鏢人｜世界水準中國硬派武俠漫畫　隋末西域荒涼肅殺躍然紙上

提起硬派武俠漫畫的話，大家可能馬上想起井上雄彥的《浪客行》及沙村廣明的《無限之住人》。其實近年中國亦出現一部相當出色的硬派武俠漫畫，更被日媒譽為「世界級水平」——許先哲的《鏢人》。



（封面圖片擷取自︰Twitter）



衝出世界的中國武俠漫畫

《鏢人》自2015年12月推出，在網絡平台《新漫畫》中連載。漫畫剛推出便得到日本資深編輯栗原一二的賞識，更因為《鏢人》而決定前往中國擔任漫畫編輯。

後來《鏢人》更衝出海外，在日本知名電子閱讀平台「めちゃコミック」連載，更獲得漫畫大師高橋留美子（《犬夜叉》作者）、藤澤亨（《麻辣教師GTO》作者）的推薦，還三度登上日本央視NHK電視台新聞報節目，被日媒譽為「世界級水平的中國動漫精品」。

在2020年8月10日「騰訊視頻動漫年度發佈會」宣佈將改編成動畫，計劃於於騰訊視頻獨家播出。今年8月，首支動畫預告正式推出。

不過，根據「澎拜新聞」報道，原來作者許先哲竟從未接觸過正統美術繪畫訓練。

花上4年準備構思 從外行走到內行

在「澎拜新聞」的專訪中，作者許先哲表示自己從小喜歡漫畫，小時候跟很多人一樣喜歡在書整上塗鴉，接著漸漸以圖畫講故事，甚至以同班同學作為漫畫角色去畫一些有趣的小故事。可是他畢業後，從事廣告與文學翻譯工作，與漫畫家之路風馬牛不相及。

一直到了26歲那年，他才決心追回自己的初衷。由於他完全未曾接受過繪畫訓練，因此據「17173」報道，許先哲曾表示︰「連自己所想像的圖畫的10%都表現不出來」，只能獨自下苦功鍛鍊畫功。

此外，許先哲本身是電影迷，他深受港產武打片、意大利西部片、日本劍戟片影響，又鍾情於黑幫武俠電影。於是他當時希望「結合西部和武俠元素」，去訴說一個隋末武俠故事。在這個大方向下，他埋首考證隋代史料，又向專家請教兵器建築文化細節。在2011年，便可見許先哲在知乎請教隋唐歷史的痕跡。

同時，他亦是一個漫畫迷，他在《浪客行》、《無限之住人》、《蒼天航路》等經典武俠漫畫中取材，吸取各家所長，再應用到自已《鏢人》的創作當中。最後經歷4年的準備後，他才有信心推出令自己滿意的作品《鏢人》。

鏢人故事背景︰隋末西域武俠

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故事背景設定在隋末民亂前夕，隋煬帝好大喜功興建東都、修築運河，又耗費大量人力物資四處征討，遠征突厥、吐谷渾、高句麗，過度耗費隋朝國力，使百姓民不聊生，為隋朝敗亡埋下禍根。

《鏢人》中的「鏢」是指受雇的武夫，以保護目標人物安全。但亦指官府懸賞通緝的目標。故事主角刀馬武功高強，卻因為不為人知原因隻身帶著小孩小七，行走於西域大漠之中，遊走於黑白兩道之間，同時逃避來自各方的追殺。

機緣之下，刀馬接受西域商人的委託，把名為「知世郎」之人護送至長安。殊不知，刀馬卻因此重回到昔日不堪回首的過去中，重新捲入隋末動盪的旋渦當中……

硬派畫風：《浪客行》、《無限之住人》作畫風格

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坦白說，當筆者第一次觀看便覺得《鏢人》設定上帶有濃厚《無限之住人》的影子。它如《帶子雄狼》般，孤身武俠帶上小孩四處漂流；刀馬又會在打鬥前抖出一堆兵器，如入忘人之境般斬殺敵人。不過筆者慢慢發現，鏢人跟《浪客行》、《無限之住人》相似的只有作畫風格，實際上是一部真正描述中國隋代歷史元素的作品。

作者不惜花上大量筆墨去描繪隋代中土、西域風土面貌，更借助層層相壘線條承載故事特有的荒涼及深沉，使光影氛圍帶出人物情節氣氛，使讀者更能代入到漫畫情節中，與角色遭遇情感連繫。

而在描繪打鬥場景時，作者不拘泥於單單人物動作素描，更加著重於打鬥流動感之上，透過水墨鋼筆線條混合手法，以線條帶出流暢急速的動作，令打鬥充滿動作感，免於生硬留滯。

最後帶給大家《鏢人》的動畫預告。希望動畫化並不會令這部優秀的漫畫失色變質。

武圖App2

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