AV女優白石茉莉奈拍片學寢技　動作錯漏百出貽笑大方｜寢技教學

日本女優白石茉莉奈YouTube頻道去年中面世。近日，她推出一段身穿道服學習寢技的影片，可是當中展示的降服動作「有姿勢無實際」。小編決定提供正確動作教學「以正視聽」。



▍AV女優白石茉莉奈拍片學寢技

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現役AV天后、35歲的白石茉莉奈自2013年出道，出道次年便即奪得DMM成人大賞最優秀新人賞。在去年幅日本雜誌《FLASH》舉辦的「2020年最強現役女優選舉」中，白石茉莉奈在讀者投票中得到第三名，僅次於深田詠美、三上悠亞。

去年6月，白石茉莉奈更投身網絡短片世界，開設個人YouTube頻道「まりりんといっしょ （Enjoy with Marilyn）」。內容主要圍繞白石的個人生活、工作趣事、動漫飲食等，吸引4萬多人訂閱。

近日，她推出一段關於寢技降服技的影片。她在7個月前便發布過學習柔道寢技的影片，學習送襟絞、上四方固、橫四方固、袈裟固四招。今次為該系列影片的第二擊，更進一步學習三種降服技：腕挫十字固、三角絞、木村鎖。

【白石茉莉奈的腕挫十字固】

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【白石茉莉奈的三角絞】

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【白石茉莉奈的木村鎖】

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可是，不知是否師資問題，白石展示的動作「有姿勢無實際」，有些動作忽略關鍵細節，有些甚至完全做錯，根本不可能達到降服效果。跟早前明日花綺羅跟MMA前冠軍朝倉海、澀谷果步跟片岡誠人的寢技影片相比，質素實在差天共地。

為免大家跟白石一樣學錯動作，小編決定認真介紹腕挫十字固、三角絞、木村鎖的原理，再列出白石的動作錯處，以正視聽。

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▍（一）腕挫十字固

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十字固是個相對簡單的降服技，很多新朋友剛學習寢技時，頭幾個學習的降服技就是十字固。十字固，通過用腿控制對方的手（雙腿通常會跨過對方的胸），以下胯底著對方的肘部，雙手控制對方的手或手腕在自己的胸前，依靠拱起自己的下胯或倚後，導致對方肘關節過度伸展（向後屈曲）令對方投降。

如果下胯離對手的肩太遠，自己就很難控制對方的手，亦給予對手太多空間逃脫(如把肘按到地上)。而如果雙腿沒有控制對方的手，對方會有一定空間旋轉前臂，令下胯不能和肘關節對齊，也給予對手機會把你的腿推開作出逃脫。

在十字固中，攻擊者重點使用的不是手部的肌肉，而是靠腰背及臀部肌肉，這些都是大的肌肉群組；而防守者，防止肘關節過度伸展的則只能靠相對之下很小的肌肉群組：肱肌brachialis、肱橈肌brachioradialis及肱二頭肌biceps brachii。（圖片來源自Wikmedia：http://bit.ly/2lvW2ON）

在十字固中，攻擊者重點使用的不是手部的肌肉，而是靠腰背及臀部肌肉，這些都是大的肌肉群組；而防守者，防止肘關節過度伸展的則只能靠相對之下很小的肌肉群組：肱肌brachialis、肱橈肌brachioradialis及肱二頭肌biceps brachii。這樣，攻擊者雖然身形較小，但其實是在使用大肌群去攻擊對方只以小肌群保護的關節。除非兩者的身形差別太過巨大，否則，攻擊者只要姿勢正確，防守者根本不能靠肌肉力量保護肘關節。

白石茉莉奈的十字固犯下了數個錯誤。（圖片擷取自：https://youtu.be/7XVQcT56mI0）

白石茉莉奈的十字固犯下數個錯誤。第一，雙腳沒有夾緊。對方手臂仍有空間活動，較難直接對手肘施加槓桿壓力。第二，髖部位置過遠。施術者髖部應位於對方手肘部位，那樣才可以透過頂髖向對方手肘施加反關節壓力。第三，對方拇指朝下。假如對方拇指朝下，即手肘並非完全指向地面，難以令對方手肘反向活動。

同樣是十字固，前AV女優明日花綺羅所作的標準得多了。

傳奇巴西柔術教練John Danaher的十字固教學。

▍（二）三角絞

頸降服技大致分成三種︰Neck crank、氣絞（Air choke）及血絞（Blood choke）。Neck crank是以扭動擠壓頸椎作降服，氣絞以擠壓氣管令其受痛及無法呼吸作降服，血絞則以擠壓大動脈令血液無法運到大腦失去意識作降服。

三角絞（Triangle Choke）是一種以雙腳形成三角狀，夾緊對手一邊頸側和另一邊腋下的降服技。大部份情況下，三角絞（Triangle Choke）都是一種血絞。

因為當雙腳同時施加壓力時，大腿會壓迫對手一側的頸動脈，另一邊腳會使對方肩膀、三角肌壓迫他自己的另一側頸動脈，令對方的血液未能運上大腦。如果應用得當，對方有可能導致在幾秒鐘內失去知覺。

白石茉莉奈的三角絞根本未完成，並犯了以下數個錯誤。（影片擷取自：https://youtu.be/7XVQcT56mI0）

白石茉莉奈的三角絞根本未成型，並犯了以下數個錯誤。第一，雙腳並未完全成扣。完整的三角絞雙腳應該交疊在膝後位置，再以小腿扣緊。第二，她並未把對方右手移往另一邊。假如對方右手處於其右邊，一來其肩膊會佔很大空間成為扣腳的妨礙，二來較難透過其肩膀、三角肌壓迫他自己的頸動脈。第三，她身軀跟對方成直線。一般而言，施術者會把髖部挪向一側以改變扣腳角度，減低對方肩膊對扣腳的影響。

同樣是三角絞，明日花綺羅所作的亦標準得多。

傳奇巴西柔術教練John Danaher的三角絞教學。

▍（三）木村鎖

木村鎖原稱「腕緘」。1951年，日本柔道家木村政彥對決巴西柔術名將Hélio Gracie時，以他著名的「腕緘」折斷了Gracie的左手勝出了該場經典對決，因此後人便將「腕緘」更名為「木村鎖」。

木村鎖是一項十分常見的降服技術。施術者用一隻手從對方手臂的肘部位置下方穿過，另一隻手抓住對手同側手腕，雙手交叉緊扣並將調整位置，以分隔肩關節及肘關節的活動範圍。然後，形成側壓狀態，以對手肘部為支點，一手主推一手主拉，反向扭轉下壓，形成極大的槓杆力量進行反關節動作。

木村鎖可以在多種位置發動，如下位防守、側面壓制、騎乘壓制等。

白石茉莉奈的木村鎖，錯得不能再錯。（影片擷取自：https://youtu.be/7XVQcT56mI0）

假如木村政彥仍然在生，氣見到白石茉莉奈這記木村鎖後，他應該會氣得死去活來。這根本就不是木村鎖。

同樣是木村鎖，前AV女優澀谷果步所作的標準得多。

最後，大家還是看看專家的木村鎖教學。

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