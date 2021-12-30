Calf Kick｜防禦小腿低掃的數個方法 為何向前踏步效果適得其反

小腿低掃／低低掃（Calf Kick）現時非常火熱，低風險、高回報、難防守等等特質使它成了現時差不多每位拳手都會用到的技術。但無一個技術是沒有防禦方法的， 拳評人Jack Slack最近為Jose Aldo 作了一個Aldo 防禦小腿低掃的分析，這次除了引述他的見解，也為大家帶來其他方法去防禦小腿低掃。（為方便起見，以下用小腿低掃稱呼Calf Kick）



有關小腿低掃的介紹，可以看這篇文章：Poirier擊敗McGregor的關鍵技術：小腿低掃 為何傷害效果極顯著

直覺上的處理方法未必最好

其中一個防禦普通低掃（即攻擊大腿的低掃）的方法是抬起前腳並把膝蓋向外指，讓對方的腳脛踢中你的膝蓋附近位置，藉此讓對方的腳受傷，甚至骨裂。

但小腿低掃攻擊的目標較低，就算抬起前腳，對方也能踢中你的小腿，因此其中一個直覺上的處理方法，就是向斜前方踏出前腳，同時重心放下讓前腳微微屈曲，以膝蓋附近位置「頂」對方的小腿低掃。

這個方法有成功例子，但是失敗也並非少數。按Jack Slack的分析，從Jimmie Rivera 對上Pedro Munhoz的比賽可以看到，很多時間當Munhoz用小腿低掃，Rivera想踏前去「頂」時，Rivera的前腿未落地或者未「踩實」前已被擊中，使Rivera的小腿被擊中之餘，更同時失去平衡，這使得「向斜前方踏」並非現時最好防禦方法。

方法一：斜後方移動

假如迎上去的防禦不行，那麼向後又如何？

Justin Gaethje 早在數年前已開始使用小腿低掃，而他本身也是位低掃能手。他選擇以步法「跳後」來防禦小腿低掃，但並非直接向後跳，而是向自己的右後方斜跳，而且跳時會微微轉向及跳後前腳「吊腳」，使自己移動後腳脛正正對著對方的小腿低掃（0:25）：

向斜後方跳可以「偷取」些許距離和時間，而且向前踏步可能受力更大，但向後就沒有這個問題。此方法另一個好處是，或者會令對方以腳背而非腳脛擊中你，那麼對方受到的傷害就更大。

方法二：軸轉

Jose Aldo是有名的低掃高手，對於防禦小腿低掃他亦有特別技巧。過去曾經介紹他以軸轉(pivot)來防摔，這次他則是此來防禦小腿低掃。同樣對上來自 Pedro Munhoz的小腿低掃，Jose Aldo把重心放在後腳，再使用軸轉，使前腳腳脛指向外邊，同時把前腳微微拉後：

雖然動作看來有點「彆扭」，但前腳後移能避免被擊中，腳脛轉向也能避免被擊中時小腿受傷。其實Jose Aldo這個動作與Justin Gaethje 的方法類近，使用後前腳的方向和位置基本上類同，只是Jose Aldo使用軸轉來帶動前腳， Gaethje 則是整個人向斜後方移動。

方法三：摺腳與「浪返」

Jose Aldo另一個會用的技巧，就是不提膝的情況下，直接把前腳摺起來：

此方法更像是小腿的閃避動作，因為不用後退，把腳放下後就可以直接反擊。這個方法也為現時大多數選手所選用。

空手道的形「鉄騎初段」亦有類似的摺腳動作，名為「浪返し（Nami-gaeshi）」。這動作並非向後摺腳，而是有點像用腳內側踢毽般收起前腳。

空手道的形「鉄騎初段」亦有類似的摺腳動作，名為「浪返し（Nami-gaeshi）」(截圖:https://www.youtube.com/watch?v=qOwSAtHlty4)

Lyoto Machida的哥哥Chinzo Machida就指此技巧能有效閃避小腿低掃，更有練習教學：

有說「鉄騎初段」的其中一個解釋，是以用來模擬被敵人圍攻，要背後靠牆保護自己時的反擊方法，因此「鉄騎初段」演舞路線在一條橫線上，當中的「浪返し」也能用來防禦敵人攻擊要害。

最後附上Jack Slack的分析片段：

武圖App2

【形意拳共分有十二形，不曉得大家能否盡數？點擊圖片觀看文字說明】

+ 7

八種太極發勁方式，點擊圖片觀看文字說明：