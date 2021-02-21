貫手｜空手道比賽之外的攻擊法　把力量集中指上刺擊弱點

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-02-21 16:19

提到以手指進行攻擊，大家可能馬上會想起「插眼」、「標指」、「金剛指」等等。其實在空手道中，亦有以指尖作攻擊的技法——貫手。

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貫手即是將手指伸直攻擊對手，可以集中攻擊力在一點，通常用作攻擊對手的脆弱部份，例如大陽穴、側腹、咽喉、眼睛等。只是可惜現時比賽為保障安全，大多禁止直接攻擊咽候及眼睛等弱點，所以貫手在空手道比賽及綜合格鬥的比賽難以派上用場。

貫手又可以根據手指的姿勢分別多種類型。四本貫手最為常見，使用食指到尾指並攏作出攻擊，職業摔跤手Abdullah the Butcher擅於使用四本貫手，更使四本貫手得名地獄突き（Throat thrust）；其他日本選手如橋本真也、天山広吉等人亦有使用四本貫手。三本貫手則會使用食指至無名指，三指分開，中指沿着對手鼻樑推進，食指及無名指即可攻擊對方眼睛；二本貫手近於三本貫手，只是改用食指及中指直接攻擊眼睛。一本貫手的穿刺力最強，可以使用拇指或食指直接攻擊對手，不過危險性更大。

不過手指較為脆弱，所以使用貫手前必須先行鍛鍊手指的強度，尤其是一本貫手對指力的需求更高。鍛煉的方法為用手指反覆刺擊沙堆、米粒、豆子，甚至碎石；又可以練習指上壓，鍛鍊手指的承受力。

貫手雖然難為罕見，不過久經鍛鍊的貫手威力極大，不少空手道示範中貫手可以擊穿木板，擊中脆弱部位亦會造成很大傷害，大家千萬別隨便去模仿呀。

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