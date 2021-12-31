天心VS武尊懶人包｜格鬥界2021年最佳禮物　期待多年最強王者之爭

日本踢拳王者夢幻對決終於落實！本篇為不太熟悉踢拳的讀者，簡單介紹一下兩位日本當代拳王，及二人之間的關係。



日本踢拳界存在兩大山頭，分別是「K-1」、「RISE」及「RIZIN」。說起日本的Kickboxing選手，過去最有名氣的一定是K-1 Max 的王者魔裟斗，可是後來眾芳萎絕，要說能接近魔裟斗的人氣高度，日本國內大概只有二人。

一是現時K-1王者武尊，二是被譽為「神童」的RISE王者那須川天心。兩人分別佔據《Combat Press》的「踢拳P4P排行榜」中，第二、第三之位，僅次於ONE王者Superbon Banchamek。

在12月24日聖誕節當日，RIZIN總裁榊原信行在記者會中宣布，武尊跟那須川天心的比賽正式確立。比賽名為「The Match」，將於明年6月由RIZIN、RISE、K-1聯合舉行。比賽量級定為58公斤。賽例採取「可纏鬥單次打擊」的踢拳規則。

這對全球格鬥迷而言，簡直就是2021年最佳的年終禮物之一。

三量級的K-1王者——武尊

全名世川武尊，但大家也直接叫他武尊。1991年出生，在2009年想以K-1甲子園進軍職業賽事但失敗，直到2011年才在另一Kickboxing組織 Krush中出道。

在Krush中成功成為了-58kg的冠軍。2015年成加K-1第一個-55kg的淘汰賽並獲得勝利，開始了K-1之路。2016成為了-57.5kg冠軍，2018年成為-60kg冠軍，成為了第一位K-1中三個量級的冠軍(但其實K-1以前沒有-55kg及-57.5k)。

戰績方面，現時為40勝1敗，24次KO。除了高的KO率令他很受歡迎，其不屈的精神也令他得到很多日本拳迷的支持。

例如在2017年跟美國拳手Victor Saravia的比賽中，因為被Victor Saravia用後旋踢擊中要害，甚至抽搐作嘔。但最後還是站起來，並打出了逆轉KO勝。

不過，在世界的知名度上，他跟同樣是K-1 冠軍的前輩魔裟斗比，就差太遠了。在過去，有看搏擊運動的人，當你提起K-1，大家還是能說出播求、魔裟斗這些名字，但現時就不一定有看武尊的比賽，甚至是近一兩年才聽過他的名字，主要原因就是沒有一些齊名的對手「一齊爭」。

日本格鬥技界超新星——那須川天心

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5歲開始練習極真空手道，小五時在極真空手Junior 世界大會中獲勝，在小學六年級時開始轉到Kickboxing中訓練。16歲轉到職業比賽前的業餘戰績為105戰99勝5敗1和。現時職業踢拳戰績為40戰40勝，28次KO。

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2014年在RISE 中登場，正式成為職業選手，這一場比賽他只用了58秒就KO了對手，為自己的職業生涯打響了名堂。屢屢的連勝加上絕佳的表現（5戰4KO），令只有16歲及5場比賽的他，被挑選為RISE輕量級挑戰者，結果不負所望，天心在第2回合就KO了對手村越優汰，成為了史上最年輕的RISE冠軍。

2016年12月5日，在日本Kickboxing 組織KNOCK OUT中，以一記Spinning Back Kick KO了 Lumpinee Boxing Stadium王者 Wanchalong PK.Saenchai，令格鬥界大為驚訝，也令人記住了那須川天心這個名字。

2016年年尾，他參加了RIZIN並進入MMA世界。在12月29日為他第一場MMA比賽，對手Nikita Sapun 差不多就能以十字固降服天心，但天心還是撐了下來，並KO了對手打出了逆轉勝。兩天後，就於RIZIN迎來第二場MMA比賽（RIZIN年尾會因為大晦日而連續舉辦比賽），天心更在第2回合用斷頭台/Ninja Choke降服了對手。

在2017年，天心繼續在RIZIN中比賽，其中兩場為MMA比賽，一場為混合規則比賽，天心都順利勝出。在2017年年尾，RIZIN再次舉辦連續比賽，這次天心打的是四人Kickboxing 淘汰賽，結果天心在完全沒有受到壓力的情況下，均以（T）KO擊敗對手，成為賽事優勝者。

但大家對他的最深印象，必定是在2018年年尾，與 Floyd Mayweather Jr.的那場表演賽。那場比賽， Floyd Mayweather Jr.大概汗也沒多流，就把這位日本格鬥界神童打得落花流水。幸運地天心很快恢復心情，重新回到踢拳的正軌，2019年至今打了12場踢拳比賽，全部勝出，當中7場以（T）KO獲勝。

天心原定於4月2日在RISE打出最後一戰後，便會從踢拳引退轉戰職業拳擊。不過，他為了跟武尊對賽，延後了引退時限，足見他對武尊之間的執着。

拳迷期待已久、約戰多年的世紀之戰

其實早在2015年天心便曾初度表示希望跟武尊作賽的意願，不過礙於日本踢拳組織的隔礙，K-1及RISE都不願意輕易讓自家台柱王牌賭上品牌名譽一戰，因此二人之戰一直未能成行。

後來天心終於忍耐不住，在2017年RIZIN大晦日比賽勝出後，興奮地詢問台下觀眾：「下一戰想看到我跟誰比試？」台下觀眾回覆「武尊」過後，天心便於台上高呼和應。其後K-1在民事訴訟中起訴天心及RIZIN，指他們「損害K-1公司利益」。

再過了數年後，兩大組織關係緩和，為「世紀之戰」帶來轉機。在本年6月1日RIZIN總裁榊原信行在記者會中首度確認，武尊及天心的比賽原定於6月13日舉行，不過由於武尊受傷，所以比賽暫時取消。

現在拳迷終於得償所願，在有生之年可以目睹武尊跟那須川天心之間的王者之戰。