外門，使宋難以重擊命中。不過宋很快便掌握比賽節奏，以右旋踢及突進組合拳打開缺口。

及至第二回合，宋亞東在一次突進中成功肘擊擊中Arce，他趁對方重整架勢時再以右高踢正中對手頭側。對手登時後退至籠邊，在宋猛烈追擊下，拳證Herb Dean很快便終止賽事。宋亞東奪得UFC第7場勝仗，打出久違兩年的擊倒勝，成功守衛自己的量級排名，更成為本年少數獲勝的UFC拳手。

期待「功夫猴子」日後更上一層的表現。

「天佑」生涯打擊數破3000創UFC紀錄

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前冠軍「天佑」Max Holloway本場對上TUF拉丁美洲冠軍Yair Rodriguez，二人進行了五回合的激戰，合共打出473記命中打擊、389記命中顯著打擊。最終三位裁判「一致判定」（49-46、48-47、48-47）Max Holloway獲勝。

Rodriguez在闊別兩年後仍表現出色，他多次以低低掃（Calf Kick）攻擊，瞄準Holloway的小腿，意圖奪去對方的移動及打擊威力。儘管Rodriguez的腿似乎膨脹到正常尺寸的兩倍，但他還是設法克服了腳傷。Holloway持繼壓迫輸出，並混合了抱摔及幾次嘗試降服Rodriguez。Rodriguez的低掃雖然亦令自己右腳受傷，但他從未停止攻勢，從背拳、飛身旋踢、向上的肘擊都為Holloway帶來威脅，可惜在第三、四回合中被Holloway一度帶到地上壓制，使其分數上落入劣勢。

雖然Max Holloway成為最後贏家，但從他面上的傷痕可見，此勝得來不易。二人賽後互相敬重，更於救護車上合照。

此外，Holloway亦大破多項UFC紀錄。他以18場勝仗，成為UFC史上在Featherweight獲勝最多的拳手。他又以2848記生涯命中顯著打擊、3061記生涯命中打擊，成為UFC史上首位命中打擊數超越3000記的拳手。

Holloway曾揚言比賽前不進行對打訓練

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Holloway 在上一場對陣Kattar後的記者會中透露，他在備戰Kattar時並沒有進行「Sparring」（對打訓練）。

你們只有一個大腦。保護它吧。你們不需要對打訓練，你已對打足夠了。你訓練足夠了。你知道怎麼擊打人，你知道怎麼閃過一拳。什何還要在比賽前遭受不必要的傷害？這就是我的想法。每個不斷告訴我我應該訓練（對打訓練）的人，不！我正在訓練，寶貝！ Max Holloway

保護你的腦細胞吧。這就像我們的專業一樣，進攻並保護自己的健康。NFL美式足球員也不會穿上整套保護裝備並密集地撞擊。他們已經練得足夠了。他們會去練習戰術實行和技能。 Max Holloway

長久以來，Sparring 都是最為接近比賽搏擊的練習方式，幾乎所有拳手都會在賽前集訓中藉此磨練搏擊技術。然而，搏擊界對於Sparring練習強度一直存在討論，尤其某大拳館以Hard Sparring見稱並不時令拳手賽前受傷而退賽。

而Holloway 正是從健康角度出發，認為減少Sparring 能夠避免大腦受到不必要的傷害。

不知大家認同Holloway嗎？

武圖App2

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