科庇斯彎刀｜古希臘戰士反曲刀　庫克力彎刀或因亞歷山大傳入印度

提到古希臘或是斯巴達士兵，相信大家第一時間想到的背定是又大又圓的盾牌以及長長的戰矛。其實除了長矛、短劍（Xiphos）外，他們還會用上一種反曲斬刀——Kopis。後人經常拿Kopis跟另一種著名的尼泊爾庫克力彎刀（Kukri）相比，到底它們之間有什麼關係呢？



Kopis的源流及分支

武備志曾介紹過古埃及的Khopesh、古代中國的「吳鉤」、達西安鐮刀、埃塞俄比亞鉤刀等，都是在兵器歷史上較為罕見的弧型兵器。

《刺客信條：奧德賽》中亦曾出現Kopis的身影。（圖片擷取自：YouTube）

“Kopis”一字源自於古希臘語"κόπτω – koptō"，即「砍劈、打擊」的意思。在古希臘典藉中，用來描述一把帶有向前彎曲刀刃的刀具，主要用作切割肉類、儀式屠宰和動物祭祀中。在古希臘文獻中，不時會把Makhaira（μάχαιρα，另一個希臘詞，意思是「直刀」、「短劍」、「匕首」）跟Kopis混淆。現代學者一般界定為︰刀刃有向前彎曲的是Kopis，沒有的便是Makhaira。

對於Kopis的起源，其中一種說法是假設它源自古埃及鐮形劍。雖然兩者在今日讀音上有所相似（Kopis跟Khopesh），而且同樣採用了擊點前置的設計來加上砍擊威力，可是至今仍未有任何實證顯示兩者有直接承傳關係。

伊比利士兵手執的Falcata外型十分相似，不過一般比Kopis短。（圖片來自︰Pinterest，http://bit.ly/2P36Mqn）

另外，Kopis經常被伊比利的Falcata相提並論，不單兩把兵器的外型十分相似，而且兩者在歷史上幾乎是同期出現的。一方面，有歷史學家認為這純粹基於巧合，兩者並不存有承傳先後關係，只是兩種文化恰巧開發出類似的劍或裝備以滿足相同的需求。另一方面，亦有意見認為Falcata是伊比利半島希臘化時所引入的兵器，當地人通過商人取得Kopis，然後根據他們自己的需要進行略微修改和重新製作。

有說法指，亞歷山大大帝在公元前4世紀侵略印度河流域時，作為騎兵配刀的Kopis間接傳入印度。其後，當地的鐵匠仿製出類似Kopis的反曲刀具，成為尼泊爾著名庫克力彎刀（Kukri）的雛型。

形制構造的特色

Kopis通常作為單手武器使用，長度介乎於48-65厘米之間。Kopis的最大特徵是具有稍微向內內彎曲的「反曲」刀刃︰刀尖向前傾斜，最靠近劍柄的刀刃是凹的，但隨著接近刀尖的部分又會漸漸凸起。

「反曲」設計使刀刃的打擊點前置，變相增加砍擊時的發力角度，令砍擊更有效。

這種「反曲」設計使刀刃的打擊點前置，變相增加砍擊時的發力角度，令砍擊更有效。以上圖為例，當手柄水平指前時，Kopis的砍撃點比一般短劍為低，使刀刃擊中目標時手部更能有效發力扯擊。一般短劍在砍擊擊中目標後，通常因為角度有限而要從砍擊變成切擊動作。

此外，Kopis的另一個特色在於倒勾狀的刀柄設計。這樣的主要作用並不是像「劍格」般保護手部，而是固定持刀那隻手的底部，避免出現擊點前置而令刀刃上翻脫手的情況。倒勾的刀柄有時會被雕刻成動物的形狀，如馬、鷹等。

Kopis的應用情況

（影片擷取自：YouTube，Skallagrim，http://bit.ly/2zF5yI3）

由於Kopis能夠模擬斧頭的擊點前置，所以其應用手法跟一般砍刀相似，都是以斬擊、削擊為主。雖然一些Kopis的尾1/3是雙刃設計，可以用於刺擊或反斬，但由於刀尖與手柄並不處於同一直線，因此刺擊性能不如短劍。

除了上文提及過的民間用法外，Kopis亦經常應用在戰陣中，作為與短直劍Xiphos並驅的短兵使用。Kopis跟Xiphos的用法截然不同，Xiphos主要用於盾牌互擠時刺擊敵人，而Kopis則適用於砍劈及步騎兵通用。

在步兵使用方面，據說斯巴達戰士大量使用Kopis作戰，因此成名。Kopis優異的砍劈能力足以用於破壞對方護盾或兵器之用，而反曲的設計則有機會擊中盾牌後的敵人。

據說雅典的軍事家、文史學家色諾芬（Xenophon）曾推薦以Kopis作為騎兵兵器︰「我推薦Kopis，而不是Xiphos。因為從馬的背部開始，"Machaira"的切割效果將比Xiphos的刺擊更好。」由此可見，借助馬匹的高度和速度，加上Kopis便於砍擊的設計，能比短劍刺擊發揮出更大威力。因此有部分學者認為，後來鄂圖曼帝國在巴爾干及高加索地區使用的土耳其彎刀（Yatagan）便是源自Kopis的設計。

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