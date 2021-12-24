平安形｜20世紀初唐手道家糸洲安恆所創　實踐空手無先手精神

「平安型」（Pinan 或Heian）是由20世紀初的唐手道家糸洲安恆，為了在沖繩學校系統推廣唐手而創，一共有五套（初段至五段），都屬於「首里手」的「形」。



糸洲安恆。（圖片擷取自：Wikipedia）

糸洲本身也是一名中國文學學者，而「平安型」的命名很可能亦反映了這一點。在日語中，發音為"Heian"，在沖繩方言中的及中文的其發音為"Pinan"或"Pingan"。「平安」之名跟空手道「空手無先手」的精神相符，提醒習者空手道主要用於防身自衛，而非侵略別人。

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「平安型」通常會被視為初心者「型」，因為它的動作難度、動作排列次序、演武線都比其他「型」淺白。非常適合鍛煉基本技術，為其他進階「型」打下技術基礎。「平安型」五套都是以基本的攻防技術為基礎，加以不同的變化而融合而成的套拳。 「平安型」五套有一共同特點，就是全部都以橫開貓足立向左方使出防禦動作來開始，然後各自有不同的變化。

以下為「平安型」各自的動作要點：

平安初段（Pinan/Heian Shodan），掌握對應對手以手握住己方同邊手腕的技術，包括數種肩鎖手法。

平安二段 （Pinan/Heian Nidan） ，掌握對應對手以手握住己方對邊手腕的技術，包括破勢及摔撻手法。

平安三段 （Pinan/Heian Sandan），掌握對應對手擒抱己方軀幹的技術，並深化初段的肩鎖技法。

平安四段 （Pinan/Heian Yondan），掌握肘擊的技術。

平安五段 （Pinan/Heian Godan）有別於前四套「平安型」，包含其他空手道技術。

最後一提，各個流派或會對其名稱與排序或會有所不同，例如松濤館流的「平安初段(Heian Shodan)」，在糸東流是「平安二段(Pinan Nidan )」；松濤館流的「平安二段(Heian Nidan)」，在糸東流是「平安初段(Pinan Shodan)」。

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