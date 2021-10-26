伊卡卡拉卡劍｜黑豹所用非洲剛果部落半劍半斧　到底兵器性能如何

在威漫電影《黑豹》中出現多種非洲特色兵器。當中包括一柄似劍非劍的短兵，擁有短劍刃身，劍尖部位卻像斧頭般變寬。其實那是非洲Ekonda部族的驕傲——伊卡卡拉卡劍（Ikakalaka）。



非洲剛果部落的半斧半劍兵器

關於伊卡卡拉卡劍的相關資料很少，而且並沒有統一的說法。

「The National Museum of African Art」指伊卡卡拉卡劍是Ekonda部落的兵器。而「Worcester Art Museum」則認為它可能是Kundu、Konda、Lia、Mpama、Kutu人的兵器。總括而言，伊卡卡拉卡劍是中非部落的兵器。

Ekonda是非洲中部一個小部落，他們生活在現今剛果民主共和國境內的剛果盆地部分。Ekonda與其他部落群體合稱為芒戈人（Mongo People）。芒戈人是非洲中部的班圖人的其中一個分支，構成剛果民主共和國的第二大民族。由於剛果盆地地域分隔，長年以來不同部落孤立發展、缺乏貿易交流，導致Ekonda發展出獨特風格的兵器。

伊卡卡拉卡劍是一柄以鐵製成的特色雙刃劍。雙刃空心磨削的刀刃，刀刃末端向兩側展開成半月形。月形劍尖並沒有刻意開刃，但兩側尖勾則相當鋒利。劍柄由木製成。

據「The National Museum of African Art」描述，伊卡卡拉卡劍不單作為部族戰士的驕傲，更讓部族著名女性在特別儀式中展示，以紀念其第一個孩子出生。另外有指伊卡卡拉卡劍是作為行刑兵器使用，以其尖銳的劍尖處決犯人。

現代重製的伊卡卡拉卡劍效果如何？

著名歷史兵器Youtuber Skallagrim便曾測試重製版伊卡卡拉卡劍的性能。

他認為伊卡卡拉卡劍劍端變寬的設計，使兵器重心處於較前的位置，令兵器揮舞時難以控制。但另一方面，重心前傾亦一定程度提升斬擊威力，能夠輕鬆劈入木塊當中。

最令Skallagrim意外的是月形兩側劍尖的威力，它的尖錐形狀能夠輕易啄穿樹幹，劍尖深深陷入樹幹當中。他認為伊卡卡拉卡劍可能是不錯的破甲兵器，能夠擊破敵人身上的裝甲。

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