枴／拐棍｜配合拳法施展毫不相違　揮擊擋格勾刺的棍狀兵器

在空手道表演中，除了經常會出現的「雙釵」外，大家或許還會見到一種類似短棍的兵器，但外形上又多出了一根手把，而這種兵器卻又不時在警察或保安員手中見到。那就是今天武備志介紹的兵器——拐。



拐（Tongfa），又作柺或旋棍，沖繩語稱為「トンファー」，是一種棍形兵器。現在較為常見的短拐為「卜字拐」一類，因其外形酷似「卜」字。拐是沖繩的傳統武器，流行在中國南方及東南亞，亦有指它是「中國十八般兵器」之一。

拐的起源

對於拐作為武器的由來，暫時還是眾說紛云，一般認為是源自於中國或東南亞一帶。於中文和馬來西亞文中，「拐」指拐杖，所以兩地普遍認為「拐」是從拐杖演化而來。

在琉球，有另一種說法認為拐是由石磨的把手或其他農具演變出來。（圖片擷取自︰https://bit.ly/2YxjALY）

在琉球，有另一種說法認為拐是由石磨的把手或其他農具演變出來。因為1609年，日本薩摩藩入侵琉球，迫使其成為附庸國，更被勒令執行禁武政策。琉球人為反抗外族壓迫，便在練習中國拳法的同時，把身邊隨處可見的農具化成練武工具。（但近年有學者質疑薩摩禁武其實並沒有完全禁止武器的持有行為，反而在這段時期裡，琉球劍術、槍術、弓術的高手依然很多。而禁武政策之說可能只是當時反日情緒盛行的琉球士族激勵練習武術的一種手段。）

拐的種類

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至於拐的外形和種類繁多，除了有我們最常見的「卜」形拐外，還有中國的二字拐、十字拐、卜字拐、上下拐、鉤鐮拐，以及泰國的雙柄拐（Mai sok san）等。傳統的拐一般以紅橡木製成，質感厚實；而現代的拐大多以金屬、塑膠或人造纖維等製成，一般重量較輕，有些甚至會按照需求，加入其他附助裝置，例如電筒、胡椒噴霧、電擊器等，甚至還具有伸縮功能。

拐的用法

在使用手法上，拐可以單獨或一雙使用。其攻擊擋格方法跟空手時進擊擋格相似，所以有人認為可以配合拳法中的正拳、背拳、肘擊來使用。拐可以當作短棍、鐮勾、旋棍、護手等使用。在不同的情況下，以不同的握法擊法應對，手法為刺擊、掃擊、揮打、劈擊、勾跌、擒拿、格擋、挑撥等。

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其持握方法主要分為︰正握、反握、棍握等。

武術中的拐

由於拐屬於非致命武器（只是程度差別，拐絕對可以對人構成嚴重傷害），而且用法多樣，可有效應對兵器利器，又便於攜帶。所以拐被廣泛應用於警察、護衛、保安員等，但大多採取單拐用法。而在武術門派中，除了空手道外，在中國南拳東江系的白眉派及傳統拳術太祖拳中，便有雙拐的功夫。白眉派的「點環雙拐」通常會配合「追迫步」和「急徹步」使用，以便在面對手執兵器的敵人時，能夠快速移動對抗。

流行文化中的拐

（圖片擷取自︰Youtube）

在流行文化中，不時亦會見到拐的身影。以電影為例，在《拳霸系列》中，Tony Jaa便曾以大象腿骨代替木拐，表現其大幅度增加拳法威力的功能。

至於電玩遊戲中最為人熟悉的，應該是日本光榮開發的《真・三國無雙》中，孫策使用雙拐的形象。而在日本漫畫《軍雞》、《家庭教師》、《史上最強弟子》中，亦有以拐作為兵器的角色。

武圖App2

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